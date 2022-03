Die Stimme von Marie Schubenz klingt müde am Telefon. „Sie zieht das durch“, sagt sie und meint Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Schubenz ist Mietaktivistin in Kreuzberg, am Tag zuvor hat sie die Senatorin getroffen. Ein Termin, der ihr wichtig war. Und der sie ernüchtert hat. „Das ist schon zu weit geplant“, sagt Schubenz. Es ist Dienstag dieser Woche, und Schubenz ahnt, was die Stadt zwei Tage später erfahren wird.

Marie Schubenz ist Sprecherin des Mieterrats im Zentrum Kreuzberg am Kottbusser Tor. In diesem Gebäude soll Anfang 2023 nach Willen des Senats eine dauerhaft besetzte Polizeiwache entstehen. Das hat die Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag bestätigt, als die Koalition eine Bilanz ihrer ersten 100 Tage Amtszeit zog. Die neue Wache gilt als Vorzeigeprojekt des Senats und der neuen Innensenatorin.

Kiez kämpft gegen die Kotti-Wache

Seit das Projekt bekannt ist, haben Initiativen im Protestbündnis „Kotti für Alle“ dafür gekämpft, dass die Entscheidung über die Wache nicht ohne sie getroffen wird. Die Aktivistinnen und Aktivisten sind sich nicht ganz einig, wie sehr sie die Wache ablehnen. Manche, besonders die Gewerbetreibenden, wünschen sich mehr Polizei am Platz als bisher. Aber alle sind sich einig: Niemand will sie an diesem Ort.

Die Wache soll rund um die Uhr besetzt sein. Und direkt am „Kotti“ liegen, vielmehr: über dem Kotti schweben. Ihre Räume sollen mitten in dem Gebäuderiegel liegen, der wie eine Brücke über die Adalbertstraße führt und zum Zentrum Kreuzberg gehört – dem wuchtigen Häuserblock, der das Bild des Kiezes prägt.

Der Gebäuderiegel ist weiß-gelb, liegt quer über der Straße, schlägt nach Norden und Süden noch weit aus. Es ist ein Block mit einer stadtpolitischen Geschichte, der um die 300 Wohnungen beherbergt und etwa 100 Gewerbeflächen. Früher war er als „Neues Kreuzberger Zentrum“ bekannt. Viele im Kiez verwenden noch die alte Abkürzung: NKZ.

Mitte Januar hatte die Innensenatorin angekündigt, am Kottbusser Tor „Nägel mit Köpfen“ machen zu wollen. Möglichst schnell sollte es gehen mit der „Kotti-Wache“, wie sie das Projekt später nannte. Im 100-Tage-Programm des Senats war ein Entwurf für eine „dauerhaft besetzte“ Wache am Kottbusser Tor der erste von vier „Meilensteinen“, die sich die Senatsverwaltung für Inneres vorgenommen hat.

Zunächst schien es, als habe sich Innensenatorin Iris Spranger den Stimmen aus dem Kiez zugewandt, als wollte sie über Konzept und Standort sprechen. Deshalb der Ortstermin am Montag, unter anderem mit dem Mieterrat. Nun entsteht die Wache wohl ohne Beteiligung. Und, wie vom Senat gewünscht und im Kiez befürchtet, im NKZ. Das verkündete die Regierende Bürgermeisterin am Donnerstag persönlich: „Es gibt einen Ort“, sagte Franziska Giffey. Die Räume würden jetzt vorbereitet und umgebaut, die Wache solle Ende dieses Jahres oder Anfang des kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Ort mit Protestgeschichte: das Neue Kreuzberger Zentrum

Die Menschen am Kotti hören nicht zum ersten Mal, dass es mehr Polizei in ihrem Stadtteil geben soll. Im rot-grün-roten Koalitionsvertrag heißt es: „Zur gezielten Kriminalitätsbekämpfung werden weitere Wachen eingerichtet.“ Der Kurs ist klar: mehr Polizei. In Kreuzberg kennt man diesen Kurs seit Jahren.

