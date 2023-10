Betrüger bieten Haus von Berliner Ehepaar im Internet zum Kauf an – für 45.000 Euro

Plötzlich sahen sie im Internet ein Foto ihres Hauses: „Haus auf Pachtland – Noch bis Ende August bewohnt“, stand da. Christina und Timo G. rieben sich die Augen und lasen den Preis für ihr Haus: 45.000 Euro. Dazu eine Handynummer, die man als Kaufinteressent anrufen solle. Das Ehepaar hatte allerdings gar nicht vor, auszuziehen.

Die Anzeige war am 11. und 12. August bei Ebay-Kleinanzeigen erschienen. Das Haus, in dem Christina und Timo G. wohnen, liegt im Reinickendorfer Ortsteil Heiligensee auf einem Eckgrundstück. Deshalb konnten der oder die Betrüger es von mehreren Seiten fotografieren. Es fiel nicht auf, dass die Bilder über den Zaun aufgenommen waren; es wirkte so, als sei das Haus aus dem Garten fotografiert worden. In die Anzeige bastelten die Täter noch ein paar angebliche Innenaufnahmen der Küche. Beim aufmerksamen Betrachten hätte man sehen können, dass die Form der Fenster nicht zur Außenaufnahme des Hauses passte. Aber 45.000 Euro für ein Häuschen am Berliner Stadtrand – das klingt nach einem sensationellen Schnäppchen.

Und so schlichen bald die ersten Leute durch die Straße, gingen vor dem Haus auf und ab und fotografierten. Sie klingelten. Doch niemand öffnete. Denn Christina und Timo G. waren im Urlaub. Timo G., 38 Jahre alt, von Beruf Lebensmitteltechniker, wohnt seit zehn Jahren in dem Haus. Seine Frau Christina, von Beruf Gerontologin, zog vor drei Jahren zu ihm. In dieser Stadtrandsiedlung, in der man auf einmal in Brandenburg ist, wenn man ans Ende der Straße geht, kennen sich die Nachbarn. Man passt aufeinander auf. Und jeder, der nicht hierhergehört, wird erst mal kritisch beäugt.

Die Adresse für die Geldübergabe erfuhren Interessenten am Telefon

Die Leute, die plötzlich vor dem Haus standen, als Christina und Timo G. im Urlaub waren, wurden also von einem benachbarten Rentnerpaar angesprochen. Und es erfuhr im Gespräch Seltsames: Dass das Haus zum Verkauf stehe. Dass derjenige das Haus bekomme, der die 45.000 Euro in bar zahle. Die Nachbarn erfuhren auch, dass man den Kaufinteressenten eingeschärft habe, keinesfalls an dem Objekt zu klingeln. Denn die Mieter seien widerspenstig und wehrten sich dagegen, bis zum 1. September auszuziehen. Überdies hatte man den Leuten nahegelegt, sich nicht bei den Nachbarn zu erkundigen. Die seien schon genervt wegen der vielen Interessenten. Und man wolle doch sicher ein gutes Verhältnis zur künftigen Nachbarschaft haben. Es kamen nacheinander verschiedene Interessenten. Allen wurde gesagt, sie seien die Einzigen, die das Haus bekämen, wenn sie denn schnell das Geld übergeben würden.

Das Haus hat 85 Quadratmeter Wohnfläche auf einer Etage und ist unterkellert. Es wurde vor dem Krieg gebaut und nach einem Bombentreffer wieder aufgebaut. Normalerweise geht in Heiligensee keine Immobilie unter 400.000 Euro weg. Aber bei den Kaufinteressenten zog das Argument, dass das Haus angeblich auf Pachtland stehe und deshalb so billig sei. Weil ein Pachtvertrag abgeschlossen wird wie ein Mietvertrag, wäre auch kein Notar nötig.

Das Haus steht aber gar nicht auf Pachtland. So wie die Bilder der Verkaufsanzeige hatten die Betrüger auch die Geschichte dazu zusammengebastelt. Wer bei der Telefonnummer anrief, erfuhr: Das Haus gehöre einem Rentner, der jetzt in Spanien lebe. Dessen Enkelin wohne in Nürnberg und könne den Verkauf nicht persönlich vollziehen. Deshalb habe sie die Verkaufsvollmacht an einen Gartenverein übertragen. Dort könne man auch die 45.000 Euro übergeben. Die Adresse für die Geldübergabe erfuhren Interessenten am Telefon. Jeder Interessent bekam einen anderen Termin und eine andere Adresse – mal im Reinickendorfer Ortsteil Lübars, mal in Pankow-Rosenthal, mal in Französisch-Buchholz.

