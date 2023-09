Die Mieter in den Wohnungen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften müssen sich auf stärker steigende Mieten vom nächsten Jahr an einstellen. Das wurde am Mittwoch bei einer Rundfahrt des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) mit Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) und Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) zu Neubauprojekten der landeseigenen Wohnungsunternehmen deutlich.