Kugelbombe auf Polizei: Das ist die Bilanz der israelfeindlichen Krawalle in Berlin

Bei den israelfeindlichen Krawallen in Berlin sind am Mittwochabend zahlreiche Menschen festgenommen worden. Nach einer vorläufigen internen Bilanz der Polizei gab es insgesamt 194 „freiheitsentziehende Maßnahmen“. Zudem wurden 274 Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen gefertigt, etwa wegen Verstößen gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz. 65 Polizisten wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt.

Einen größeren Einsatz hatte die Polizei zunächst in Mitte. Am Werderschen Markt, vor dem Auswärtigen Amt, hatten sich etwa 500 Menschen versammelt. Unter anderem skandierten sie: „Free Palestine from German Guilt“ („Befreit Palästina von deutscher Schuld“). Demnach soll Deutschland, das für die Shoah verantwortlich war, kein schlechtes Gewissen mehr gegenüber Israel haben. Bei der Versammlung kam es zu Rangeleien und Angriffen auf Polizisten.

Trotz eines Demonstrationsverbots versammelten sich am späten Nachmittag etwa einhundert Personen am Richardplatz. Dort war eine Kundgebung gegen „Rassismus an Schulen“ angemeldet worden. Die Versammelten versuchten, einen Demonstrationszug zu bilden, was die Polizei unterband. Trotz Lautsprecherdurchsagen, mit denen die Polizei die Versammelten aufforderte, sich zu entfernen, blieb ein Teil der Menschen am Ort. Die Polizei leitete deshalb 30 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, wegen „Durchführung einer verbotenen Ersatzveranstaltung“. So etwas ist ein Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz.

Ab dem frühen Abend versammelten sich im Bereich der Neuköllner Sonnenallee Hunderte Menschen mit Palästina-Bezug. Die Polizei schätzt ihre Zahl auf 500. Aus verschiedenen Ansammlungen an der Ecke Reuterstraße wurden judenfeindliche und Hass-Parolen gegen Israel skandiert. Randalierer zündeten Pyrotechnik. Unter anderem wurde eine Kugelbombe aus professionellem Höhenfeuerwerk in Richtung der Polizei geworfen, die explodierte. Randalierer warfen Flaschen und Steine auf Polizisten. Sie zogen Baustellenabsperrungen und Sperrmüll auf Fahrbahnen und zündeten sie an.

Die Krawalle zogen sich bis in den späten Abend. Im südlichen Bereich der Sonnenallee, auf Höhe der High-Deck-Siedlung, zündeten Randalierer dann sechs Autos an. Mülltonnen und Reifen brannten, und immer wieder explodierte Pyrotechnik. Erst gegen 0.30 Uhr beruhigte sich nach Angaben von Polizeiführern die Lage.

Berliner Polizisten fordern sofortigen Stopp der Haushaltsberatungen

Im Zusammenhang mit dem Krieg in Nahost kam es laut Polizei im gesamten Berliner Stadtgebiet zu Straftaten. So stellte die Polizei Sachbeschädigungen und zahlreiche antisemitische und gegen Israel gerichtete Farbschmierereien an Hauswänden fest sowie auch Hakenkreuze und nationalsozialistische Parolen.

Am Abend beschädigten zwei unbekannt gebliebene Täter in der Breiten Straße in Mitte vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie eine Israel-Fahne. Zwei mit PLO-Tüchern vermummte Männer spritzten eine rote Flüssigkeit auf die Fahne und flüchteten.

Wegen eines versuchten Brandanschlags auf eine Synagoge übernahm die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen. Dies wurde am Donnerstag mitgeteilt. Zwei noch Unbekannte hatten am frühen Mittwochmorgen Molotowcocktails in Richtung der Kahal-Adass-Jisroel-Synagoge in der Brunnenstraße in Mitte geworfen. Die Brandsätze schlugen auf dem Fußweg im Bereich der Synagoge auf. Mitarbeiter des dortigen polizeilichen Objektschutzes konnten sie rechtzeitig löschen.

Die Gewerkschaft der Polizei forderte am Donnerstag, dass Berlins Politik die aktuellen Haushaltsberatungen unterbricht. „Wir benötigen umgehend Mehrausgaben in die technische und digitale Ausstattung bei Polizei und Justiz, damit diese die aktuellen, aber auch zeitnah auf uns zukommenden Aufgaben bewältigen können“, erklärte Landeschef Stephan Weh. Es brauche die Änderung des Polizeigesetzes, damit Rädelsführer, die Terror verherrlichen und zu Gewalt aufrufen, zumindest fünf Tage in Gewahrsam genommen werden können: „Die Gewährleistung unseres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit darf nicht durch Feinde unserer Demokratie missbraucht werden, und wir sehen schon jetzt, dass sich auch aus anderen extremistischen Bereichen Trittbrettfahrer auf diese Veranstaltungen bewegen und dort gegen unseren Rechtsstaat hetzen.“