Neu ist der Standort für die Wache. Er empört viele Menschen am Kottbusser Tor, das spürt man in Gesprächen vor Ort. Es wirkt wie eine Provokation für den Kiez, dass die Wache ausgerechnet in das NKZ ziehen soll. 1974 gebaut, galt das NKZ zu Beginn als Prestigeobjekt für westdeutsche Investoren, die sich ein bisschen Sozialbau auf die Fahne schreiben wollten. So beschreibt es Marie Schubenz, die Mietaktivistin. „Es steht aber auch für die Vision von gutem Wohnen, Arbeiten und Leben im Sozialbau.“

Eine Woche, bevor sie am Telefon ernüchtert vom Termin mit der Innensenatorin berichtet, sitzt sie bei einer Cola auf dem Balkon des Café Kotti. Der Himmel strahlt in Frühlingsblau, und wer hier sitzt, kann über den Kreisel bis zur Hochbahn sehen. Direkt nebenan verbirgt sich hinter verklebten Fenstern jene 214 Quadratmeter große Fläche, auf der die Wache entstehen soll. An manchen Stellen kann man durch die breite Fensterfront hindurchsehen. Auch in die andere Richtung, die Adalbertstraße hinab, reicht der Blick weit.

Marie Schubenz erzählt die Geschichte der Mietenkämpfe im Kiez ohne Stocken, ihre Cola bleibt lange unberührt. Ihre knallblauen Augen leuchten. Von Müdigkeit noch keine Spur.

Das NKZ war in seinen jüngsten Tagen selbst Gegenstand der Empörung im widerständigen Kreuzberg. Den Protest kann man bei Ton Steine Scherben nachhören. Im berühmten „Rauch-Haus-Song“, in dem Rio Reiser singt: „Schmeißt doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus“. So lauteten die Namen der drei von einer Kommanditgesellschaft mit dem Bau des NKZ beauftragten Herren. Inzwischen hat das Haus Symbolstatus erreicht, steht sinnbildlich für den Kiez und ist ein Vorbild für die Mietenbewegung. Heute wird längst nicht mehr gegen, sondern für das Haus gekämpft. Es gehört inzwischen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag.

Andrea Vollmer Marie Schubenz vom Mieterrat des Zentrums Kreuzberg vor dem Gebäude über der Adalbertstraße

Marie Schubenz wohnt seit 2014 im NKZ, zog aus Neukölln hierher, war seit Beginn in der Berliner Mietenbewegung aktiv. Sie fühle sich hier pudelwohl, sagt sie. Seit 2016 ist sie mit sieben weiteren Bewohnern und Gewerbetreibenden im selbst organisierten Mieterrat. Er gilt als Modellprojekt für Mitbestimmung.

Im Erdgeschoss gibt es den Nachbarschaftsraum, eine Kochzeile an der Wand, kleine Tische zusammengeschoben in der Mitte, in dem sich etwa die AG für die neue Gestaltung des Spielplatzes trifft, ein Prozess, in den die ganze Nachbarschaft einbezogen wird. Sie arbeiten auch an einem Müllkonzept und Fahrradstellplätzen. Wenn sich die Mieterinnen und Mieter an der Verwaltung ihres Wohnortes beteiligen, fühlen sie sich auch verantwortlich für ihre Nachbarschaft, sagt Schubenz.

Alle zwei Wochen trifft sich der Mieterrat mit einer Mitarbeiterin der Gewobag. 2017 hatte die Gesellschaft der vorherigen Eigentümerin das Gebäude für über 56 Millionen Euro abgekauft. Ein Jahr nach dem Kauf wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen Mieterrat und Gewobag getroffen.

Darin steht, dass beide Seiten bei Fragen von Instandhaltung, Gestaltung und Vermietungspolitik einen Konsens anstreben. Und sich zu einer „engen Konsultation“ verpflichten. Darin steht auch, dass „ein gemeinsames Konzept zur Verbesserung des Wohnumfeldes unter Einbindung von Polizei, Bezirk, weiteren anliegenden Eigentümer*innen und Akteuren im Kiez entstehen“ soll.

Spranger sagte, sie würde sich die Ideen vor Ort „anschauen“

In den Räumen, in die nun die Wache einziehen soll, war bis Ende 2021 ein Wettbüro. Vereinbart sei gewesen, dass der Mieterrat und die Gewobag die Räume gemeinsam neu ausschreiben, sagt Schubenz. Sie hätten sich ein soziales oder kulturelles Projekt gewünscht.

Die Gewobag bestätigte der Berliner Zeitung schon vergangene Woche, dass die Innenverwaltung die Räume anmieten wolle. Wann die Anfrage erfolgte, wollte die Gesellschaft nicht mitteilen. Der Mieterrat wurde laut Schubenz nicht einbezogen. Damit sei die bestehende Kooperationsvereinbarung mit der Gewobag übergangen worden. „Das ist sehr schade, weil die Zusammenarbeit vor Ort gut ist“, sagt Schubenz.

