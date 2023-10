Thema Nummer eins am Montag in vielen Berliner Klassenzimmern war ein Video: Das Video, das auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder X (ehemals Twitter) geteilt wird, zeigt eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Neukölln. Hintergrund ist, dass ein 14-jähriger Schüler eine palästinische Fahne auf den Schulhof gebracht haben soll. Laut Polizeimeldung forderte ein Lehrer den Schüler auf, die Fahne wegzustecken.

Daraufhin kam es laut Polizei zu einer Schlägerei zwischen dem im Video gezeigten Lehrer und einem weiteren 15-jährigen Schüler, der sich mit dem 14-Jährigen solidarisierte. Im Verlauf des Konflikts soll sich der Lehrer „mit einem Schlag mit der flachen Hand zum Kopf des 15-jährigen Tatverdächtigen verteidigt“ haben. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf dauern noch an.

Till Kötterheinrich-Wedekind war bis 2021 Schulleiter des Ernst-Abbe-Gymnasiums an der Sonnenallee in Neukölln. Auch an seiner neuen Schule, dem Hermann-Ehlers-Gymnasium in Steglitz, hat sich das Video schnell verbreitet. „Die Kinder sind sehr besorgt über die Situation“, sagt er. Einige Kinder seien besorgt, dass Lehrer gewalttätig werden könnten: „Das Prügelszenario ist auch in den Köpfen der Kinder.“ Die genaue Situation will der Schulleiter nicht kommentieren, sagt aber, es sei ein „absolutes No-Go, dass eine Lehrkraft Gewalt anwendet“. Mehrere Kollegen, so auch er selbst, seien von Schülern auf die Situation angesprochen worden.

Auch Norman Heise vom Landeselternausschuss ist besorgt. Er wurde in den sozialen Medien auf das Video aufmerksam gemacht. Dass ein Lehrer möglicherweise Gewalt gegen einen Schüler angewendet hat, ist für ihn nicht akzeptabel: „Es ist beunruhigend, egal, was der Auslöser des Konfliktes ist“, sagt er. In einer demokratischen Gesellschaft müsse man Argumente verbal und ohne körperliche Gewalt lösen.

Krisenteam im Einsatz, Schulaufsicht, Bezirk und Polizei involviert

Am Sonnabend hat die palästinensische Hamas mehrere Ortschaften im Süden von Israel überfallen. Dabei sind laut Berichten bisher mehr als 1000 Menschen gestorben, um die 3000 Personen wurden zusätzlich verletzt. Schätzungsweise 150 Israelis, darunter Kleinkinder, wurden nach Gaza verschleppt. Auch deutsche Staatsbürger sind unter den Opfern. Wie der Vorfall in Neukölln zeigt, sorgt der Angriff der Hamas auf Israel auch auf Berliner Schulhöfen für Unsicherheit und Konflikte.

Laut einem Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung gab es am Dienstag eine Dienstbesprechung der Lehrkräfte, danach Klassenleitungsstunden mit den Schülern. „Dabei wurden die Vorfälle auf dem Schulhof ebenso angesprochen wie die Auswirkungen der terroristischen Hamas-Attacke allgemein.“ Das Krisenteam der Schule sei im Einsatz, dazu Schulaufsicht, Bezirk und Polizei. Zu dem Vorgang „laufen intensive Befragungen“. Dazu gehört auch, ob ein Lehrer der Schule wirklich einen seiner Schüler geschlagen hat. Zwei Schüler, die an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen, sind bis Ende der Woche suspendiert, es soll ein zeitnahes Gespräch mit den Eltern, der Schulaufsicht und der Schulleitung geben.

Trotzdem sei klar: „Lehrkräfte dürfen gegenüber Schülerinnen und Schülern nicht übergriffig oder gar gewalttätig werden.“ Die Sicherstellung des Schulfriedens habe oberste Priorität. „Ein Gutheißen der terroristischen Attacken auf Israel werden wir auf unseren Schulhöfen nicht tolerieren“, sagt die Senatsverwaltung.



Die Senatsverwaltung habe „sehr schnell reagiert“, sagt der Schulleiter Kötterheinrich-Wedekind. Noch am Wochenende habe sie Unterrichtsmaterialen, -einheiten und weitere Ressourcen an die Schulen verschickt. „Für unsere Bedürfnisse ist es richtig so.“ In Neukölln brauche es aber weitaus mehr Hilfe, um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern. „Die Schulen müssen mit zusätzlichen Angeboten dringend vor Ort unterstützt werden.“

Dazu gehörten Wachschutz an Schulen, ein massiver Ausbau der Geldmittel sowie mehr Stellen für Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter. Zu seiner Zeit, so der Schulleiter, gab es nur 1,5 Stellen für Schulsozialarbeit am Ernst-Abbe-Gymnasium. Außerdem seien Unterstützungsangebote für Familien wichtig, denn „der Migrationshintergrund vieler Kinder ist mit massiver Armut gepaart“.

„Die Unsicherheit ist wahnsinnig groß“

Über einen Mangel an finanziellen Mitteln berichtet auch ein Sprecher des Landesjugendrings Berlin. Die Dachorganisation betreut verschiedene Jugendvereine in Berlin. Zu einem von ihnen gehört auch eine Jugendgruppe aus Pankow, die sich am Wochenende während des Angriffs in der israelischen Stadt Aschkelon auf einer Austauschreise befand, nur wenige Kilometer von der nördlichen Grenze von Gaza entfernt.

Es gebe regelmäßige Austauschprogramme mit Israel, so der Sprecher. Wie die Zukunft dieser Programme aussieht, ist derzeit unklar. „Man muss abwarten, wie sich die Situation verändert“, sagt er. Zuversichtlich sei er aber nicht. „Die Unsicherheit ist wahnsinnig groß.“ Insbesondere internationale Jugendbegegnungsprogramme wie Reisen nach Israel seien außerdem von geplanten Kürzungen des Bundes betroffen. Dabei seien diese Programme für das interkulturelle Verständnis besonders wichtig.

Der Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus, Samuel Salzborn, sagt: „Dass es auf Schulhöfen angesichts des widerwärtigen antisemitischen Terrors der Hamas zu antiisraelischen beziehungsweise antisemitischen Vorfällen kommt, ist erschreckend.“ Bei dem konkreten Fall in Neukölln müsse man aber die polizeilichen Ermittlungen abwarten. Er fordert, dass Antisemitismus in der Schule nicht nur im Geschichtsunterricht thematisiert wird, sondern auch in anderen Fächern, wie etwa Geografie, Ethik oder Politische Bildung. „Nur wenn das Thema Antisemitismus systematisch und verpflichtend Gegenstand des Schulunterrichts wird, kann schulisch gegengesteuert werden.“