Manche Berliner haben anscheinend keine Lust mehr, auf die von der Regierung in Aussicht gestellte Cannabis-Legalisierung zu warten. Am Montag teilte die Polizei mit, dass sie 41 Grundstücke und Fahrzeuge in mehreren Bundesländern nach Hinweisen auf illegal betriebenen Cannabis-Plantagen durchsucht hat – und fündig geworden ist.



Die Polizei ermittelte in einem Fall von zwei Verdächtigen, die zwischen März und Juni 2020 von Berlin aus eine illegale Cannabis-Plantage in Brandenburg betrieben haben sollen. Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei am Montag mehrere weitere Plantagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und nahm sechs weitere Verdächtige fest.

Die Ermittler stellten Dinge sicher, die nötig sind, um eine illegale Plantage zu betreiben, darunter „laienhaft installierte Elektrotechnik, illegal stromentziehende Vorrichtungen und nicht genehmigte, verunreinigende Abwasserabläufe“, außerdem „verbotene Schlagringe, Messer, Baseballschläger, illegale Detektionsgeräte zum Aufspüren polizeilicher Überwachungstechnik, eine Geldzählmaschine, Mobiltelefone, USB-Sticks und ein Transportfahrzeug“. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die vergangene Woche war voller Gefahren für Motorradfahrer. Gleich mehrere von ihnen wurden bei verschiedenen Unfällen verletzt. Am Montag verletzte sich ein Motorradfahrer in Reinickendorf, der aus noch nicht ermittelten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf einen Gehweg stürzte. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus, die Unfallstelle war mehrere Stunden lang gesperrt.



Am selben Tag kam es in Tempelhof-Schöneberg zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto einer 73-jährigen Fahrerin und einem 53 Jahre alten Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall über das Auto geschleudert und erlitt mehrere Verletzungen. Er wurde im Krankenhaus stationär behandelt.

Tötungsdelikt in Köpenick

Im Wedding soll am Mittwoch ein 59-jähriger Mann versucht haben, seine 57-jährige Frau zu töten. Er verletzte sie am frühen Morgen in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer. Familienmitglieder alarmierten den Notruf, die Frau kam mit Stichverletzungen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Auch der Mann wurde im Krankenhaus behandelt; bei einem Sprung aus dem Fenster verletzte er sich am Bein.

Außerdem nahm die Polizei am Dienstag in Kiel einen Mann fest, der unter Verdacht steht, am Montag eine 55-jährige Frau in Köpenick mit einem Messer getötet zu haben. Die Frau starb noch am Tatort. Der 52-jährige Verdächtige wurde nach Berlin überstellt, die Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen.



Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass sie wegen eines versuchten Totschlags in Charlottenburg-Wilmersdorf ermittelt. Am Mittwochnachmittag fand sie in einer Wohnung eine tote 68-jährige Frau und ihren schwer verletzten 81-jährigen Ehemann. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Frau zuerst versucht haben, ihren Ehemann zu töten, bevor sie sich das Leben nahm.