Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Allgemeinmedizinerin in Reinickendorf. Anfang Januar wurden ihre Praxisräume von der Kriminalpolizei durchsucht. Der Vorwurf: Sie soll in drei Fällen Patienten ungerechtfertigt Atteste über Maskenbefreiungen ausgestellt haben. In Deutschland ist das kein Einzelfall. Immer wieder wird während der Pandemie gegen Mediziner ermittelt, weil sie falsche Maskenatteste oder auch Impfpässe ausgestellt haben sollen.