63-Jähriger sticht auf Mann in Hellersdorf ein, Ehepaar in Neukölln verprügelt

In Grunewald stehen prächtige Häuser. Bei vielen sind die Fenster vergittert, und das aus gutem Grund. Denn Kriminelle glauben, dass es dort viel zu holen gibt. Zwischen Weihnachten und dem 22. Januar stiegen vier Frauen dort in zwei Wohnungen ein. Sie nahmen Schmuck mit, Uhren und Geld. Erfolglos versuchten sie auch, in zwei weitere Wohnungen in Wilmersdorf zu gelangen. Was sie nicht wussten: Sie wurden von Überwachungskameras gefilmt. Am Montag veröffentlichte die Polizei auf ihrer Internetseite die Aufnahmen der vier Damen, die wohl als professionelle Einbrecherinnen um die Häuser ziehen. Wer sie kennt, möge sich bei der Polizei melden.

Am Montagabend eskalierte ein Trinkgelage in Hellersdorf. In einer Wohnung am Kummerower Ring saßen ein 63- und ein 35-jähriger Mann und nahmen nach Darstellung der Polizei alkoholische Getränke zu sich. Aus unbekanntem Grund kam es zum Streit. Der Ältere zog ein Messer und fügte seinem Besucher Schnitte und Stiche zu. Sie waren so erheblich, dass er in einer Klinik operiert werden musste. Der 63-Jährige rief selbst die Polizei und ließ sich festnehmen.

Mit dem falschen Milieu legte sich ein autofahrendes Ehepaar in Neukölln an. An der Kreuzung Spremberger/Schinkestraße wurde es am Dienstag am Abbiegen gehindert, weil in zweiter Reihe ein Auto stand, dessen Fahrer sich mit einem anderen Mann unterhielt. Der 55-jährige Ehegatte sprach sie darauf an, worauf sie angepöbelt wurden. Der Mann auf der Straße trat gegen das Auto des Ehepaars, zerrte den 55-Jährigen vom Beifahrersitz aus dem Wagen und schlug ihm mehrmals mit Fäusten ins Gesicht. Aus umliegenden Häusern kamen nun weitere Männer hinzu und griffen auch die 51-jährige Ehefrau an. Das Ehepaar wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo ihre Schwellungen und Platzwunden im Gesicht behandelt wurden.



Am Donnerstagmorgen klickten im Karstadt am Hermannplatz bei einem 43-Jährigen die Handschellen. Er hatte sich zuvor Kleidungsstücke zusammengesammelt und in einem Koffer verstaut, mit dem er sich davonmachen wollte. Das Geschehen verfolgte ein Detektiv, der die Polizei rief. Die führte den betrunkenen Mann ab.