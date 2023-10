Korruptionsskandal bei Berlins Klinikkonzern Vivantes – Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein Korruptionsskandal erschüttert den landeseigenen Klinikkonzern Vivantes. An diesem Dienstag teilte der Aufsichtsrat nach einer außerordentlichen Sitzung mit, Strafanzeige zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft wird nun die Ermittlungen aufnehmen. Sie soll klären, ob es bei der Vergabe von etlichen Bauaufträgen in der Vergangenheit mit rechten Dingen zugegangen ist. Zu den Unregelmäßigkeiten kam es demnach seit dem Jahr 2015 und in einem Zeitraum, in dem weder der aktuelle Vivantes-Geschäftsführer Johannes Danckert noch der amtierende Aufsichtsrat um Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) in Verantwortung für das Unternehmen standen.