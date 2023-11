Am ersten Novembertag 2023 ist es Unter den Linden grau und kalt. Die meisten Menschen, die an der russischen Botschaft vorbeilaufen, sind in Wintermäntel gehüllt. Doch direkt gegenüber diesem imposanten Gebäude, an der Mahnwache für die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, sammelte sich am Mittwochnachmittag eine Gruppe von mehr als 30 Menschen. Sie waren zu einem besonderen Anlass da: Um der Hunderten ukrainischen Kinder zu gedenken, die seit Kriegsbeginn getötet wurden oder unter traumatisierenden Lebensumständen aufwachsen müssen.

Zu dem angeblich ersten globalen Gedenktag für die Kinder der Ukraine hatten die Freiwilligen der Mahnwache gegenüber der russischen Botschaft aufgerufen. Seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 sind sie rund um die Uhr da, um Bilder aus dem Kriegsalltag zu zeigen oder Kerzen für die Opfer anzuzünden. Die Mahnwache ist mittlerweile zu einem wichtigen Ort für Geflüchtete aus der Ukraine geworden, sowie für Berliner, die das umkämpfte Land unterstützen, als Ort des Zusammenkommens und Gedenkens.

Neben diesen Menschen waren auch Politiker dabei: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, war aus Hamburg angereist, um weitere Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg anzubieten. Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter war dabei.

Berliner Pfarrer: „Wir haben es nicht geschafft, das Vertrauen Gottes in uns einzulösen“

Am Nachmittag des Gedenktags hielt Pfarrer Michael Kösling von der evangelischen Kirche St. Marien-Friedrichswerder eine Ansprache an die Versammelten. Er erinnerte daran, dass Kinder in der Religion die Unschuld symbolisieren – und betonte, dass die Tötung von Kindern in den Augen Gottes besonders abscheulich ist. „So viele Kinder sind in dem Krieg in der Ukraine gestorben“, so Kösling. „Mit jedem getöteten Kind gehen so viel Gott und Leben und Zukunft verloren.“

Pfarrer Michael Kösling spricht vor der russischen Botschaft am ersten internationalen Gedenktag für ukrainische Kinder. Emmanuele Contini

In Kriegszeiten sei es für Geistliche wie ihn eine besonders schwierige Aufgabe, den Familien der Opfer zu helfen, ihren Glauben trotz der Grausamkeiten des Krieges zu bewahren. „Im gewaltsamen Tod eines Kindes zeigt sich besonders, dass wir es nicht geschafft haben, das Vertrauen Gottes in uns einzulösen“, so Pfarrer Kösling. „Die Trauer um die getöteten Kinder ist auch ein Stück Trauer um uns selbst.“

Der Rede Pfarrer Köslings folgte eine Verlesung der Namen und des Alters von 300 ukrainischen Kindern, die dem russischen Krieg zum Opfer gefallen sind. Die Angaben der Kinder werden auch auf Zetteln an der provisorischen Gedenkstätte aufgeführt; ihr Alter reicht von einem Monat bis zu 18 Jahren. Laut Jens Bortnowsky, freiwilliger Organisator der Ukraine-Mahnwache, kam die vorgelesene Namensliste von einem Kontakt im ukrainischen Außenministerium. In der Tat ist die Zahl der seit Kriegsbeginn getöteten Kinder „deutlich höher“; die UN sieht diese Zahl bei mindestens 560. Dazu sind etwa 20.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden.

Ralf Mühlen ist Vorsitzender des Vereins Ukraine-Saarland-Berlin e.V., der die Ukraine-Mahnwache in Berlin unterstützt. Gemeinsam mit seiner Frau rief er nach der Namensverlesung zu zwei Schweigeminuten auf. „Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag an die Kinder erinnern, die getötet, verletzt oder missbraucht werden“, sagte er. Die humanitäre Krise des Krieges sei allzu leicht zu vergessen, so Mühlen – aber vergessen dürfe man auf keinen Fall.

Bei dem Gedenktag wurden die Namen von 300 getöteten ukrainischen Kindern vorgelesen. Ihr Alter reicht von einem Monat bis zu 18 Jahren. Emmanuele Contini

„Kinder dürfen nicht auf eine Statistik reduziert werden“

Ein weiterer Teilnehmer, Charles Finney, kennt sich auch mit der humanitären Lage in Kriegszeiten aus. Der gebürtige Amerikaner arbeitet seit 2015 als Rettungssanitäter in der Ukraine – und entschied sich dagegen, das Land nach der russischen Invasion zu verlassen. Er arbeitete an der Front, bis er in diesem Jahr verletzt wurde, als er andere Sanitäter während der Bombardierung von Cherson ausbildete. Trotz seiner Verletzungen war er an diesem Novembertag dennoch gerne auf der kalten Straße.

„Es ist sehr wichtig, dass diese Kinder Menschen bleiben, und nicht auf eine Statistik reduziert werden“, so Charles Finney. „Mit jedem Namen spreche ich ein kleines Gebet für ein Leben, das verloren wurde.“ Finney ist jetzt Mitbetreiber der Hilfsorganisation Wildgeese International Medical Squadrone, die medizinische Hilfe leistet und auch Tiere in der Ukraine rettet. Er glaubt, Berlin sei ein besonders wichtiger Ort, um Unterstützung für die Ukraine zu sammeln und die Aufmerksamkeit für die aktuellen Bedingungen an der Front zu schärfen.

Die Teilnehmer am Gedenktag für die getöteten Kinder der Ukraine reichen sich beim Singen der ukrainischen Nationalhymne die Hände. Emmanuele Contini

Auch der Berliner Stephan Meißner findet einen eigenen Gedenktag für die getöteten Kinder besonders wichtig. Diese jungen Opfer würden in den Debatten über Waffenlieferungen und die politische Dimension des Krieges oft vergessen werden, sagt er. „Kinder sind schutzbedürftig. Sie sollten eine Schulausbildung erhalten und vor Bombardierungen geschützt werden“, so Meißner. „Die Tötung von Kindern geht gar nicht.“ Meißner nimmt regelmäßig an Solidaritätsaktionen für die Ukraine teil. Über seinem Mantel trägt er eine blau-gelbe ukrainische Fahne – wie auch viele andere Teilnehmer an diesem Tag.



Die Namensverlesung wird für viele der Anwesenden zu viel; einige müssen sich die Tränen abwischen. Danach, als Zeichen des Zusammenhalts, reichen sich die Teilnehmer die Hände und singen die ukrainische Nationalhymne. Als es am späten Nachmittag dunkel wird, zünden die Freiwilligen der Mahnwache Kerzen an und stellen sie neben die Namen der Kinder. Noch bis spät am Mittwoch werden die Namen hier stehen – und am Donnerstag werden die Freiwilligen schon wieder hier sein, um die Berliner weiterhin an diese Opfern zu erinnern.