Zwischen Knutschen und Bondage: Der Bodywork Bazaar auf dem Holzmarkt

Das „Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur“ (IKSK) befindet sich in der vierten Etage eines der Häuser am Holzmarkt. Wer hier rein will, muss auf der Veranda erst mal die Schuhe ausziehen. Große Fenster geben die Sicht auf die Skyline Berlins frei, in Rufweite rattert die S-Bahn vorbei.