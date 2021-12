Berlin - In etwas mehr als hundert Minuten von Berlin nach Hamburg, in knapp vier Stunden von Berlin nach Köln: Das sind die Highlights im neuen Fahrplan der Bahn, der an diesem Sonntag (12. Dezember) in Kraft tritt. Nach monatelangen Bauarbeiten auf der Hamburger Bahn fahren die Züge wieder auf dem direkten Weg via Wittenberge. Und zwischen Berlin und Köln verkehren täglich bis zu drei ICE-Sprinter, mit denen die Fahrgäste im Vergleich zu den übrigen Zügen künftig knapp eine halbe Stunde Fahrzeit einsparen. Zum Fahrplanwechsel am dritten Advent gibt es weitere Änderungen – nicht immer zum Guten.

Die neuen ICE-Sprinter zwischen Berlin und dem Rheinland gehen im Sechsstundentakt auf die Reise. Laut Fahrplan gibt es in beiden Richtungen frühmorgens, mittags und abends jeweils eine Fahrt. Das Besondere ist, dass diese Züge zwischen Berlin-Spandau und dem Kölner Hauptbahnhof nicht zum Ein- und Aussteigen halten werden. Den größten Teil der Reise sollen sie nonstop zurücklegen. Zunächst brauchen einige Sprinter etwas länger als vier Stunden. Ab Ende Dezember gilt dann ein echter Sprinterfahrplan.

Ein Sprinter aus dem Rheinland fährt weiter zum Ostkreuz

Für die Bahnplaner kommt die neue Expresslinie zwischen dem Osten und Westen Deutschlands zur rechten Zeit. Sie verfolgen die Zustände am Flughafen BER aufmerksam. Zwar fliegt Easyjet wieder nach Köln, und die Lufthansa zog die Bitte, vier Stunden vor dem Abflug im Terminal zu sein, bald wieder zurück. Doch weiterhin müssen Passagiere mit Wartezeiten am Check-in und den Sicherheitskontrollen rechnen – weshalb viele innerdeutsche Flugreisen nun länger als Bahnfahrten dauern können.

Schon vor drei Jahren hatten die DB-Fernverkehrsexperten versucht, die bestehende Sprinterlinie Berlin-München mit einer Expressroute zwischen Berlin und Köln zu ergänzen. Doch auf den dicht belegten Trassen vor allem im Ruhrgebiet hätte das dazu geführt, dass der Regionalzugverkehr beeinträchtigt wird. Auch gab es Streit mit Städten in Nordrhein-Westfalen. Viele Lokalpolitiker fühlten sich zurückgesetzt, weil die Sprinter in ihrer Stadt nicht halten sollten – woanders aber schon.

Inzwischen ist es denn Trassenplanern gelungen, die Konflikte mit dem Regionalverkehr deutlich zu verringern. Damit es keinen Streit mit Stadtverantwortlichen gibt, halten die Sprinter nun überhaupt nicht mehr zwischen Berlin und Köln – von betrieblichen Stopps abgesehen.

Wer an diesem Sonntagabend mit dem Sprinter von Köln nach Berlin reist, kann sich auf einen herzlichen Empfang einstellen. Einige Berliner haben sich dazu verabredet, den ICE 1159 im Bahnhof Zoologischer Garten zu begrüßen. Mitglieder des Fahrgastverbands Pro Bahn und des SPD-Fachausschusses Mobilität sowie andere Akteure wollen auf dem Bahnsteig stehen. Für sie ist der ICE ein Zeichen dafür, dass mehr als 15 Jahre, nachdem die Station am Hardenbergplatz in der City West aus der Liste der Fernbahnhöfe gestrichen wurde, wieder mehr Fernzüge am Zoo Stopps einlegen. Morgens um 5.40 Uhr hält der Sprinter nach Köln, abends um 22.13 Uhr legt der Sprinter aus Köln einen Stopp im Bahnhof Zoo ein. Er fährt über Haupt- und Ostbahnhof zum Ostkreuz weiter – ein weiteres Novum.

