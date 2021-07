Wustrau - Kaum fauchten die ersten Dampfloks über frisch durchs Land gelegte Schienen, da tauchten auch die ersten Spielzeugeisenbahnen auf. Die kraftstrotzenden technischen Wunderwerke, die ab 1835 Deutschland in Staunen und in Bewegung versetzten, schlugen damals Erwachsene wie Kinder in ihren Bann. Spielzeugbauer erkannten das Potenzial und schufen aus dünn gewalztem Blech Miniaturen von erstaunlicher Detailtreue – Lokomotiven, Güter- und Passagierwagen, Gleisanlagen, eine ganze Welt für das Spiel.

In der echten Wirtschaft beherrschten Stahl und Eisen die Gründerzeit. Metall avancierte auch zum Lieblingsmaterial dieser Spielzeugepoche. Funktionsgetreue Dampfmaschinen, Schiffe – alles, was in der schönen neuen Technikwelt stampfte und dröhnte, bauten die Spielzeugproduzenten nach, erstmals in der Geschichte des Spielens in Massenproduktion. Und dann erst die Autos! Als diese Träume von individueller Mobilität auf den Straßen real losrollten, begriff auch die Spielzeugindustrie schnell, dass in Autos das Zeug zum Lieblingsspielzeug steckte.