Die Senatsverwaltung äußerte sich lange nicht zu den Plänen, stattdessen schickte die Pressestelle einen Link zu einer vierstündigen Aufzeichnung der Ausschusssitzung vom 21. März. Mitten in dieser Sitzung sagte die Senatorin zum Kottbusser Tor: Sie sei bereit, sich die Ideen der Leute vor Ort „anzuschauen“.

Sie bezog sich auf einen offenen Brief, in dem verschiedene Initiativen aus dem Kiez Runde Tische gefordert hatten. Die Initiativen wollen aufsuchende Sozialarbeit, öffentliche Toiletten – und an der Gestaltung des Kotti mitarbeiten. Sie fordern auch ein Mitspracherecht bei der Frage, ob eine dauerhafte Polizeiwache am Platz stehen soll.

Dass zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung offenbar bereits ein unterschriftsfertiger Mietvertrag vorlag, sagte die Senatorin nicht. Andere Quellen bestätigten dies jedoch der Berliner Zeitung.

Wie wenig die Senatsverwaltung bis zu diesem Donnerstag über den laufenden Prozess mitteilte, sorgt auch im Abgeordnetenhaus für Unverständnis. „Ich bin irritiert, wie das vonstattengeht“, sagt Elif Eralp (Linke) am Dienstag. „Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, uns bei stadtpolitischen Fragen mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Es war zugesagt, dass es Beteiligungsverfahren gibt.“

Die Polizei läge direkt neben dem Café Kotti

Eine Polizeiwache auf der Brücke im NKZ würde das Gleichgewicht im Kiez zerstören, sagt Marie Schubenz. Es sei eine falsche Symbolik. „Auch wenn eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei für unsere Mieter:innen und Gewerbetreibenden wichtig ist, wir halten den Standort für ungeeignet“, sagt Schubenz. „Das wird unsere Probleme nicht lösen.“

Was die Probleme am Kottbusser Tor eigentlich sind, ist abhängig davon, wen man fragt.

Aus Sicht von Ercan Yasaroglu heißen sie Armut, Leid, Müll – und die Arroganz der Politik. Er betreibt das Café Kotti. Wer sich dort trifft, kann sich in den Schatten zwischen urbaner Anonymität und nachbarschaftlicher Geborgenheit bewegen. Eine Polizeistation direkt nebenan würde diese Atmosphäre bedrohen, sagen Leute im Kiez.

Seit Jahren, sagt der Wirt Yasaroglu, fordere er öffentliche Toiletten. Eine bessere Müllentsorgung. Das Kottbusser Tor beherberge Menschen, sagt Yasaroglu, „die als Menschen Aufmerksamkeit brauchen“. Nicht als Kriminelle. Er lebt seit mehr als 18 Jahren hier. „Seit 18 Jahren rede ich, rede immer über das Gleiche, mit vier Bürgermeistern habe ich geredet.“ Doch die Politiker hören ihm nicht zu. Oder machen am Ende doch das, was sie wollen. Das findet er arrogant.

Aus Sicht des Senats heißt das Problem am Kottbusser Tor: Kriminalität. Laut Polizeistatistik stieg die Zahl der erfassten Straftaten dort nach 2012 erheblich an, seit 2018 sank sie wieder, ist aber heute noch höher als vor zehn Jahren.

Aus der Zahl der Straftaten ergeben sich besondere polizeiliche Befugnisse. Das Kottbusser Tor gilt als einer von sieben sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin. Die Einstufung beruht auf der Einschätzung der Polizei, dass dort schwere Straftaten vorbereitet und ausgeführt werden. Sie erlaubt Kontrollen von Personen ohne Verdachtsmoment.

Auf Anfrage teilt die Polizei mit, welche Spezialaufgaben sie am Kottbusser Tor habe: Es gebe eine Brennpunkt- und Präsenzeinheit und die Brennpunktstreife. Unterstützt würden die Einheiten durch „kriminalpolizeiliche Dienstkräfte der Brennpunktinspektion“ und aus der „Polizeidirektion Einsatz/Verkehr“. Neben der üblichen Polizeiarbeit gebe es Schwerpunkteinsätze, außerdem die „offensive Kontaktaufnahme“, etwa mit Gewerbetreibenden, „zur Steigerung des Sicherheitsempfindens“.

Wovon hängt ab, ob sich Menschen sicher fühlen?

