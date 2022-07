Für eines seiner nächsten Konzerte hat sich ein Ensemble einen ungewöhnlichen Ort ausgesucht: Die Musiker möchten auf einer der am stärksten befahrenen Autobahnen Deutschlands singen und spielen. Die Gruppe Lebenslaute will am 4. August ein „Protestkonzert“ auf der A100 im Süden der Berliner Innenstadt geben. Geplant ist, an der Anschlussstelle Tempelhof Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert, Dmitri Schostakowitsch, Rio Reiser, Ulrich Klan und anderen Komponisten aufzuführen. Das „Protestkonzert“ soll um 16.30 Uhr beginnen – mitten im nachmittäglichen Berufsverkehr. Und so taucht der Auftritt unweit vom S- und U-Bahnhof Tempelhof auch als „Feierabendkonzert“ im Programm auf.

Für Stau gibt es viele Gründe: hohes Verkehrsaufkommen, Unfälle durch Rasen oder Unaufmerksamkeit, Tunnelsperrungen, Fahrraddemos – und zuletzt auch immer wieder Klimaaktivisten, die sich auf der Fahrbahn festklebten. Nun kommt ein Grund hinzu, der selbst im demoerprobten Berlin neu ist: Musik auf der Stadtautobahn.

„Im Rahmen einer angemeldeten Kundgebung wollen wir auf der Autobahn spielen“, teilten die Musiker am Dienstag mit. Wo genau das Konzert an der Anschlussstelle Tempelhof stattfinden wird, sei noch Gegenstand von Verhandlungen mit der Polizei, teilte ein Sprecher mit. Das Ziel sei es, auf der Fahrbahn zu musizieren. Die Gruppe hofft auf „ein richtig großes Publikum“. Unter dem Motto „Musizieren statt Betonieren. Verkehrswende jetzt. A100 stoppen“ geht es aber nicht nur um Musik, sondern auch um Protest.

Der Stadtring soll ab Ende 2024 bis Treptow führen

Die seit 1986 bestehende Gruppe Lebenslaute hat sich mit Auftritten wie diesem bereits bundesweit einen Namen gemacht, zuletzt zum Beispiel mit einem Konzert im Braunkohle-Tagebau Garzweiler II im Rheinland. Nun kommt sie nach Berlin, um mit Konzerten und Aktionen für eine umfassende, sozialgerechte Mobilitätswende zu werben. Sie protestiert dagegen, quer durch intakte Stadtteile eine Autobahn zu bauen.

Derzeit wird an der Verlängerung der A100 von Neukölln zur Straße Am Treptower Park gearbeitet, die im vierten Quartal 2024 für den Verkehr freigegeben werden soll – mit mehr als 200.000 Euro pro Meter eine der teuersten Autobahnen Deutschlands. Der Bund will dem 16. Bauabschnitt einen 17. Bauabschnitt folgen lassen, der in einem Doppelstocktunnel durch Friedrichshain und weiter zur Frankfurter Allee sowie zur Storkower Straße führen soll. Die Opposition in Berlin, aber auch Oliver Igel (SPD), Bürgermeister des Nachbarbezirks Treptow-Köpenick, halten das ebenfalls für notwendig.

„Wir müssen alles tun, um diesen Irrsinn zu beenden“

„Der Ausbau dieser und anderer Autobahnen im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans ist völlig aus der Zeit gefallen. Wir müssen alles tun, um diesen Irrsinn zu beenden“, sagte dagegen Viola Forte, Sprecherin der Gruppe Lebenslaute, am Dienstag. „Die Klimakatastrophe kann und muss gestoppt werden, bevor mit den Mobilitätskonzepten des vergangenen Jahrtausends unsere Zukunft einzementiert wird. Dazu sind Aktionen zivilen Ungehorsams mehr als gerechtfertigt.“

Vor dem Konzert am Donnerstag kommender Woche auf der A100 ist ein Vorkonzert geplant, das am Dienstag um 19 Uhr in der Taborkirche in der Taborstraße 17 in Kreuzberg beginnen soll. Der Eintritt ist auch dort frei, Spenden sind erbeten. Die Aufführungen gehören zum Programm einer „Protestwoche“, bei der die Lebenslaute mit der Gruppe Sand im Getriebe Berlin und mit der Bürger:innenInitiative A100 (BI A100) zusammenarbeiten. Zu hören sind die „Jahreszeiten“, Chor Nummer 19, von Joseph Haydn, „Seid Sand“ von Ulrich Klan, ein Satz aus der Sinfonie h-Moll, der „Unvollendeten“, von Franz Schubert, „Wann“ von Rio Reiser – sowie wahrscheinlich auch ein Hupkonzert von Kraftfahrern, die Verzögerungen in Kauf nehmen müssen.

Künftig soll die Autobahn bis Friedrichshain und Lichtenberg führen

„Der Weiterbau der A100 bedeutet eine Katastrophe für Wohnquartiere, Kultur und Lebensqualität. Stadträume werden verschandelt und zu Unorten degradiert. Wir wollen ein Berlin, in dem die Menschen sich wohlfühlen. Ein Konzert auf der Autobahn gehört auf jeden Fall dazu“, sagte Briti Beneke von der BI A100.

Am morgigen Mittwoch will sich Beneke zusammen mit Clara Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Linda Martin von der Initiative „Wem gehört der Laskerkiez?“ und Elisabeth Steffen vom ://about blank zu dem vom Bund angekündigten Weiterbau des Stadtrings nach Friedrichshain und Lichtenberg äußern. Motto: „Gegen den Weiterbau der A100 – für eine lebenswerte Innenstadt“.