Frühmorgens und spätabends stören die Züge den Regionalverkehr nicht

Peter Cornelius von Pro Bahn Berlin-Brandenburg erinnert daran, dass die Degradierung des einst wichtigsten Fernbahnhofs im westlichen Berlin am Sonntag 5679 Tage zurückliege. Auch wenn es aus diesem Teil der Stadt immer wieder Forderungen gab, die Station wieder zum „Systemhalt“ mit regelmäßigen Stopps zu machen, lehnte die Bahn dies immer wieder ab. Die Stadtbahn, die durch den Bahnhof führt, sei sehr gut ausgelastet. Fernzughalte würden den Regionalverkehr stören, hieß es.

Dass nun täglich bis zu zwei Köln-Sprinter am Zoo halten, sei keine Abkehr von der bisherigen Argumentation, hieß es intern. Auch nach 2006 habe es immer wieder Fernzugstopps gegeben – aber zu Zeiten, in denen wenig oder keine Regionalzüge unterwegs sind. So sei es auch jetzt. „Es handelt sich um Tagesrandverbindungen“, hieß es. Zu den übrigen Zeiten fahren auch die neuen Sprinter durch. Bahnfans verweisen darauf, dass das Fernzugangebot im Bahnhof Charlottenburg weiterhin größer sei.

Flixtrain bekam wichtige Trassen

Auch zwischen Berlin und Hamburg kommen Bahnreisende wieder schneller voran. Weil die direkte Strecke saniert wurde, mussten die Züge einen Umweg fahren. Nun nutzen sie wieder die gewohnte Route. Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag fahren die Züge wieder mit Tempo 230 zwischen den beiden Metropolen, so das Bundesunternehmen. Mit Reisezeiten von etwas mehr als hundert Minuten seien die ICE wieder „unschlagbar schnell und gleichzeitig umweltfreundlich“, hieß es. Dem Vernehmen nach ginge es auch ein paar Minuten schneller – doch die Bahnleute gehen auf Nummer sicher.

„Für rund 100 Millionen Euro haben circa 500 Mitarbeitende die vergangenen drei Monate zwischen Berlin-Spandau und Büchen rund 400 Kilometer neue Schienen und 24 neue Weichen eingebaut, rund 15.000 Schwellen und etwa 30.000 Tonnen Schotter ausgetauscht – am Tag, in der Nacht und am Wochenende“, so die Bahn. Auch die Leit- und Sicherungstechnik wurde erneuert.

Zwischen Berlin und Hamburg bietet die DB ab Fahrplanwechsel wieder 60 Fahrten pro Tag an. Fahrgäste profitieren dann vom verbesserten Halbstundentakt zwischen den beiden größten deutschen Städten, teilte die Bahn mit. Doch wie berichtet, kann die bis zum Beginn der Bauarbeiten im September 2021 bestehende Direktverbindung Berlin-Westerland (Sylt) nicht mehr angeboten werden. Gewünschte Trassen am Morgen sind von einem ICE der Deutschen Bahn und einem Flixtrain belegt. Auch in der Gegenrichtung gab es eine Einschränkung. Ein für Pendler aus Ludwigslust und Wittenberge wichtiger ICE, der kurz vor 17 Uhr Hamburg verlassen sollte, bekam keinen Slot für die Strecke. Zu dieser Zeit verkehrt stattdessen ein Flixtrain.

Nach dem Fahrplanwechsel wird es tagsüber auch keinen direkten Eurocity zwischen Berlin und Budapest mehr geben. Auch die Nachtverbindung nach Krakau und Przemysl fällt weg.

Klinikum Bad Saarow bekommt Zuganschluss

Im Regionalverkehr Berlin-Brandenburg wächst das Streckennetz ein kleines Stück – um einen Kilometer. „Ab dem Fahrplanwechsel reaktiviert das Land Brandenburg gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Scharmützelseebahn und der Niederbarnimer Eisenbahn den Streckenabschnitt zwischen Bad Saarow Klinikum und dem Bahnhof Bad Saarow-Pieskow“, teilte der Verbund mit. „Die RB35 befährt stündlich den neuen Abschnitt. Damit werden die Ortsteile Pieskow und Theresienhof besser an Berlin angebunden und erhalten zudem stündlich einen Umstieg in den schnellen RE1.“