Ein 25-jähriger Mann kann sich glücklich schätzen. Er hat einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und wurde nicht erschossen. Am Montagmorgen hatte der 26-Jährige in Reinickendorf Polizisten beleidigt. Nach Darstellung der Polizei lief er dann mit einem Messer in der Hand zielstrebig auf eine Funkwagenbesatzung zu und drohte, sie zu töten. Nachdem die Polizisten mehrfach zurückgedroht hatten, zu schießen, ließ der Angreifer das Messer fallen und wurde festgenommen. Er wurde in einer psychiatrischen Abteilung stationär aufgenommen. Ähnliche Fälle sind nicht so glimpflich ausgegangen: Gegen heranstürmende Messerangreifer konnten sich Polizisten in der Vergangenheit mitunter nur mit einem tödlichen Schuss in den Oberkörper wehren – und bekamen Recht.

Am Dienstag veröffentlichte die Polizei ein Foto aus einer Überwachungskamera, das einen recht fidel wirkenden Mann zeigt. Er soll auf dem U-Bahnhof Samariterstraße einen Gehbehinderten mehrmals mit der Faust geschlagen und verletzt haben. Der Vorfall geschah allerdings schon am 6. März. Erst wenn alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, erlaube ein Gericht die Veröffentlichung von Fahndungsfotos, lautet in solchen Fällen die Begründung.

Am Mittwoch beendete eine zivile Polizeistreife in Friedrichshain die Geschäfte eines Kokstaxi-Fahrers. In der Grünberger Straße bemerkten die Fahnder den Wagen und folgten ihm. An der Puschkinallee forderten sie den Fahrer zum Halten auf. Doch der trat das Gaspedal durch und raste mit über 100 km/h los, bis er in der Bouchéstraße mit zwei geparkten Autos kollidierte. Der 43-Jährige flüchtete, konnte aber ermittelt werden. Im Auto fanden die Polizisten Kokain und Bargeld.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auf einem Häuserdach lief am Donnerstagabend in Spandau ein Mann umher – in den Händen einen Baseballschläger und eine Pistole. Als die Polizei in der Grunewaldstraße vorfuhr, kletterte er vom Dach in seine Wohnung im vierten Stock. Ein SEK-Team stürmte die Wohnung, doch der Mann war weg. Die Polizisten fanden eine Spielzeugwaffe. Nach der Durchsuchung der Wohnung und weiteren Ermittlungen wurde der 36-Jährige in einer geschlossenen Kneipe im Erdgeschoss angetroffen. Der verhaltensauffällige Mann kam in eine Klinik.