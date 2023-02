Wer wird Berlin regieren? SPD und Grüne werden alles tun, um die CDU zu verhindern

Die Hochrechnung sieht die CDU in Berlin am Drücker. Doch man darf das linke Berlin nicht unterschätzen. Eine Einschätzung der Ergebnisse.

Franziska Giffey am Wahlabend: Wird sie Berlin weiter regieren – oder muss sie gehen?

Franziska Giffey am Wahlabend: Wird sie Berlin weiter regieren – oder muss sie gehen? Markus Waechter/Berliner Zeitung

Die größte Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wer wird regieren? Rot-Grün-Rot wird jetzt alles daran setzen, die Koalition fortzuführen. Die SPD wird, falls sie als zweitstärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht, sicher an Franziska Giffey festhalten. Es ist wahrscheinlich, dass auch die Grünen und die Linke so ein Szenario favorisieren und sich nicht querstellen werden. Franziska Giffey zittert aktuell um ihre politische Existenz. Sollte sie mit der SPD eine Stimme mehr bekommen als die Grünen, ist sie gerettet. Bei einer weniger, ist sie Geschichte.

CDU-Regierung wenig wahrscheinlich

Was wird aber passieren, wenn die Grünen zweitstärkste Kraft werden? Dann ist die Frage, ob die SPD sich dazu überreden lässt, als kleine Schwester in der Regierungskoalition einzusteigen. Franziska Giffey kann man sich in dieser Koalition nicht mehr im Senat vorstellen. Bettina Jarasch würde dann Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.

Eine CDU-Regierung in Berlin ist mit Blick auf die Zahlen trotzdem momentan die weniger wahrscheinliche Variante. Die Abneigung von Grünen und linker SPD gegen die Union ist riesig.

Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de