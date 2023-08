Kriminalität im Görlitzer Park: Ist doch alles super hier

„Trauriger Höhepunkt“ ist so eine salbungsvolle Phrase, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn man resigniert hat, sich mit einem Zustand abgefunden. Insofern würde die Wendung gut zu den jüngsten Geschehnissen in Berlins Drogenhotspot Görlitzer Park passen. Seit vielen Jahren ist die wenig ansehnliche Grünanlage mit den Ruinen des Pamukkale-Brunnens ein sicherer Garant für Schlagzeilen und allgemeines Ärgernis. Die Gründe dafür sind immer dieselben: Drogenkriminalität, Gewalt unter Dealern, die Unsicherheit der Anwohner und Anwohnerinnen bis weit über die Parkgrenzen hinaus.

Ignorant oder zynisch

Doch der aktuelle Fall, mit dem der Görlitzer Park wieder von sich reden macht, ist kein trauriger Höhepunkt, sondern ein skandalöser: Eine Frau wird von mehreren Männern im Park beraubt und vergewaltigt, ihr Begleiter niedergeschlagen. Wer jetzt darüber nur ein Tränchen vergießt und nicht endlich eine Lösung für dieses innerstädtische Dauerproblem fordert, der ist entweder ein Ignorant oder ein Zyniker, der sich mit bestehenden Zuständen abgefunden hat. Einen Vorwurf könnte man dafür eigentlich niemandem machen, den abgefunden damit hat sich offenbar auch die Berliner Politik, allen voran die grüne Bezirksregierung, die den Brennpunkt Görlitzer Park seit jeher maximal halbherzig angeht. Man feiert lieber weiter die überkommene Folklore vom kiffenden und freien Kreuzberg und strickt damit eifrig am Klischee einer ach so liberalen deutschen Hauptstadt.

Dabei ist der Görlitzer Park längst kein Safe Space mehr für Drogenkonsumenten und Dealer, hinter dessen Mauern ein bisschen Kleinkriminalität geduldet wird. Vom Park aus hat sich der Kriminalitätsradius längst erweitert, wie meine Kollegin Wiebke Hollersen vor ein paar Tage in dieser Zeitung beschrieb. Anwohner fühlen sich rund um den Park schon lange nicht mehr sicher, berichten von aggressiven Dealern längs der Skalitzer Straße und dem Reichenberger Kiez. Ich selbst wurde an der Ecke zur Wiener Straße mehrfach von afrikanischen Dealern angesprochen und sogar vor ein paar Monaten direkt auf dem Bahnsteig des Görlitzer Bahnhofs. Vor allen Leuten, komplett unbehelligt gefragt, ob ich Koks oder Heroin kaufen möchte. Als ich verneinte, klapperte der Dealer mit seinem Bauchladen die anderen Umherstehenden ab, es war fünf Uhr Nachmittags an einem Wochenende.

Ein bisschen Polizeipräsenz fürs Foto

Das Problem bleibt also nicht im Görlitzer Park, wohl aber in Kreuzberg. Denn wer nur ein paar Kilometer Luftlinie durch die Hasenheide spaziert, der wird auch am Hauptweg auf höchstens eine Handvoll Dealer stoßen, die aber in der Regel friedlich sind. In Mitte am Weinbergspark, so mein letzter Stand, hat man das Problem in den Griff bekommen, indem man die Büsche beschnitt und für eine bessere Beleuchtung sorgte.

Auch andere Metropolen haben Probleme mit Drogenhandel und sind dagegen teils unkonventionell, teils allerdings auch mit mäßigem Erfolg vorgegangen. Lissabon beispielsweise hat den Drogenkonsum einfach entkriminalisiert, der Besitz von Betäubungsmitteln gilt bis zu einer bestimmten Menge nur als Ordnungswidrigkeit. Zürich hat seinen berüchtigten „Needle-Park“, den Platzspitz, in den 90ern kurzerhand geschlossen, renaturieren lassen und seit ein paar Jahren wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ob diese Versuche nun erfolgreich gegen die Drogenkriminalität waren, oder nicht, zeigen sie doch am Ende alle eins: In anderen Städten versucht man immerhin, dem Problem Herr zu werden. In Berlin indes ist die Innensenatorin Spranger am Kottbusser Tor mit ihrem Lieblingsprojekt, einer Puppenstuben-Polizeiwache, beschäftigt, während nur ein paar hundert Meter weiter Menschen am helllichten Tag und Leib und Leben fürchten müssen.

Klar gibt es auch im Görli ein bisschen Polizeipräsenz. Nämlich immer dann, wenn der Senat zu einem Fototermin bittet. Ein paar Tage später dann ist nicht nur alles beim Alten, sondern wird immer schlimmer. Und die anderen Bezirke sind froh, dass das Drogenproblem sich so massiv im und um den Görlitzer Park herum manifestiert. Denn würde man den Park schließen, die Dealer vertreiben, würden sie sich doch nur einen anderen Ort suchen, um mit Drogen zu handeln. Und da würde man das Problem sicherlich auch nicht in den Griff bekommen. Zeit wäre es also, erneut über eine teilweise Entkriminalisierung von Drogenkonsum nachzudenken.



