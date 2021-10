Berlin - An Baustellen-Zäunen in Berlin hängt oft nichts Interessantes. Werbung oder Infos darüber, wer hier was baut, über neue Luxusbüros oder Apartments. Auf jeden Fall nerven Baustellen, mit Lärm und Verkehrseinschränkungen. In der Prinzenstraße 32 in Kreuzberg, fast am Moritzplatz, ist das anders. Hier hängt an einer Baustelle Kunst. Zwölf Porträtfotos von Bauarbeitern in Schwarz-Weiß, von Männern und Frauen, Fach- und Wanderarbeitern.

Zeynep Karacorluoglu steht vor ihrem Plakat und lacht. „Am Anfang war es ungewohnt, mein eigenes Gesicht irgendwo zu sehen“, sagt die 23-Jährige, „aber es macht einen auch stolz“. Als Werkstudentin arbeitet die Berlinerin auf einer Baustelle in Friedrichshain, assistiert dort der Bauleitung. „Da hat Janine Baumeister mich auch gesehen und für ihr Projekt ‚Augen auf Beton‘ angesprochen.“ Eine junge Frau mit Kopftuch und Helm, das Motiv gefiel der Foto- und Videokünstlerin. Sie plakatierte damit zeitweise eine ganze Hausfront.

Karcorluoglu sagte gleich zu für Baumeisters Kunstprojekt. „Ich wollte es als Chance nutzen, mehr Aufmerksamkeit auf Frauen auf Baustellen zu lenken“, sagt sie, „damit man hinter die Fassade schaut, welche Menschen hinter den Zäunen stecken und harte Arbeit verrichten.“ Wie die vielen Wanderarbeiter auf Baustellen, die sonst anonym bleiben, wandert die Ausstellung durch Berlin: In Kreuzberg, Friedrichshain und Tiergarten sind die Plakate bis März an Bauzäunen zu sehen. Im September gab es zusätzlich eine Indoor-Ausstellung, ab November soll auch eine Häuserwand bemalt werden.

Wer vorbeigeht, kann per Handy einen QR-Code auf den Plakaten einscannen und gelangt auf eine Webseite, auf der die Protagonisten in Interviews ihre Storys erzählen und in Videos ihren Alltag zeigen.

Volkmar Otto Viele rasen nur achtlos vorbei. Die Plakate in der Prinzenstraße wandern durch die Stadt an diverse Bauzäune.





Neben Zeynep, der Facility-Management-Studentin, spricht dort etwa auch Trockenbauer Przemyslaw aus Polen, der jeden Morgen um drei Uhr aufsteht, um nach Berlin zu fahren. Industriemechaniker Mirjan aus Albanien, der acht Sprachen spricht. Trockenbauerin Miri, die über sexuelle Übergriffe auf Baustellen berichtet.

Maurer Bernard, der aus Kamerun nach Deutschland floh. Ex-Häftling Remo. Oder Abrissbauleiter Marco, der über die DDR, England, Frankreich und die Niederlande bis auf Baustellen nach Hongkong reiste.

„Viele Leute sind genervt von Baustellen, ich war es auch“, sagt Künstlerin Baumeister, die mit ihrer Filmproduktionsfirma in Friedrichshain eine Baustelle vor der Nase hatte und schon umziehen wollte. Dann sah sie einigen Bauarbeitern in die Augen und stellte fest, wie viele Geschichten die erzählten.

Sie beantragte für ihr Foto-Projekt Fördergelder der Lotto-Stiftung Berlin und bekam sie im Februar. Zusätzlich erhielt sie freie Flächen von Bauträgern. „Ich wollte aber keine Werbekampagne fürs Bauen machen, sondern die Geschichten der Menschen erzählen“, stellt sie klar. Mit diesem Konzept gewann sie auch renommierte Künstler wie Trettmann, Alli Neumann und Kitschkrieg für die Filmmusik.

Frauen auf dem Bau sind oft bessere Bezugspersonen

„Ich wurde auf Baustellen mit offenen Armen empfangen und habe die Leute vor Ort angesprochen“, berichtet Baumeister. Die Reaktion sei oft gewesen: „Warum willst du mit mir sprechen? Ich bin doch unspannend.“ Das sieht die Künstlerin anders. „Ich wollte auch die Vielfalt der Baustellen zeigen, die vielen Berufe, die Internationalität, die Sprachbarrieren.“ Sie wolle weder positive noch negative Geschichten zeigen, sondern Facetten abbilden, auf Augenhöhe reden. Manchen Leuten sei gar nicht klar, wie viele Frauen auf dem Bau arbeiten.

So wie Zeynep Karacorluoglu. „Ich bin leider immer noch die Ausnahme, weil man auf Baustellen Frauen leider oft nicht so viel zutraut wie Männern“, sagt sie. Dabei könnten sie, was vielleicht an körperlicher Kraft mangele, durch menschliche Qualitäten wettmachen. „Frauen sind oft zwischenmenschlich begabter und gute Bezugspersonen“, sagt sie, auch Männer kämen mit dem rauen Ton auf Baustellen nicht immer zurecht. „Viele wünschen sich einfach Anerkennung für ihre Leistung.“

Womöglich bekommen die Bauarbeiter ein bisschen mehr davon durch die Bilder an den Zäunen. Auch wenn viele Autos, Radler und Passanten leider nur achtlos am von Leitplanken verdeckten Werk in der Prinzenstraße vorbeirauschen.