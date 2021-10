Berlin - Der Lieferdienst Gorillas hat am Dienstag offenbar mehrere hunderte Beschäftigte auf einen Schlag entlassen. Eine brancheninterne Quelle bestätigte die Kündigungswelle in dieser Größenordnung. Am Nachmittag hat sich auch das Unternehmen selbst zu den Gerüchten gemeldet und nennt in einem Statement als Grund die Teilnahme der Betroffenen an „wilden Streiks“.

Beschäftigte hatten vorab berichtet, bei den Entlassungen handele es sich um außerordentliche, also fristlose Kündigungen, die schriftlich erteilt worden seien. Zu den Betroffenen sollen sowohl Angestellte innerhalb als auch außerhalb der Probezeit zählen. Eines dieser Schreiben liegt der Berliner Zeitung vor. Begründet wird die fristlose Entlassung in dem Schreiben mit „wichtigem Grund“. Der Berliner Zeitung liegen darüber hinaus Informationen vor, nach denen einzelnen Betroffenen telefonisch die Teilnahme an „illegalen Streiks“ als Kündigungsgrund genannt worden sei.

Das Unternehmen bestätigte am Nachmittag, die Kündigungen betreffe jene Angestellte, „die sich aktiv an den nicht genehmigten Streiks und Blockaden beteiligt, den Betrieb durch ihr Verhalten behindert und ihre KollegInnen damit gefährdet haben.“ Eine Zahl nannte Gorillas nicht.

Grundsätzlich müssen Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmern während der Probezeit keine Begründung für eine Kündigung angeben. Für fristlose Kündigungen gilt nach §626 BGB die Regel, dass ein Arbeitgeber sie bei „wichtigem Grund“ als Notfallmittel in der Probezeit nutzen kann, wenn die Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers „unzumutbar“ ist. Als solch ein „wichtiger Grund“ gelten nach gängiger Rechtsaufassung auch rechtswidrige Streiks.

Am Wochenende streikten Kuriere von drei Warenlagern

Mitgliedern des Gorillas Workers Collective zufolge – eine Gruppe Mitarbeitender, die maßgeblich an den Bemühungen, einen Betriebsrat zu gründen, beteiligt ist – betrifft die Kündigungswelle bisher vor allem Angestellte aus den drei Berliner Warenlagern im Bergmannkiez, in Schöneberg und im Wedding.

imago/Gstettenbauer Ein Kurier von Gorillas liefert aus. Das Unternehmen verspricht eine Lieferung in zehn Minuten.

Beschäftigte der drei Warenlager waren am vergangenen Freitag in den Streik getreten. Teilweise kam es in der Folge zur Schließung einzelner Warenlager.

Erst der Erfolg, dann der Arbeitskampf

Das Berliner Start-up war im vergangenen Jahr zunächst wegen seiner Erfolgsgeschichte in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Erst im Frühjahr, weniger als ein Jahr nach seiner Gründung, wurde das Unternehmen zum sogenannten „Unicorn“ (Einhorn) gekürt. Der Begriff beschreibt Unternehmen, die an der Börse mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet werden.

Doch spätestens seit Juni dieses Jahres, nicht lange nach dem Hype um die erfolgreichen Kapitalrunden des Unternehmens, gerieten vor allem die schlechten Arbeitsbedingungen der Angestellten in den Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem die „wilden Streiks“ der Beschäftigten sorgten für Aufsehen. Zwar sind Teile der Belegschaft Mitglieder in den Gewerkschaften NGG, Verdi und der FAU. Doch noch hat keine Gewerkschaft zum Streik aufgerufen. Unter diesen Bedingungen gilt in Deutschland für Angestellte im Streikfall keine arbeitsrechtliche Absicherung (Artikel 9 GG).

Beschäftigte haben Protest am Mittwoch angekündigt

Das Unternehmen positioniert sich hierzu seit Monaten widersprüchlich. Einerseits sagte Gorillas-Gründer und CEO Kağan Sümer Ende Juni selbst, dass niemand aufgrund einer Teilnahme am Streik mit einer Kündigung zu rechnen habe. Zudem gab das Unternehmen öffentlich an, die Betriebsratsgründung zu unterstützen und berichtete immer wieder von Neuerungen und Verbesserung im Betrieb. Zusätzlich wirbt Gorillas aktuell damit, über Boni neue Mitarbeiter anzuwerben. Doch offenbar gibt es klare Präferenzen, wer Teil der Belegschaft sein darf und wer nicht.

Zum Streik aufgerufen hatten Mitarbeitende in der Vergangenheit unter anderem wegen plötzlicher Kündigungen einzelner Fahrradkuriere – als Ursache beklagen letztere seit dem Frühjahr aber vor allem die andauernden schlechten Arbeitsbedingungen.

Erst vergangenen Freitag stellten Beschäftigte fünf Forderungen an die Geschäftsführung: es geht um gleiche Bezahlung bei einem Stundenlohn von 12,50 Euro, bessere Ausrüstung und Schichtplanung sowie direktere Kommunikationswege.

Das Unternehmen hat sich in der Zwischenzeit in zwei Betriebe aufgespalten. Ende vergangener Woche hatten Teile der Beschäftigten neue Verträge erhalten, die eine Überführung in das Tochterunternehmen ankündigen. Kritiker sehen dies als Versuch, die Arbeitnehmervertretung durch einen Betriebsrat zu verhindern.

Das Gorillas Workers Collective ruft für Mittwoch 13 Uhr zum Protest am Warenlager in der Schönhauser Allee 180 auf.