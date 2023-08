Am S-Bahnhof Grünau sind zwei Jugendliche ausgeraubt worden. Der mutmaßliche Täter – ein polizeibekannter 16-Jähriger – wurde nach Informationen der Berliner Zeitung am Montagabend am Alexanderplatz festgenommen.

Nach Angaben von Polizisten hielten sich die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 23.40 Uhr am S-Bahnhof auf, als sie durch den Täter zunächst angesprochen wurden. Dann bedrohte dieser die beiden mit einem Messer und Reizgas und forderte sie zur Herausgabe ihrer Umhängetaschen auf.

Nachdem der 16-Jährige ihm seine Tasche mit darin enthaltenen hochpreisigen In-Ear-Kopfhörern ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.



Was er allerdings nicht ahnte: Man konnte die geraubten Kopfhörer orten. Auf Grundlage der Ortung kontrollierten Beamte der 12. Einsatzhundertschaft am Montagabend am Alexanderplatz in Mitte mehrere Personen. Gegen 20.15 Uhr trafen sie dabei auf einen alten Bekannten: einen 16-Jährigen, der bereits als sogenannter Intensivtäter geführt wird. Er wurde als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen. Die geraubten Kopfhörer hatte er dabei. Die Beamten konnten sie dem beraubten Jugendlichen zurückgeben.



Der Tatverdächtige ist nach Angaben von Ermittlern bereits „erheblich vorbelastet“ wegen Raubes und Gewaltdelikten. Er sollte am Dienstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.