Christina und Timo G. hatten am Mittwoch noch einen Apfelbaum gepflanzt. Am Donnerstag fuhren sie für eine Woche in den Urlaub. Auf den Bildern im Internet war der Apfelbaum schon zu sehen. Samstag und Sonntag stand die Anzeige im Netz. Am Sonntagmittag war sie gelöscht. „Erst als wir zurückkamen, haben die Nachbarn uns erzählt, was hier los war“, sagt Christina G.

Bei den Kaufinteressenten zog das Argument, das Haus stehe angeblich auf Pachtland und sei deshalb so günstig. Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende

Noch zehn Tage, nachdem die Anzeige verschwunden war, kamen die Leute

Während unseres Gesprächs sitzen Christina und Timo G. auf Gartenstühlen neben den Hochbeeten, in denen die letzten Strauchtomaten reifen. Sie erzählen, wie es weiterging. Während sie im Urlaub waren, schickten die Nachbarn ständig Leute weg, sagten ihnen, dass es nur Betrug sein könne und sie keineswegs zahlen sollten. Dadurch verunsichert, zogen manche Interessenten umgehend ihr Handy aus der Tasche und riefen bei der Telefonnummer an, um die „Verkäuferin“ – es war wohl eine Frau am anderen Ende – zur Rede zu stellen. Doch sie wurden weggedrückt und blockiert.

Auch zehn Tage, nachdem die Anzeige aus dem Netz verschwunden war und die beiden aus dem Urlaub zurück waren, kamen Kaufinteressenten. „Die meisten, die wir und die Nachbarn mitbekommen haben, waren Personen mit ausländischem Hintergrund, die nicht besonders gut Deutsch verstanden haben“, sagt Christina G. „Eine Familie sagte, dass sie sogar schon das Grundbuch in Kopie zugeschickt bekommen habe. Das war aber kein Grundbuchauszug, den sie uns gezeigt haben, sondern ein Grundriss des Hauses.“

Eines Tages, als mal wieder eine Familie am Gartentor stand, empfahl das Ehepaar ihnen, zur Polizei zu gehen. Es wird aber für alle Zeiten unklar bleiben, ob außer Christina und Timo G. noch jemand Anzeige erstattet hat.



Irgendwann kam der Nachbar zu ihnen und fragte: Habt ihr nicht bemerkt, dass da jemand schon seit einer halben Stunde das Haus beobachtet? „Mit der Frau sind wir dann ins Gespräch gekommen. Sie hat sich nicht getraut zu fragen, weil ihr gesagt wurde, wir seien wütend, weil wir nicht raus wollen“, sagt Christina G. „Es gab zwei Sorten von Leuten. Die einen, die nur heimlich geguckt haben und die man ansprechen musste, und die anderen, die einem fast den Zaun umgerannt haben, weil sie so interessiert waren.“

Das Ehepaar wurde mit seinen Auskünften immer zurückhaltender

Ein anderes Paar sagte ihnen, es sei extra aus Magdeburg gekommen. Aber sie hatten ein Berliner Kennzeichen am Auto. Von Gesprächspartner zu Gesprächspartner wurden Christina und Timo G. immer vorsichtiger. „Wir sind immer zurückhaltender geworden mit den Auskünften, weil wir nicht wussten, wen wir vor uns haben“, sagt Timo G.



Einige Interessenten hatten ein gewisses Misstrauen mitgebracht und ahnten, dass angesichts des niedrigen Preises mit dem Angebot etwas nicht stimmen konnte. Andere waren penetrant. Sie konnten es nicht glauben, dass das Haus nicht zum Verkauf stand, und fragten: Seit wann wohnen Sie hier? Kann es nicht doch sein, dass das Haus verkauft wird? „Das war wirklich unangenehm“, sagt Christina G. „Aber wir hatten auch den Wunsch, den Leuten zu sagen, dass sie auf keinen Fall irgendjemandem Geld geben sollen. Damit sie nicht betrogen werden, aber auch damit sie nicht irgendwann bei uns vor der Tür stehen und den Schlüsseldienst holen und sagen, sie hätten einen Vertrag.“

Es hörte einfach nicht auf. Eines Tages stand eine ältere Frau mit ihrem Sohn vor der Tür. Der sah auf das Klingelschild und meinte. „Is’n Betrug, oder?“ Das Ehepaar sagte: Ja. „Siehste Mama, hab ich dir doch gesagt.“ Die Frau hatte extra für diesen Tag Urlaub genommen, weil sie den Vertrag unterzeichnen wollte.



