Am Ende fehlten 300.000 Euro. An Mehrkosten in dieser Höhe ist die Installation des Kunstprojekts „Leuchtturm Berlin“ gescheitert, das als Ergänzung der historischen Inschrift an der Kuppel des neuen Berliner Schlosses gedacht war. Das jedenfalls geht aus einem Bericht der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hervor, der von der Berliner Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch (Linke) angefordert worden war.