Am Dienstagnachmittag wurden die Beamten in Südbrandenburg zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort wurden sie angegriffen.

Brandenburg: Mann greift Polizisten mit Axt an und wird erschossen

In der südbrandenburgischen Stadt Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei einem Polizeieinsatz gestorben. Wie das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg am Nachmittag mitteilte, wurde der Mann von Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt.

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten am Nachmittag um 14.46 Uhr alarmiert und rückten zu einem Einsatz aus. Das Ziel war ein Mehrfamilienhaus in Senftenberg. Nach ersten Ermittlungen griff dort ein Mann die Polizisten an. Die Ermittler sprechen von einem „axtähnlichen Gegenstand“. Polizeisprecher Mario Heinemann sagte, die Beamten hätten sich wegen des Angriffs gezwungen gesehen, von der Dienstwaffe Gebrauch zu machen.

Gleich nach den Schüssen wurden Reanimationsversuche durchgeführt, doch die blieben erfolglos. „Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen“, sagte Heinemann. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.