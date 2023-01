Krawalle in Berlin: Wer ausgrenzt, erntet Zorn

Silvesternacht in Berlin-Neukölln: An der Ecke Sonnenallee/Reuterstraße werden Böller gezündet.

Berlin ist eine tolle Stadt, weltoffen, dynamisch, multikulti, tolerant, modern, bunt, kreativ. Leute, die für ein paar Tage nach Berlin kommen, denken immer, es müsse toll sein, in so einer Stadt zu wohnen. Bis sie von denen, die das tun, belehrt werden, dass Berlin außerdem auch noch verknöchert, bürokratisch, provinziell und alt ist, kaum etwas in der Stadt funktioniert und man wochenlang auf Behördenentscheidungen warten muss, die man anderswo per App aufs Smartphone bekommt.