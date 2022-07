Die Zehn-Minuten-Lieferdienste Getir und Gorillas haben Entlassungen angekündigt, Fintechs streichen reihenweise ihre Stellenpläne zusammen, Firmenbewertungen schmelzen dahin: Die Krise ist auch in der deutschen Start-up-Szene angekommen.

Hatten Risikokapitalinvestoren bislang oft von sich aus bei Jungunternehmen angeklopft und sich als Geldgeber angeboten, hält man sich nun eher zurück. Sogar dem gehypten Berliner Einhorn Gorillas, das bislang auf mehr als drei Milliarden Dollar taxiert wurde, fällt es offenbar schwer, frisches Kapital zu bekommen. Die jüngste Finanzierungsrunde soll geplatzt sein. „Investoren schauen genauer, wo sie investieren“, sagt Thomas Prüver vom Beratungsunternehmen EY, ehemals Ernst & Young.

Prüver, EY-Partner und Start-up-Experte, kennt den Kapitalfluss vom Geber zum Nehmer sehr genau. Laut seiner Analyse pumpten Investoren in der ersten Hälfte dieses Jahres etwa 20 Prozent weniger Kapital in deutsche Jungunternehmen. Um 1,6 Milliarden auf gut sechs Milliarden Euro ging die Kapitalmenge zurück. „Geopolitische Unsicherheiten, die Zinswende und unklare wirtschaftliche Aussichten sorgen für starke Unsicherheit im Markt“, sagt Prüver.

Auch Berliner Start-ups haben der Analyse zufolge gelitten. Konnten hier ansässige Jungunternehmen in der ersten Hälfte des vorigen Jahres noch 4,12 Milliarden Euro einsammeln, floss ein Jahr später etwa eine Milliarde Euro weniger. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 hat sich die Investitionssumme für Hauptstadt-Start-ups sogar nahezu halbiert. Dereinst kassierten hiesige Jungunternehmen noch die Rekordsumme von mehr als sechs Milliarden Euro. War es das für den Start-up-Hotspot Berlin?

Berlin hat Vorteil im Kampf um Talente

EY-Mann Prüver sieht das nicht. Berlin bleibe das Epizentrum der deutschen Start-up- und Gründerszene. Tatsächlich floss auch in den ersten sechs Monaten des Jahres das meiste Kapital für deutsche Jungunternehmen nach Berlin. Mehr als jeder zweite in Start-ups investierte Euro landete in der Hauptstadt.

„Internationale Metropolen wie Berlin ziehen Menschen an, hervorragend ausgebildete Talente aus dem In- und Ausland wollen hierhin“, sagt Prüver. Das sei gerade in Bezug auf den anhaltenden Fachkräftemangel ein Wettbewerbsvorteil und auch ein Argument der Jungunternehmen gegenüber Investoren.

Allerdings dürften Finanzierungsrunden auch in Berlin schwieriger werden, weil Investoren zweifelsfrei mehr als bisher auf ein gesundes Verhältnis zwischen Wachstum und Profitabilität achten. Die Konsequenzen sind klar: Start-ups werden in der Folge eher scheitern, wenn sie etwas machen, was tatsächlich niemand braucht.

Das Geschäft mit Daten gehört offenbar nicht dazu. Laut EY-Analyse floss in der ersten Jahreshälfte das meiste Risikokapital in den Bereich Software & Analytics. 1,8 Milliarden Euro waren es insgesamt, und die Investitionen dort somit stabil. Für Start-ups aus dem Finanzsektor ging der Kapitalfluss indes um fast zwei Drittel zurück. Im E-Commerce, zu dem auch die Schnell-Lieferdienste zählen, brachen die Summen sogar um 70 Prozent ein.

Die Veränderungen auf dem Energiemarkt und die unsichere Versorgungslage verschafften dagegen Unternehmen aus dem Energiebereich einen Finanzierungsboom. Dort stiegen die Investitionssummen binnen eines Jahres von 36 auf mehr als 900 Millionen Euro, und die Unternehmen dürften auch künftig gut finanziell gut versorgt werden. Thomas Prüver attestiert ihnen jedenfalls ein gute Zukunft. „Geldanlagen in nachhaltige Geschäftsmodelle liegen im Trend“, sagt er. Die Zahl der Investitionen in diesem Bereich werde weiter steigen und dieser damit noch wichtiger werden.