Seinen Namen kann der Angeklagte Omar El-M. zu Beginn der Verhandlung noch sagen, dann bricht die Nebenklägerin bereits in Tränen aus und verlässt den Saal 217 des Landgerichts Moabit. Die 33-jährige Mutter ist die Halbschwester von Omar El-M. und schafft es auch nach einem zweiten Versuch nicht, im Verhandlungssaal zu bleiben. Zu traumatisch sind die Erinnerungen an den von Omar El-M. auf sie verübten Messerangriff in einem Linienbus der BVG vergangenen April.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 5. April 2023 gegen 17 Uhr in der Buslinie 327 Richtung Schönholz mit einem Messer sieben Mal auf seine Halbschwester eingestochen zu haben. Nachdem der Busfahrer aufgrund der Notsituation die Türen öffnete, konnte der Verdächtige zunächst entkommen. Einige Tage später wurde er ausfindig gemacht und festgenommen. Nun wird der Mann wegen versuchter Tötung angeklagt.

Die Verhandlung am Landgericht Moabit musste zunächst nach 30-minütiger Verspätung um weitere 30 Minuten verschoben werden. Eine Schöffin wollte nach mehrmaliger Aufforderung nicht zur Verhandlung erscheinen. Ihr droht nun ein Ordnungsgeld von 1000 Euro. Die Sitzung konnte gegen 14.40 Uhr mit einem neuen Schöffen fortgesetzt werden.

Der Angeklagte Omar El-M. hat Gelegenheit zur Stellungnahme und sagt recht überraschend: „Ich war das nicht.“ Er leide unter einer Krankheit, habe starke Erinnerungslücken und höre die Stimme seiner Stiefmutter in seinem Kehlkopf sprechen, wie sie ihn beschimpft und anschreit. Weiter meint Omar El-M., er bekäme Medikamente über einen Pflegedienst, die seine psychische Lage jedoch nicht verbessern.

Familienmitglieder waren die einzigen Sozialkontakte

In einem psychologischen Gutachten heißt es, Omar El-M. beschreibe seinen Zustand als ein „diffuses Krankheitsbild“. Er habe starke Schmerzen, wenn er seine Stiefmutter sehe, und hätte sehr große Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. In seiner eigenen Wohnung fühle er sich bedroht und höre Tag und Nacht Stimmen in seinem Kopf. Ein klares Krankheitsbild war aus dem Gutachten jedoch nicht zu erkennen.

Auch im Laufe der Sitzung kommt die Nebenklägerin nicht zurück in den Saal. Der Stuhl gegenüber von Omar El-M. blieb während der Gerichtsverhandlung leer, sie bringt es nicht fertig, den Saal zu betreten. Sie wartet vor der Tür, während ihr Halbbruder im Saal langsam ihre Familiengeschichte erzählt.

Omar El-M. habe drei Brüder und fünf Schwestern, von denen nur zwei noch leben. In der Familie fühle er sich ausgegrenzt. „Sie lieben mich gar nicht“, sagt Omar El-M. über seine Halbgeschwister. Darüber hinaus habe er jedoch wenig Sozialkontakte. Er habe keinen Freundeskreis und keine partnerschaftlichen Kontakte.



Der Auftakt des Prozesses war nach der kurzen Befragung des Angeklagten schon wieder vorbei. In einer Woche, am 12. Oktober 2023 wird der Prozess am Kriminalgericht Moabit fortgesetzt.