Drei Jugendliche inhalieren Lachgas aus einem Ballon. Anschließend wälzen sie sich laut lachend auf dem Boden und schlagen sich gegenseitig. Aus Spaß. Das Video ist vor wenigen Wochen in einem Berliner Park aufgenommen worden. Die 15-jährige Maria (*Name geändert) zeigt es anderen Jugendlichen auf ihrem Smartphone. Die Schülerin besucht mehrmals in der Woche „Die Arche“ in Hellersdorf.



Miriam Börner arbeitet seit fünf Jahren in der Arche und leitet dort den Jugendbereich. Die 32-jährige Erzieherin hört in ihrem Beruf immer wieder davon, dass Jugendliche Lachgas konsumieren. „Weil Lachgas für jeden leicht zugänglich ist und an jeder Ecke zu bekommen ist.“ Nur wenigen sind die Folgen davon bewusst.