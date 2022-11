Kultur zum Anbeißen: Das German Irish Vampire Festival

Helen Chandler und Bela Lugosi in dem Film „Dracula“ (1931). Wer sich als Horror-Fan einschätzt, ist beim German Irish Vampire Festival richtig. Courtesy of Park Circus/Universal

Wer sich fragt, was Deutschland und Irland gemeinsam haben, denkt an gutes Bier, große Kartoffeln und vielleicht auch das schlechte Wetter. Eine eher unbekannte Gemeinsamkeit ist die Faszination für Vampire. Genau das will die irische Botschaft ab kommenden Mittwoch thematisieren beim German Irish Vampire Festival.

Zwischen 2. und 8. November soll es um die „deutsche und irische Vampirenkultur“ gehen. Die Botschaft hat dafür ein Kulturprogramm mit Kunst, Musik, Vampir-Filmen und Expertengesprächen zusammengestellt. Candice Gordon wolle so „die deutsch-irischen Kulturbeziehungen beleben“. Als Leiterin der Abteilung für kulturelle Angelegenheiten in der irischen Botschaft war sie für die Organisation des Projekts zuständig.

Anlass für das Festival ist das Zusammentreffen mehrerer Jubiläen rund um Vampire: Zum einen feiert Friedrich Wilhelm Murnaus klassischer Spielfilm „Nosferatu“ im Jahr 2022 den 100. Jahrestag; gleichzeitig wird der Roman „Dracula“ – ein Werk des irischen Autors Bram Stoker, die Vorlage für „Nosferatu“ – 125 Jahre alt. Auch „Carmilla“, eine queere Vampirgeschichte des irischen Autors J. Sheridan Le Fanu, die auch im Festivalprogramm thematisiert wird, wird in diesem Jahr 150.

Ein Auszug aus dem Werk „Ashes to Dust“ von Patryk Kujawa (HfBK Dresden) und Adrian McCarthy (University College Cork). Das Werk ist Teil der Ausstellung „DÉAD: a set of teeth“. Patryk Kujawa und Adrian McCarthy

Das Programm sollte ein möglichst breites Angebot für alle Besucher abdecken – aber eben auch neue Hinweise über wenig bekannte Seiten der irischen Kultur darbieten, erzählt Candice Gordon. „Viele Menschen wissen nicht, dass Bram Stoker Ire war“, sagt sie, „oder denken nicht an Vampire als Bestandteil der traditionellen irischen Kultur.“ In der Tat hat der Roman „Dracula“ trotz seines transsilvanischen Schauplatzes viel Inspiration von Legenden aus der irischen Folklore genommen und ist ein prominentes Werk der Literatur der irisch-gotischen Romantik.

Viele Menschen wissen nicht um den irischen Ursprung Draculas

Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos und zum Teil schon ausgebucht. Aber nicht bei allen muss man live dabei sein: Am Nachmittag des 5. Novembers finden drei Gespräche mit Vampire-Gelehrten statt, die auch über Zoom übertragen werden. Dabei geht es um die Ursprünge des Vampirs als Literaturphänomen, um die Darstellungen von toten und untoten Gestalten in den Medien sowie um die Legende der irischen Folklore, die das populäre Bild von Vampiren geprägt haben.

Der zeitliche Anlass ist Stokers 175. Geburtstag am 8. November – aber dass das Festival in die Tage direkt nach Halloween fällt, sei auch natürlich sehr passend, sagt Candice Gordon. Denn auch dieses Fest hat seine Wurzeln in dem irisch-keltischen Fest Samhain. „Der Glaube dahinter ist“, sagt Gordon, „dass die geistige Welt zu diesem Wechsel der Jahreszeiten so nah wie nie zu unserer ist – und so ist es wahrscheinlich, Besuch von Geistern und Feen zu bekommen.“

Gary Oldman als Graf Dracula in Francis Ford Coppolas Film „Bram Stoker’s Dracula“. Der Film wird am 6. November im Kino Moviemento gezeigt. Images Courtesy of Park Circus/Universal

Außerdem wird in den Weddinger Transmediale Studios ab 3. November die Ausstellung „DÉAD: a set of teeth“ gezeigt. Dort werden die Werke von zwölf Kunststudenten vorgestellt, die an sechs deutschen oder irischen Hochschulen zum Thema Nosferatu und Dracula gearbeitet haben. Und zum Abschlussabend am 8. November wird der Originalfilm „Nosferatu“ vom 1922 in der Friedrichshainer Zwinglikirche gezeigt – live vertont mit einer Uraufführung elektronischer Filmmusik von der Berliner Musikerin Gudrun Gut zusammen mit den irischen Komponistinnen Linda und Irene Buckley aus Cork.

Candice Gordon erwartet bei dem Abschlusskonzert eine „sensationelle Atmosphäre“ – an Bram Stokers Geburtstag, unter einem vollen Blutmond. Und für alle, denen vor Gruseln ein Schauer dabei den Rücken runterläuft, wird irischer Whiskey warm serviert.

Das German Irish Vampire Festival findet zwischen 2. und 8. November im Kino Moviemento, Transmediale Studios im Silent Green Kulturquartier und online statt. Das ganze Programm ist auf der Webseite der irischen Botschaft zu lesen. Die Anmeldung für alle Veranstaltungen (außerhalb des Abschlussabends in der Zwinglikirche) ist über Eventbrite möglich.