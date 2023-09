In der Mercedes-Benz-Arena treten gelegentlich Berühmtheiten auf, die auch in Polizeikreisen bekannt sind. Während eines Konzerts des Rappers Shindy zückte ein Polizeischüler am Samstagabend seinen Dienstausweis und gelangte so hinter die Bühne. Als er dann noch versuchte, einen Kumpel in den Backstagebereich zu holen, indem er vorgab, der sei auch Polizist, wurde das Sicherheitspersonal stutzig. Es rief die Polizei. Gegen den Polizeischüler ermittelt nun das LKA wegen Amtsanmaßung. Er muss auch mit einem Disziplinarverfahren rechnen.

Es scheint höchste Zeit für einen „Sicherheitsgipfel“ in Berlin, bei dem es auch um Drogenhotspots wie den Leopoldplatz in Wedding geht. Am Montag wurde dort ein 73-Jähriger beraubt. Laut Polizei würgte ihn ein bislang unbekannter Mann und entriss ihm die Geldbörse.

„Fangt mich endlich!“ mag dieser Blick sagen, mit dem ein Einbrecher in eine Überwachungskamera schaut. Bereits am 19. November 2022 hatte es einen spektakulären Einbruch in einer Tresoranlage an der Fasanenstraße in Charlottenburg gegeben. Aus rund 300 Schließfächern entwendete eine Bande Uhren, Goldbarren, Bargeld, Schmuck sowie andere Wertgegenstände im Gesamtwert von 49 Millionen Euro. Die Einbrecher legten Feuer, um ihre Spuren zu verwischen. Die Täter, die einem kriminellen arabischen Clan angehören sollen, hatten es leicht. Denn ein Mitarbeiter hatte die Alarmanlage ausgeschaltet. Vier Verdächtige sind bereits gefasst und angeklagt. Fehlt nur noch einer. Dessen Bild veröffentlichte die Polizei am Mittwoch. Für seine Ergreifung hat die Staatsanwaltschaft Berlin 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Und der Betreiber der Tresoranlage legt noch einmal 20.000 Euro drauf.

Am Freitagmorgen brannten in Berlin – wieder einmal – Autos. Gegen 1.30 Uhr hörte ein Anwohner der Singerstraße in Mitte einen Knall. Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen geparkten Audi A4 einer Mietwagenfirma, der im Bereich der Motorhaube brannte. Die Flammen griffen auch auf einen Baum über. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Kurz darauf brannte ein Mercedes-Transporter in der Straße Plantage in Spandau. Das Fahrzeug aus Lettland war am linken Vorderreifen angezündet worden.