Berlin - Vergangene Woche eröffneten wir die Heizsaison. Im Wohnzimmer herrschten 18 Grad. Ich hätte noch etwas durchgehalten, sogar im Flatterleibchen. Aber Frauen sind nun mal, jedenfalls durchschnittlich, Frostbeulen. Das ist kein Sexismus, sondern Biophysik. Außerdem ist meine Gattin klimaschutzgedanklich noch nicht reif genug, um sich gern in Rollkragen und Wollsocken vor den Fernseher zu fläzen. Nebenan trainierte unser Sohn an der Dartscheibe und barmte, mit klammen Fingern könne er nicht gut werfen. Ich drückte feierlich den Gasthermenkippschalter und startete die Verbrennung des fossilen Energieträgers. Mitte Oktober ist dafür doch nicht zu früh, oder?

Zwei Stunden später, in der Stube hatten wir inzwischen 20 Grad, liefen die „Tagesthemen“. Den Kommentar sprach Detlef Flintz, und zwar so: „Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff.“ „Wir“, die wir „ähnlich wie Junkies“ an billigen fossilen Rohstoffen hingen, sollten „froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern.“ Viele Zuschauer fanden seine grimmige Begeisterung verstörend. Mich befremdete vor allem das Wort „wir“. Es beschwor eine nationale Gasverbrauchergemeinschaft, die allenfalls innerhalb des Redakteursbewusstseins existiert.

Sollte Herr Flintz allerdings mit „wir“ nur die Teilnehmer eines WDR-Führungskräfteseminars gemeint haben, dann nehme ich alles zurück. Der Mann ist lang gedienter und leitender Angestellter des Senders. Für seine Gehaltsgruppe dürfte der „Preisschock“ kaum spürbar sein. Umso verwegener ist die Idee, teure Energie den überwiegend erheblich weniger verdienenden Gebührenzahlern als Errungenschaft zu verkaufen. Ich bin unbedingt dafür, dass Journalisten den Leuten nicht nach dem Munde reden. Etwas anderes ist es, Zuschauer ungefragt in eine lustvolle Selbstgeißelungszeremonie zu integrieren. Als im Mittelalter Flagellanten durch die Lande zogen, um sich ihre Sünden aus dem Leib zu peitschen, ging es darum, dass es ihnen selbst so richtig wehtat und nicht dem Publikum am Wegesrand.

Davon abgesehen tut es dem Ruf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gut, wenn Mitarbeiter betonen, dass das Leben viel zu billig für ihre Einkommen sei. Bereits vor einiger Zeit hatte Flintz’ WDR-Kollege Lorenz Beckhardt, ebenfalls via „Tagesthemen“, die Politik angefleht: „Macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte. Schnell.“ Sein Problem sei, dass er gern Grillfleisch esse und in den Tauchurlaub zu den Korallenriffen fliege. Er sei ein Konsumjunkie, und „jeder weiß, Süchtige brauchen Hilfe“.

Das sind Nöte. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Eine klimafreundliche Wärmepumpenheizung ist hier schwer vorstellbar. Die Installation eines Solardachs per Modernisierungsumlage abstottern zu müssen, erscheint mir wenig attraktiv. Schon die Fassadendämmung hat die Miete um 100 Euro erhöht. Damit sich das halbwegs rechnet, müsste sich der Gaspreis verdreifachen. Sollte ich mir das vielleicht wünschen? Höhere Preise haben nur dann eine Lenkungswirkung, wenn es Alternativen gibt. Wenn nicht, wird es eben einfach nur teurer. Kann ja sein, dass das sein muss. Aber – so viel noch zum Thema Sucht – um mich darüber zu freuen, rauche ich eindeutig zu wenig Crack.