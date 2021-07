„Wir planen und führen wieder Konzerte durch, aber in kleinerem Rahmen zwischen 500 und 4000 Besuchern“, sagt Burghard Zahlmann vom Berliner Concertbüro Zahlmann GmbH, das Künstler wie Kurt Krömer, Max Raabe oder Jürgen von der Lippe auf die Bühne bringt. Das Problem dabei sei, dass erstens die Ticketkäufer wieder Mut entwickeln müssten, Veranstaltungen zu besuchen. Und zweitens, dass die Corona-Regelungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich seien. In Berlin sind etwa derzeit 5000 Zuschauer unter freiem Himmel zulässig, in Brandenburg nur bis zu 1000.

Auch Messen sind derzeit in fast allen Bundesländern wieder unter Auflagen möglich. Theoretisch. „Die Veranstaltungsbranche ist noch nicht wieder hochgefahren“, sagt Norbert Gruchmann, Chef der Berliner Firma Expofair, die auf Messebau und Mietmöbel spezialisiert ist. Große Veranstaltungen wie die Funkausstellung gebe es gerade nicht. „Kongresse macht man nicht so schnell, zwar sind sie freigegeben, aber zu kurzfristig“, sagt Gruchmann. Andere planten nichts wegen der vierter Welle. Events im Kultur- und Wirtschaftsbereich mit vielen Besuchern sind oft bereits auf 2022 verschoben.

Gruchmann hat dabei noch Glück: Der Unternehmer, der mit seinen 40 Mitarbeitern sonst 400.000 Euro Umsatz im Monat machte, kommt derzeit noch auf 200.000 Euro – auch dank der Impfzentren. „Die Stühle dort sind fast immer von uns“, sagt er. Auch für Talkrunden im Fernsehen und Parteitage von CDU, Grünen und FDP kamen noch Aufträge. Daher könne er nicht für die Branche sprechen.

Die Fonds sichern ab - bis zu einem erneuten Lockdown?

Diesen Anspruch erhebt auch Konzertveranstalter Zahlmann nicht, der zuletzt auf Kunst-Ausstellungen wie „The Mystery of Banksy“ und „Van Gogh – The Immersive Experience“ auswich. Beide loben die Hilfen des Staates wie Kurzarbeitergeld oder Novemberhilfe, egal, wann sie dann ankamen.

So hatte der Bund Ende Mai einen Sonderfonds für Kulturveranstaltungen eingerichtet, aus dem Firmen bis zu 2,5 Milliarden Euro beziehen können, um Tickets und Planungen zu bezuschussen.

Auch das Land Berlin hat Hilfen eingerichtet, wie den Kongressfonds mit zehn Millionen Euro. Damit „unterstützen wir finanziell den Restart der Kongress- und Veranstaltungswirtschaft, damit Berlin auch in der Zeit nach Corona wieder in der Champions League des Kongress-Rankings spielen kann“, teilt Wirtschaftssenator Ramona Pop auf Anfrage mit. Die Senatsverwaltung für Kultur verweist auf mehrere Förderungsprogramme, wie Soforthilfen für Soloselbstständige und Stipendienprogramme.

„Die Hilfen vom Berliner Senat gehen in erster Linie auf landeseigene Einrichtungen wie Opern oder Theater“, sagt Konzertveranstalter Zahlmann, die private Wirtschaft solle sich ihre Förderung Unterstützung vom Bund holen. Das sei in Ordnung, auch viele kleine Konzerte rentierten sich. „Wir alleine planen bis Ende September über 30 Open Airs durchzuführen.“ Wenn keine vierte Welle mit Lockdown kommt.