Krimineller Wochenrückblick: Ein Polizist, der Autofahrer überfällt und eine Kinderbande in Rudow

Nicht jeder Polizist ist eine Lichtgestalt. Am Montag wurde ein Hauptkommissar verhaftet. Nach Feierabend soll er in einem Dienstauto der Direktion 5 zusammen mit einem Mittäter auf der A100 mit Blaulicht ein Auto gestoppt haben. Mit Schutzweste bewehrt und mit Dienstwaffe im Holster, legte er dem 62-Jährigen Handschellen an. Aus dessen Auto nahm er mehr als 57.000 Euro Bargeld und zwei Handys. Dann händigte der Polizist dem Opfer sogar noch ein amtliches Sicherstellungsprotokoll aus – auf dem das beschlagnahmte Geld aber nicht verzeichnet war. Es bleiben Fragen: Welche gemeinsame Geschichte haben der Beraubte und der Polizist, der Mitarbeiter der Fachdienststelle AGIA (Arbeitsgebiet interkulturelle Aufgaben) ist? Warum hat jemand 57.000 Euro im Auto? Die Behörden äußern sich nicht.

Am Abend rotteten sich an der Weichselstraße in Neukölln etwa 100 Leute zusammen. Ein 25-Jähriger soll eine Frau sexuell beleidigt haben. Als Polizisten ihn ansprachen, beleidigte er auch sie und wurde von den Beamten festgehalten. Eine Menschenmenge solidarisierte sich mit dem Mann und bewarf die Polizisten mit Flaschen.

Erst am Mittwoch rückte die Polizei mit einer drei Tage alten Information heraus: Eine Kinderbande hatte am Freitag gegen 4 Uhr in Rudow eine Uber-Fahrerin überfallen. Zwei 13- und zwei 14-Jährige hatten einen Wagen dorthin bestellt. Mit einem Schlagstock prügelte ein 13-Jähriger auf die Frau ein, der andere 13-Jährige entriss ihr die Geldbörse. Polizisten nahmen die vier am selben Tag fest. Sie sollen weitere Überfälle verübt haben. Die 13-Jährigen wurden ihren Eltern übergeben. Die 14-Jährigen sitzen in Untersuchungshaft.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Grenzallee drehte sich am Mittwochabend ein Mercedes mit quietschenden Reifen im Kreis – trotz regen Kundenverkehrs. Als ein Mann den Fahrer ansprach, behauptete dieser, er sei Polizist, und zeigte eine Schutzweste mit Abzeichen der Polizei Berlin. Echte Polizisten stoppten ihn daraufhin. Eine Alkoholmessung ergab 0,85 Promille. Im Auto fanden die Beamten die Schutzweste mit dem Polizeiabzeichen und weitere Abzeichen öffentlicher Ämter. Seinen Führerschein ist er nun los, und er hat ein Verfahren wegen Amtsanmaßung am Hals.