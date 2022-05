Willi hat Zeit. Ganz viel Zeit. Der Fünfjährige ist jetzt ein Naturforscher, ein Entdecker. Hochkonzentriert und ganz vertieft. Mit einem durchsichtigen Becher in der Hand läuft er durch den Garten. Mal hebt er ein dickes grünes Blatt an, mal schiebt er einen Ast beiseite. Dann endlich hat er etwas gefunden: ein Blatt mit einer Nacktschnecke.

Vorsichtig legt er sie in den Becher und schließt den Deckel, der eine Lupe ist. Er setzt sich auf den Boden und beobachtet durch die Lupe ganz genau, was im Becher passiert. „Da ist auch ein Käfer“, sagt er, „und der ist viel schneller als die Schnecke.“ Willi schaut den Tieren weiter zu. Willi hat Zeit.

Größte Veranstaltung des Jahres in der Region

Der Fünfjährige sitzt mitten in einem besonderen Garten – und das im doppelten Sinne. Denn dieses kleine Stück Land ist eine „Perma“-Kultur, quasi ein sehr urwüchsiger, wilder Garten. Es ist zwar Privatland, gehört aber bis zum Herbst zur Landesgartenschau in Beelitz, südwestlich von Potsdam.

Die „Laga“ ist derzeit das größte Blumenmeer weit und breit. Eine Fläche so groß wie 15 Fußballfelder ist voller Beete, auf denen es prachtvoll und bunt blüht. Es ist ein Ort, den bis Oktober wohl mehr als 400.000 Gartenfans vor allem aus Berlin und Brandenburg besuchen werden. Die größte Massenveranstaltung des Jahres in der Region.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Das „Grüne Klassenzimmer“: Im Perma-Garten von Tobias Hesse werden Insekten gekäschert.

Der Perma-Garten sieht richtig schön wild aus. Das komplette Gegenteil eines typisch deutschen Kleingartens mit rechtwinkligen Beeten, getrimmtem Rasen und einer Laube. All das fehlt. Statt einer Hütte ist eine Stelle mit einer Plane überdacht. Der Garten könnte aus einem Märchenfilm stammen – die Kinder fühlen sich sofort wohl. Dabei sind sie hier, um zu lernen: Der Garten ist ein „Grünes Klassenzimmer“ – ein außerschulischer Bildungsort, der inzwischen zu jeder Gartenschau gehört.

Und die Klassenzimmer in der Natur sind begehrt: 350 Veranstaltungen mit knapp 9000 jungen Besuchern wird es geben. Kurz nach dem Start der Laga sind fast alle ausgebucht. Neben dem Perma-Garten ist eine kleine nachgebaute Slawenburg. Dort ist richtig Stimmung: Eine Berliner Schulklasse kocht vegan. Alle sind cool, einige haben nicht ganz so viel Lust drauf und sind doch dabei. Eine 13-Jährige schneidet Zwiebeln, ein Junge rührt aus Kidneybohnen und Tofu eine vegane Leberwurst an.

Die Laga wird jünger. Früher galt: Blumenschauen sind etwas für Rentner, für die „Silver Generation“. Die Haarfarben Weiß und Grau sind zwar auch hier sehr häufig zu sehen, aber eben nicht immer. „Besonders an den Wochenenden kommen sehr viele Familien mit Kindern“, sagt Laga-Sprecher Enrico Bellin. Ein Magnet ist der riesige Spielplatz – mit 6000 Quadratmetern einer der größten im ganzen Land. „Auch in den Osterferien waren sehr viele Familien bei uns. Wir waren selbst überrascht davon“, sagt Bellin. „Natürlich positiv.“

Inzwischen ist Gärtnern cool

Der Jugend-Trend gilt inzwischen für die gesamte Gärtnerschaft. Früher hieß es: Kleingärtner sind alt, mögen keine Kinder und keinen Spaß. Doch der Generationswechsel ist längst im Gange. So sieht es auch Marion Kwart vom Berliner Landesverband der Gartenfreunde. „Immer mehr junge Familien suchen einen Kleingarten“, sagt sie. „Gerade in einer Großstadt wollen sie einen Garten als grünes Refugium, in dem ihre Kinder die Natur erleben können und alle gemeinsam gärtnern, mit den Händen in der Erde wühlen und sich selbst mit regionalen Dingen versorgen.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Überwältigungsstrategie: Nach dem Winter wird zum Start einer Gartenschau nicht mit Farben gegeizt.

Die Zahlen sind eindeutig: Berlin ist mit knapp 70.000 Gärten auch die Hauptstadt der Laubenpieper. Der Andrang ist groß: Inzwischen stehen 15.000 Leute auf den Wartelisten. Eine bundesweite Studie zeigt: 85 Prozent sind junge Familien mit Kindern.

