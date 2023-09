In Neukölln lief ein Mann über ein Auto. Am Sonntag war ein Taxifahrer auf dem Columbiadamm unterwegs, als ein Mann auf der Straße stand und das Taxi halten musste. Nun stieg der Mann auf die Motorhaube, lief über die Frontscheibe und das Dach zum Kofferraum und begab sich wieder auf die Fahrbahn. Der Fahrer stieg aus, worauf der Mann auf den 47-Jährigen einschlug. Er trat auf dem am Boden Liegenden ein, traf ihn mehrfach im Gesicht.

Der Fahrer erlitt unter anderem einen Kieferbruch. Der Schläger flüchtete in die Fontanestraße. Auf seinem Weg beschädigte er weitere Autos. Polizisten konnten den 33-Jährigen stellen, der bei der Festnahme drei Beamte verletzte, von denen zwei vom Dienst abtreten mussten.

Den Fahrer eines Ford Fiesta drückte am Montagabend die Blase. Auf der Straße des 17. Juni fuhr er rechts ran, stieg aus und erleichterte sich im Tiergarten. Dabei griffen ihn drei Unbekannte an. Einer hielt ihn fest, einer schlug ihn, einer nahm ihm Handy und Autoschlüssel weg. Dann fuhren sie in seinem Auto davon.

Am Dienstag bedrohte ein Mann in Lichtenberg zwei Kinder. In einem Treppenhaus in der Straße Am Berl zeigte er einer 13-Jährigen ein langes Messer und drohte, ihren Vater zu töten. Als ihre zehnjährige Schwester dazukam, bedrohte der Mann auch sie – nun mit zwei Messern in den Händen. Die Mädchen flüchteten zu ihren Eltern in die Wohnung. Auch der 27-Jährige ging hinauf in seine Wohnung. Verhandler der Polizei konnten ihn überzeugen, die Wohnung zu verlassen, woraufhin das SEK ihn festnahm. In der Wohnung fand die Polizei einen 66 Zentimeter langen Dolch und ein 32 Zentimeter langes Messer. Nach einer Gefährderansprache durfte der Mann bleiben. Mal sehen, was als nächstes passiert.

Wenn Berlins Behörden gegen das Elend auf den Straßen vorgehen, sieht das so aus: Bürger hatten sich über einen Obdachlosen am Charlottenburger Savignyplatz aufgeregt. Als drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes ihm einen Platzverweis erteilten, ging der 39-Jährige auf eine Ordnungshüterin los. Er soll ein Messer hervorgeholt und mit diesem einen Stich in Richtung der Frau ausgeführt haben. Sie konnte ausweichen. Die Nacht verbrachte der Mann in Polizeigewahrsam.