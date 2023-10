Für viele Berliner fühlt sich der Krieg im Nahen Osten gerade nah an. Nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza mit vielen Toten griffen propalästinensische Demonstranten Einsatzkräfte in Berlin an. Barrikaden brannten in Neukölln. Laut einer repräsentativen Studie der Online-Therapieplattform HelloBetter in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos fühlten sich bereits im September 44 Prozent der Befragten belastet durch die internationalen Konflikte. 40 Prozent klagten über Erschöpfung. Die Berliner Psychotherapeutin Babette Gekeler deutet, warum die Weltlage den Menschen zu schaffen macht und auf welche Ressourcen wir vertrauen können.

Frau Gekeler, wir erleben gerade eine Flut von zum Teil nicht verifizierbaren Bildern über das Massaker der Hamas am 7. Oktober und die Lage im Gazastreifen auf sozialen Netzwerken wie TikTok. Sollten wir sie am besten wegklicken?



An sich würde ich sagen, Ja. Aber Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, welche Bilder sie überfordern. Etwas anders sieht es bei Kindern aus. Da halte ich es für angemessen, wenn Eltern den Informationsfluss eingrenzen. Wichtig ist, dass Kinder mit ihren Eltern über das sprechen können, was sie im Internet oder im Fernsehen gesehen haben.

Aber was können Eltern ihren Kindern in solchen Gesprächen sagen? Die Gewaltexzesse sind ja schwer zu begreifen.



Eltern können zuhören und einordnen. Dafür müssen sie keine Nahostexperten sein. Es ist wichtig, dass überhaupt geredet wird. Sich ausschweigen, wenn Kinder Redebedarf haben, wäre falsch.

Auch die Augenzeugenberichte vom 7. Oktober in Qualitätsmedien enthalten verstörende Details. Können Sie auf die Distanz Menschen in Deutschland traumatisieren, und wenn ja, wer ist gefährdet?



Wir unterscheiden zwischen einer primären und einer sekundären Traumatisierung. Eine primäre Traumatisierung trifft Menschen, die eine Katastrophe erlebt haben. Dann können sich Krankheitssymptome entwickeln, die als Posttraumatisches Belastungssyndrom bekannt sind. Bei der sekundären Traumatisierung gibt es eine Ansteckung, ohne selbst das Unglück erlebt zu haben. Treten bei Menschen jetzt anhaltende Angstsymptome auf, ist es angezeigt, den Fernseher auszuschalten. Generell ist das Gefühl, sich belastet zu fühlen, keine Krankheit. Und Belastungen gehen in der Regel vorbei.

Der Krieg im Nahen Osten ist nach dem russischen Überfall auf die Ukraine der zweite Krieg, dessen Folgen unabsehbar sind. Erleben Sie die Weltlage auch als negativen Einfluss für Menschen, die bereits psychisch erkrankt sind?



Auf jeden Fall. Die Corona-Pandemie war ein Weltereignis, das tiefe und bei nicht wenigen auch krank machende Spuren hinterlassen hat. Bei Menschen, die ohnehin schon unter Ängsten leiden, setzen Ereignisse wie jetzt in Israel neue Ängste frei. Die Welt erscheint ihnen nur noch bedrohlich. Wir sprechen dann vom Katastrophisieren.

Inzwischen scheinen ganze Teile der Gesellschaft zu katastrophisieren. Und nun können sie sich erneut bestätigt fühlen.



Es ist eine Frage der Sichtweise, ob wir nur in Defiziten denken. Insgesamt verläuft unser Leben immer noch sehr kohärent, also die meisten Dinge bleiben gleich. Auch wenn während der Pandemie und im vergangenen Jahr Klopapier oder Speiseöl manchmal nicht erhältlich war, hat sich das bald wieder normalisiert. Ohne Schwierigkeiten zu leugnen, die wir alle im Moment spüren, ist eine Lage, die eine krank machende Dauerbelastung mit sich bringt, bei uns derzeit nicht zu erwarten. Die gute Nachricht ist: Mentale Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Krisen ist in den meisten Menschen angelegt.

Wie meinen Sie das?



Angesichts eines des aktuellen Anscheines Überangebotes an Apps, Tools und käuflichen Methoden der Selbstheilung mag es erstaunen. Aber die meisten Menschen passen sich letztlich an Widrigkeiten an und kommen mit ihnen gut zurecht.

Sie sprachen davon, dass Sprachlosigkeit zu vermeiden ist. Nicht wenige fürchten aber jetzt, falsch verstanden zu werden. Ist da Schweigen nicht die beste Wahl?



Das ist eine spannende Frage. Sich zu äußern und Worte zu finden, ist gerade jetzt nötig. Aber es braucht Mut, man macht sich angreifbar. Differenzen auszuhalten und Andersartigkeit anzuerkennen, ist sehr wichtig für die Bildung von Identität. Wenn wir zu ängstlich sind, Andersartigkeit zuzulassen, und nur Raum dafür lassen, uns ähnlich zu fühlen, schaffen wir Platz für Gruppen, die noch in der Lage sind, Identität zu bilden.

Passiert das gerade in Berliner Bezirken mit vielen arabischstämmigen Bewohnern?



Ich sehe darin einen Versuch, aus der Hilflosigkeit herauszukommen. Viele haben Verwandte im Kriegsgebiet, aber sie können nichts für sie tun. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wertet das eigene Selbst auf. Dies ist in einer wahrgenommenen Verzweiflung umso dringender. Die Menschen ziehen sich in Krisen gerne zurück in eigene Komfortzonen, dazu gehören auch eng eingegrenzte Identitäten. Das lässt sich nur durch Dialog aufbrechen.

Dialog klingt gut. Die Aggression auf den Straßen nimmt aber mit jeder Eskalation im Kriegsgebiet weiter zu. Was raten Sie Anwohnern, etwa in Neukölln, die sich davon belastet fühlen?



Gegen das Konfliktgefühl hilft es, mit anderen zu reden, seien es Freunde oder die Nachbarn. Es gibt auch viele lokale Kiezinitiativen. Wer jetzt das Gefühl hat, der Krieg ist vor der Haustür angekommen, sollte mal einen anderen Bezirk besuchen. Ein Perspektivwechsel setzt Eindrücke in ein anderes Licht und kann helfen, die Situation zu relativieren. Wir leben hier im Frieden.