„Die Wartezeit beträgt Jahre“, sagt Marion Kwart. „Und mit der Pandemie ist die Zahl der Anmeldungen richtiggehend in die Höhe geschnellt.“ Aus Erfahrung wissen die Berliner Bezirksverbände, wie viele Leute etwa jedes Jahr ihre Gärten abgeben. „Manche Bezirksverbände haben sogar die Wartelisten schon geschlossen, weil es einfach zu viele Bewerber gibt und nicht mehr absehbar ist, wann sie drankommen würden.“

Die „jungen Wilden“ brechen mit der Tradition

Gärtnern wird immer mehr zu einer Jugendbewegung. Denn auch viele junge politisch Engagierte interessieren sich nun für Nachhaltigkeit und Natur. Die einen demonstrieren freitags fürs Weltklima, andere pflanzen Bäume, werden Stadtimker, betreiben Guerilla-Gardening, machen bei einem Gemeinschaftsgarten mit oder beackern Hochbeete auf dem Tempelhofer Feld. Immerhin 57 Prozent der 18- bis 24-Jährigen können sich vorstellen, einen Kleingarten zu übernehmen. In keiner Altersgruppe ist der Wert höher.

Und einige der „jungen Wilden“ brechen im Kleingartenverein dann mit den Traditionen. So wie Tobias Hesse in seinem Perma-Garten in Beelitz. Der Mann ist das Gegenteil von einem Kleingartenspießer: grobe Schuhe, dicke Cordhose, schwarzes T-Shirt mit dem Logo eines Wirtshauses. Der Mann sieht eher aus wie der Roadie einer Rockband, doch der Familienvater betreibt das Gärtnern mit größerer Ernsthaftigkeit als die meisten anderen.

Denn Permakultur ist eine Sache für sich. Hier ist alles so natürlich, nachhaltig und ökologisch wie möglich. Hesse zeigt, was so alles wächst. „Dort, im Kräutergarten, stehen Liebstöckel, Johanniskraut und Minze“, sagt er mit rauer Stimme, die noch immer ganz leicht an seine Herkunft aus dem Ruhrpott erinnert. Dort zog der heute 46-Jährige vor 30 Jahren weg und kam über das wilde Berlin ins beschauliche Beelitz.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Kühe aus Kunststoff als Sitzbänke: Früher war dieses Areal eine Bullenwiese.

Weiter geht es: Tomaten, Pastinake, Rucola und Grünkohl, Möhren, Bohnen, Chillies, Erdbeeren, Kartoffeln. „Eigentlich einmal quer durch die Gemüseabteilung“, sagt Hesse. Die Ernte beginnt im Mai, die Vorräte und das Eingekochte reichen bis Februar. „Erst dann müssen wir mal wieder in einen Laden“, sagt er. „Das zentrale Ziel ist die naturnahe und ursprüngliche Selbstversorgung unserer Familie.“

Die Hauptidee bei dieser Gartenform ist eine permanente Kreislaufwirtschaft, ein in sich geschlossenes Ökosystem. Alles was hier anfällt, wird auch hier verarbeitet: der Kompost zum Düngen, das Gras zum mulchen, die Äste, um den Zaun zu bauen. Die Familie nimmt ganz bewusst mit ihrem Privatgarten an der Laga teil. „Es ist eine Win-win-Situation“, sagt Hesse. „Für eine Gartenschau ist es eine absolute Besonderheit, dass ein Perma-Garten dabei ist, und wir haben die Chance, den Gästen unser Konzept vorzustellen.“

Berliner Zeitung/Markus Wächter Einer der größten Spielplätze im Land: Auf 6000 Quadratmeter darf getobt werden.

Und Interesse ist da: Kaum rennen Willi und die anderen Kinder der Natur-Kita „Sonnenschein“ aus dem Garten, kommt ein grauhaariger Mann, der sich den wilden Garten unbedingt anschauen will – wenn auch mit skeptischem Blick.

Beete namens „Sex on the Beach“

Eine Gartenschau ist vor allem eine Leistungsschau der Branche: Und so leuchten nun 150.000 Frühblüher wie Stiefmütterchen, Primeln oder Ranunkeln, dazu 1,5 Millionen Tulpen. Die Tulpen bestechen hier durch sehr kräftige Farben: grellorange, leuchtrot oder eidottergelb. Besonders schön sind die vielen Tulpen in tiefdunklem Weinrot. Sehr edel.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die tief weinroten Tulpen sind auf dieser Laga oft zu sehen.

Auffällig sind die runden Beete mit sechs Metern Durchmesser, deren Sinn sich nicht auf den ersten Blick erschließt. „Wir sind eine Spargelstadt, deshalb ist die Kulinarik unser Leitmotiv“, sagt Laga-Sprecher Bellin. Deshalb ist auf dem Spielplatz auch der elf Meter hohe Turm mit den vier Rutschen eine Spargelburg. Und die runden Beete symbolisieren Getränke. Es soll quasi ein Blick von oben in ein Cocktailglas sein. Dort ein Glas „Mojito“ mit weißen und gelben Blüten, der „Sex on the Beach“ ist orange und der „Swimmingpool“ lila-blau.

