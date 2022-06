Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte am Donnerstag einen Antrag, den Täter der Amokfahrt am Breitscheidplatz in einer psychiatrischen Anstalt unterzubringen. Vieles deutet darauf hin, so auch ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, dass der 29-jährige Mann mit armenischen Wurzeln unter einer paranoiden Schizophrenie leide.