Als das Ehepaar dachte, dass der Ansturm sich nun legen würde, ging es noch mal richtig los. An einem Sonntag holte es sich nach eigener Auskunft einen Sonnenbrand, als es ungefähr fünf Stunden lang am Gartenzaun Leute abwimmelte. Zwei der Interessenten sagten, sie hätten das Geld schon dabei. Aber Christina und Timo G. sagten: „Sie werden hier nicht reinkommen.“

Interessenten fotografierten das Haus

Es tauchten Interessenten auf, die die Klingelschilder fotografierten und auch das Haus des Ehepaares. Als die Nachbarn fragten, warum sie die Bilder machen, sagten die Leute: „Wir werden da bald wohnen.“ Christine G., der man bescheinigen muss, dass sie ein wirklich gutmütiger Mensch ist, findet dieses Verhalten auch verständlich. „Als bei mir klar war, ich ziehe in eine Wohnung, da habe ich auch ein Bild von dem Haus gemacht und es meiner Mutter geschickt – guck mal, ich habe jetzt den Vertrag unterschrieben.“



Eine Frau hatte Fotos von zwei weiteren Häusern dabei, die ebenfalls über den Zaun aufgenommen waren. Die Häuser befanden sich ebenfalls in Heiligensee, ebenfalls angeblich auf Pachtland. Es war also nicht nur das Haus der Familie G. betrügerisch annonciert worden.

„Am Montag war dann noch mal eine Gruppe da, die waren sehr unangenehm“, sagt Timo G. Es waren zwei Männer und eine Frau. Einer der beiden Herren sagte, er ziehe hier ein. Das Paar wies sie darauf hin, dass das hier ein Betrug sei. Der Mann sagte, er habe schon mal ein Haus gekauft und kenne sich besser aus als das Paar, das hier ja nur zur Miete wohne.



„Und das tat mir für den Mann furchtbar leid“, sagt Christina G. „Er ist richtig aggressiv geworden. Und dann sind sie gegangen mit dem Satz: Wir holen einen Anwalt.“ Timo G. ergänzt: „Das hörte sich an wie: Wir holen einen Anwalt, um euch hier rauszukriegen.“

Der Beamte im Berliner LKA hat den Fall zu den Akten gelegt

Es blieb bei der Drohung. Nichts passierte. Aber das Ehepaar lebte noch mehrere Wochen in Anspannung.



„Wir wussten, dass wir nichts befürchten mussten“, sagt er. „Es war halt nur so ein mulmiges Gefühl, weil man nicht wusste, was da noch für Leute kommen würden – vor allem nach dem 1. September. „Da war die Frage: Was ist, wenn es Leute gibt, die nicht skeptisch geworden sind? Wenn wirklich jemand 45.000 Euro in bar jemandem in die Hand gedrückt hat?“

Das Paar hat Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Der zuständige Sachbearbeiter im Landeskriminalamt betrieb keinen großen Ermittlungsaufwand und schloss den Fall nach kurzer Zeit ab. Es konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden, lässt er mitteilen. Denn der einzige Anhaltspunkt sei die Telefonnummer der angeblichen Vermittlerin, die aber offenkundig nur Falschpersonalien zugeordnet werden könne. „Deshalb liegen auch keine Anhaltspunkte für ähnliche Verfahren der Täter vor“, lautet seine Auskunft. Zu Zahlungen kam es seines Wissens nicht.



Der Kommissar lässt außerdem mitteilen, dass das im vorliegenden Fall praktizierte Vorgehen „mitnichten eine neue Betrugsvariante“ darstelle. Es sei eine bekannte Erscheinungsform des Vorauszahlungsbetruges in zumeist fingierten Immobilienangeboten.

Weißer Ring: Dumping-Angebote sollte man kritisch hinterfragen

Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilt mit, dass das Verfahren bald eingestellt werden dürfte. „Erfolgversprechende weitere Ermittlungsansätze scheinen nicht gegeben zu sein.“



Der Weiße Ring e.V., der sich mit einem Netz ehrenamtlicher Helfer in Berlin und bundesweit um Opfer von Straftaten kümmert, unterstützte auch das Ehepaar G. beratend. Im Gegensatz zu dem LKA-Kommissar findet der Verein diese Betrugsmasche nicht nur ungewöhnlich, sondern hält sie auch für eine besonders rücksichtslose Methode, weil sie zwei Opferparteien – die Hausbesitzer und die Kaufinteressenten – schädige und diese auch noch aufeinanderhetze. „In der aktuell katastrophalen Lage auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt lassen leider auch Betrüger nichts unversucht, um sich mit immer neuen Maschen kriminell zu bereichern“, sagt Ingo Sorgatz, Sprecher des Weißen Rings. „Und sie lassen dabei die quasi als Vehikel benutzten ahnungslosen Hausbesitzer ratlos und äußerst verängstigt zurück.“ Er rät Kaufinteressenten dringend dazu, solche Dumping-Immobilienangebote kritisch zu hinterfragen und bei Zweifeln umgehend die Polizei zu informieren.



Christina und Timo G. sind den vielen Menschen, die bei ihnen geklingelt haben, nicht böse. „Man muss sagen, dass uns die meisten dankbar waren“, sagt sie. „Die hatten tausend Fragen, und am Ende waren alle sehr froh. Und ich hoffe wirklich, dass die Betrüger keinen Cent bekommen haben.“