Eine der bekanntesten Städte Brandenburgs – und doch recht unbekannt

Die Kulinarik-Idee hat mit dem Austragungsort zu tun: Beelitz ist eine der bekanntesten Städte im Land Brandenburg, denn selbst wer noch nie dort war, kennt Beelitzer Spargel. Immerhin ist es das größte zusammenhängende deutsche Spargelgebiet. Zehntausende Berliner fahren jede Saison auf die Spargelhöfe, doch die befinden sich in den zwölf Dörfern, die zu Beelitz gehören. Und so rollen die meisten Ausflügler auf der viel befahrenen Bundesstraße B2 an der eigentlichen Stadt vorbei. „Viele Leute wissen einfach gar nicht, dass wir eine so schöne und auch noch so schön sanierte Altstadt haben“, sagt Stadtsprecher Enrico Bellin.

Viele Städte wollen eine Landesgartenschau ausrichten. Denn das bringt ordentliche Investitionen. Im Fall von Beelitz 22 Millionen Euro, zwei Drittel sind Fördermittel. Doch das ist nicht alles: Fachleute sagen, dass auf jeden öffentlichen Euro noch drei bis fünf Euro kommen, die von Firmen, Hausbesitzern oder Tourismusanbietern investiert werden. Damit wird vor einer Laga innerhalb von zwei Jahren oft mehr Geld in die Stadt gesteckt als sonst in zwei Jahrzehnten. Das ist gut für das Selbstbild der Einwohner und oft auch eine Anschubfinanzierung für eine touristische Entwicklung.

Auch in Beelitz geht es bei der Laga um Nachhaltigkeit. Früher waren solchen Schauen oft kurzzeitige Großinvestitionen. Da wurden Äcker am Stadtrand massiv aufgehübscht und ein halben Jahr mit der Schau „bespielt“. Irgendwann war das Gelände wieder ungenutzt. Doch seit Jahren gibt es andere zentrale Motive: Die Sanierung von Altlasten und eine sinnvolle Nachnutzung.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Eigener Strand: Am Ufer erholen sich die Besucher und im Teich ist die Fluke eines Wales zu sehen.

Bellin geht auf einen bunten Blumenhügel, oben sind große runde Betonbecken. Das waren mal die Becken eines maroden Klärwerks, sagt er. Die wurden umgebaut zu Wasserspielen mit schwimmenden Beeten. An einem Becken befindet sich ein armdickes Rohr, das zum 200 Meter entfernten Flüsschen führt. Ein unterirdischer Wanderweg für Frösche und andere Amphibien, die sich so den perfekten Platz um Laichen suchen können.

Früher fanden hier alle zwei Jahre die Beelitzer Festspiele statt, mit einer provisorischen Bühne auf einer Wiese, die manchmal matschig war. Nun steht dort eine große Freiluftbühne mit 1900 Stehplätzen. „Dass eine Stadt wie Beelitz so etwas bekommen hat, ist nur durch eine Gartenschau möglich“, sagt Bellin.

Beelitz zeigt auch gern, das es eine Stadt für junge Familien sein will. Auch auf dem Gelände. Da ist zum Beispiel eine weite Streuobstwiese, und an jedem Baum hängt ein kleines Schild: Auf einem steht: „Emma Isabella – geboren am 27. August 2013“, ein Stück weiter: „Ella Paulina – geboren am 25. April 2013“. „Für jedes Neugeborene kauft die Stadt einen Baum“, erzählt Bellin, und die Eltern pflanzen ihn dann mit dem Bürgermeister. Das macht jedes Jahr etwa 80 neue Bäume.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Erstmalig ist die Blumenhalle in einer Kirche untergebracht, die noch geweiht ist.

Zum Schluss geht es in die Blumenhalle – das Herzstück jeder Gartenschau. Beelitz bietet ein Unikum: Erstmals wird die Blütenpracht in einer Kirche gezeigt, die noch immer geweiht ist. Eine recht schlaue Idee: Denn so müssen die Besucher für eine Weile das Laga-Gelände verlassen und werden in die Altstadt gelockt. In der Kirche dufte es nach Hortensien, ihre Blüten, die von weitem aussehen wie bunte Schneebälle, blühen in allen Farben und Größen. Von der Empore hängen Farne und Orchideen. In dem Gotteshaus riecht es nach Leben und Natur. Sehr ungewöhnlich und hübsch. Draußen sitzen die Besucher in den Altstadtcafés und bestaunen die schön sanierten Ackerbürgerhäuser.

Beelitz will 450.000 zahlende Besucher mit der Laga anlocken. Es könnte klappen. Denn viele Leute sind nach zwei Jahren Pandemie wieder ausflugswillig. „Es läuft gut“, sagt Enrico Bellin. „Noch im Mai werden wir sicher die ersten 100.000 Besucher schaffen.“ Das wäre innerhalb der ersten 50 Tage – und die Schau läuft 201 Tage.

Doch lange drohte eine kleine Gefahr. Denn 2022 ist Fußball-WM, und die sorgt bei vielen Großveranstaltungen im Sommer meist dafür, dass Besucher ausbleiben. Besonders, wenn die deutsche Mannschaft spielt. Doch die WM wurde nach Katar vergeben, und weil es dort zum Spielen eigentlich zu warm ist, startet das Turnier erst im November. Beelitz hat wirklich Glück.