Nun soll zusätzlich eine feste Polizeiwache über dem Platz thronen. Die Polizei wird Tag und Nacht sichtbar sein – und fast alles sehen können. Und damit, so die Überzeugung von Behörde und Innensenatorin, die Sicherheit verbessern.

In der Studie „Leben zwischen Dreck und Drogen“, die im vergangenen Jahr erschienen ist, hat ein Forschungsteam der Humboldt-Universität das Sicherheitsempfinden von Menschen untersucht, die am Kottbusser Tor wohnen. Dazu befragte das Team 323 Personen.

Andrea Vollmer „Eine Kontrolle ist immer gewalttätig“, sagt Biplab Basu von KOP Berlin.

Den Ergebnissen zufolge hängt das Gefühl von Sicherheit nicht direkt mit der Zahl der Straftaten zusammen, sondern mit sozialen Bedingungen. So bestehe zwar ein Zusammenhang mit Sauberkeit und der Sichtbarkeit von Drogenmissbrauch, aber auch mit der Nutzung der Infrastruktur: Je häufiger Menschen etwa Spätis oder Imbissbuden besuchen und auf Bekannte treffen, je besser sie ihre Umgebung kennen, desto sicherer fühlen sie sich. So entstehe ein Vertrauen in die Öffentlichkeit.

Werden Orte sicherer durch mehr Polizei? Und: Für wen gilt eigentlich diese Sicherheit? Das fragen sich die Initiativen am Kottbusser Tor.

„Armut wird es hier weiterhin geben“, sagt Biplab Basu, 70. „Wir müssen als Gesellschaft einen Weg finden, damit umzugehen.“ Er ist Berater bei Reach Out, einem Verein, der Opfer rechter Gewalt unterstützt. Und er hat eine Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt mitgegründet. Für ihn vermittelt die Polizei kein Gefühl von Sicherheit. Aus seiner Sicht heißt das Problem am Kottbusser Tor: Rassismus.

Protestbündnis „Kotti für Alle“ gegen die Wache

An einem Freitagabend, zwei Wochen bevor der Senat verkünden wird, dass die Entscheidung für den Standort gefallen ist, stehen ein paar Dutzend Leute auf der Brücke des NKZ. Es dämmert, manche halten ein Bierglas in der Hand. Sie schweigen. Dann applaudieren sie. „Wir brauchen Perspektiven statt Polizei!“, hat unten auf der Straße einer in ein Mikrofon gerufen. Er fragt: „Was für eine Welt schafft Giffey hier?“

Die Antwort ist noch mehr Applaus – aus der vielleicht 300-köpfigen Versammlung auf der Fahrbahn und von der Brüstung des wuchtigen Wohnkomplexes aus. Eine Wache im NKZ? „Idiotisch“ ist noch eines der netteren Attribute, die dieser Plan von den Anwesenden erhält.

Viele Rednerinnen und Redner sprechen von „Racial Profiling“. Damit ist gemeint, dass Menschen aufgrund rassistischer Mechanismen, unbewusst oder bewusst, wegen ihrer äußeren Erscheinung besonders häufig von der Polizei kontrolliert werden. Eine Praxis, die in Deutschland von Initiativen wie der von Biplab Basu dokumentiert wird.

Er steht ruhig ein paar Schritte abseits des Protests. Sein Blick ist fest, seine Hände bewegen sich bedächtig, als wähle Biplab Basu die Gesten wie seine Worte. Eine neue Polizeiwache solle Kreuzberg „sauberer“ machen, sagt er, und malt dazu Gänsefüßchen in die Luft.

„Eine Kontrolle ist niemals harmlos“, sagt Basu. „Eine Kontrolle ist immer gewalttätig. Sie ist etwas Sichtbares. Man ist dabei umzingelt, Umstehende glauben, man sei kriminell. Für die Betroffenen kann es nur schiefgehen. Wenn sie fragen, wieso das passiert, gilt das schon als Widerstand.“

Basu spricht aus der Perspektive Schwarzer, Menschen of Colour, Obdachloser. Als Berater kennt er die Effekte von Ausgrenzung. Hat mit den Menschen zu tun, die, wenn es zu Kontrollen kommt, oft als Erste in den Blick der Polizei geraten. „Das ist etwas, das Weiße nie erfahren“, sagt Basu. Hinter ihm rauscht eine gelbe Bahn über den Abendhimmel. Die Kundgebung löst sich auf, die Protestierenden zerstreuen sich im Labyrinth Kottbusser Tor.

Eine Polizeistreife hält an der Ecke Reichenberger Straße. Kontrolle.