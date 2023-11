Hussein A. hört aufmerksam an, was der Dolmetscher für ihn übersetzt. Dann aber antwortet der 72-Jährige auf Deutsch auf die Fragen seines Verteidigers. Die Waffe, die er bei sich hatte, sei geladen gewesen, sagt Hussein A. Wie man eine Waffe entsichert, wisse er nicht. Auch die Frage, warum er nur einmal geschossen habe, kann der Angeklagte an diesem Montag nicht beantworten. Er habe erst von seiner Schwester erfahren, dass seine Ex-Frau verletzt worden sei.

Seit Anfang August sitzt Hussein A. auf der Anklagebank des Landgerichts Berlin. Der Mann mit den kurzen weißen Haaren und dem Schnurrbart muss sich vor einer Schwurgerichtskammer verantworten. Der Staatsanwalt wirft ihm versuchten Mord vor. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Rentner wegen eines Angriffs auf seine Ex-Frau vor Gericht steht. Bei einer Verurteilung droht dem Vater von sechs Kindern eine lebenslange Haft.



Hussein A. soll am 5. Dezember vergangenen Jahres versucht haben, heimtückisch seine ehemalige Frau Naima K. zu töten. Am Tattag soll er auf dem Gehweg an der Urania in Schöneberg mit einem silberfarbenen Revolver von hinten an „die sich keines Angriffs versehende“ Mutter seiner jüngsten drei Kinder herangetreten sein und aus kurzer Entfernung einen gezielten Schuss auf ihren Rücken abgefeuert haben. Naima K. war damals mit einer Begleiterin unterwegs.

Schwer verletzt gelang es der Frau, sich auf die Mittelinsel der Straße zu retten, „noch bevor der Angeklagte in der Lage war, weitere Schüsse auf sie abzugeben oder auf andere Weise sein Ziel ihrer Tötung zu verfolgen“, wie es in der Anklage heißt. Nach dem Schuss soll sich Hussein A. vom Tatort entfernt haben. Naima K. musste im Krankenhaus notoperiert werden. Das Projektil hatte Lunge und Milz verletzt.



Hussein A., der zu Beginn des Prozesses zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, sagt am Montag, er habe ein Blackout gehabt, er sei aufgewacht und habe sich gefragt, was er getan hatte. „Ich fühle mich gar nicht gut. Auch wegen meiner Kinder. Es tut mir wirklich leid“, sagt der Angeklagte zu dem Geschehen.

Hussein A. ist psychisch gesund

Kann es sein, dass Hussein A. zum Tatzeitpunkt unter einer Amnesie oder einer psychischen Erkrankung gelitten hat? Das verneint Jens Köhler, der psychiatrische Sachverständige, an diesem Montag. Hussein A. leidet nach seinen Angaben nicht unter einer seelischen oder einer Persönlichkeitsstörung. Auch eine Affekttat schließt der Gutachter aus. Die vom Angeklagten erwähnte Amnesie ist nach Köhlers Darstellung „am ehesten einer Verdrängung“ der Tat zuzuordnen – geeignet, um sich zu stabilisieren.

Köhler zeichnet in seinem Gutachten das Bild eines angepassten, um Integration bemühten Mannes, der zuletzt eine erhöhte narzisstische Verwundbarkeit und Gekränktheit entwickelt habe. Geboren in Jordanien, wuchs Hussein A. in einer Beduinen-Großfamilie unter ärmlichen Verhältnissen auf. Trotzdem achteten seine Eltern auf den Schulbesuch all ihrer Kinder. Hussein A. beendete die zwölfte Klasse, bekam eine Anstellung im Agrarministerium und unterstützte seine Familie finanziell.

Dann beschloss die Familie, ihn nach Europa zu schicken. Im August 1974 kam Hussein A. in West-Berlin an, fand in Wilmersdorf Arbeit und Unterkunft, lernte schnell Deutsch. Er arbeitete in der Gastronomie, als Busfahrer. Für den Angeklagten sei es wichtig gewesen, zu sagen: Ich habe immer gearbeitet.



Zunächst war Hussein A. 22 Jahre lang mit einer Frau verheiratet, mit der er zwei Söhne und eine Tochter bekam. 2002 wurde die Ehe geschieden. Fünf Jahre später heiratete Hussein A. Naima K. Bis 2018 wurden die drei gemeinsamen Kinder geboren. Der Sachverständige nennt die Ehe eine „konfliktreiche Beziehung über Jahre“, eine On-off-Beziehung. Köhler spricht von der Sprachlosigkeit der beiden Partner bei Problemen.

Gab es vor dem Schuss einen Streit?

Im August 2018 zog Hussein A. aus der gemeinsamen Wohnung aus. Trotzdem sahen sich die Eheleute noch regelmäßig. Dann kam der 5. Dezember 2022. Kurz vor der Schussabgabe soll es einen Wortwechsel zwischen Hussein A. und Naima K. gegeben haben.



Ob es wirklich Streit vor dem Schuss gegeben hat, soll durch eine weitere Zeugin geklärt werden. Die Frau, die damals Polizistin war, lebt mittlerweile in Afrika. Sie soll am Mittwoch in einer Woche vor Gericht gehört werden. Damit kommt die Kammer einem Antrag des Verteidigers von Hussein A. nach. Nach der Zeugenvernehmung könnten die Beweisaufnahme in dem Prozess geschlossen und die Plädoyers gehalten werden.

Schon einmal führte eine Schussverletzung bei Naima K. zu einem Strafverfahren gegen Hussein A. Am 25. Januar 2019, knapp fünf Monate nachdem der Angeklagte aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, soll er seine Ex-Frau mit einem Schuss aus einer umgebauten Schreckschusswaffe an der Schulter verletzt haben. Die Richter glaubten damals seinen Angaben, wonach er nicht auf seine Frau gezielt und sich der Schuss bei einer Rangelei gelöst haben soll. Für die Tat wurde Hussein A. wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verurteilt – zu einer Bewährungsstrafe.