Krankmeldungen nehmen weiter zu: S-Bahn stellt zwei Linien komplett ein

Die S-Bahn Berlin hat den Freitag mit einer freundlichen Nachricht begonnen. „Einen schönen 9. Dezember euch allen!“ wünschte das Unternehmen der Deutschen Bahn (DB) am Morgen beim Nachrichtendienst Twitter. Doch für manche Fahrgäste ging der Tag nicht gut los.

Denn die S-Bahn musste auch bekannt geben, dass wegen zunehmender Krankmeldungen zwei Linien mindestens für fast zwei Wochen komplett eingestellt werden. Bis voraussichtlich 21. Dezember fallen auf der S26 und der S85 alle Fahrten aus.

Die Nutzer der Linie S26 wurden gebeten, nach Teltow Stadt auf die S25 auszuweichen, die alle 20 Minuten verkehrt. Damit hat sich das Zugangebot auf dem Südabschnitt halbiert. Auf dem Nordabschnitt zwischen Schönholz und Waidmannslust stünde die S1 zur Verfügung, teilte das Unternehmen weiter mit. Für die Reisenden auf der Linie S85 hat die S-Bahn die Nachricht parat, die Züge der parallel verlaufenden S8 zu nutzen. Die S26 und S85 waren schon in der Vergangenheit oft von Streichungen betroffen.

Wie berichtet, musste die S-Bahn wegen des erhöhten Krankenstandes bereits den Verkehr auf den Linien S1, S3 und S5 ausdünnen. „Es entfallen die zusätzlichen Verstärkerfahrten, die montags bis freitags während der Hauptverkehrszeiten verkehren und den Zehn-Minuten-Takt weiter verdichten“, informierte das Unternehmen. Auch diese Einschränkungen sollen voraussichtlich bis zum 21. Dezember gelten.

Insgesamt sei das Fahrtenangebot nur „leicht verringert“ worden, schreibt die S-Bahn. Fahrgäste sehen das anders. Sie beobachten, dass die meisten Züge während der Stoßzeiten so voll sind wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Jede Zugstreichung führe dazu, dass sich die Reisenden in den verbleibenden S-Bahnen enger zusammendrängen müssen. Immerhin kündigt sich auf der Ringbahn zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember eine Verbesserung an. Wie berichtet, wird ein Teil der Fahrten auf den stark genutzten Linien S41 und S42 mit Zügen der neuesten Baureihe 484 abgewickelt, die aus acht Wagen bestehen. Derzeit sind auf diesen Ringlinien Sechs-Wagen-Züge unterwegs.

BVG ist offenbar ebenfalls betroffen

Auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) scheint es Probleme mit vermehrten Krankmeldungen zu geben. Auf U-Bahnhöfen etwa an der Linie U2 waren in den vergangenen Tagen immer wieder Lautsprecherdurchsagen zu hören, die darauf hinweisen, dass derzeit nicht alle Fahrten stattfinden können.