Drei Schüsse auf das Opfer: War es ein Mord aus Rache oder Totschlag?

Relativ unbestritten ist das Ergebnis der brutalen Tat, die sich am 23. November 2021 in einer Hinterhauswohnung in der Müllerstraße im Wedding abgespielt hat. Ein Mann, Mahmoud F., wurde mit drei Schüssen aus einer illegalen Pistole erschossen. Der 39-Jährige wurde tot auf einem Sofa gefunden, mit einem Kissen über dem Gesicht. Das Kissen diente offensichtlich als Schalldämpfer für die tödlichen Schüsse. Die Tatverdächtigen waren schnell ermittelt. Sie stammen aus libanesischstämmigen Familien und kommen aus Bonn: Mhamed Ha. soll geschossen haben. Ahmad Ho. gilt als Mittäter.

Ihr Gerichtsverfahren erregt nicht nur Aufsehen, weil das Urteil am Dienstag in Saal 142 des Landgerichts Berlin gesprochen wurde, in einem neuen modernen Hochsicherheitssaal, der in das altehrwürdige Gerichtsgebäude eingebaut wurde. Die beiden Angeklagten wurden durch Nebengänge in den Saal geführt, saßen einzeln in Kabinen, abgeschirmt hinter schusssicherem Glas.

Vor allem sorgt der Prozess für Schlagzeilen, weil der Begriff des „Ehrenmordes“ im Raum stand. Der steht zwar nicht im Strafgesetzbuch, wird allerdings häufig benutzt, um Motive für Morde zu erklären, deren Täter mit ihrer gezielten Bluttat die angebliche Ehre ihrer Familie schützen wollen. Meist handelt es sich bei den Opfern um Frauen, die sich nicht an die strengen Regeln ihrer oft muslimisch oder streng patriarchalisch geprägten Familien halten wollen. Frauen, die etwa mit Männern zusammenleben, die die Familie nicht akzeptiert. In diesem Fall ist das Opfer ein Mann.

Wie ist diese Tat zu bewerten? Das war die abschließende Frage, die am Dienstag von der 30. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Gregor Herb mit ihrem Urteil zu beantworten war.

Unangemeldeter Besuch mit illegaler Waffe

Für die Richter ging es darum: War es ein brutaler und geplanter Mord, wie es die Staatsanwaltschaft sieht? Die Anklage hat für den Haupttäter eine lebenslange Haftstrafe gefordert und die Anerkennung der besonderen Schwere der Schuld, weil gleich vier Mordmerkmale erfüllt waren. Oder war es ein Fall von Totschlag, weil zwei vollgekokste Männer eigentlich nur eine Aussprache mit dem späteren Opfer führen und Aufklärung über den Tod der Schwester wollten? Doch das Gespräch sei dann aus dem Ruder gelaufen, die Schüsse fielen. So plädierte Philipp Thiée, der Anwalt des Hauptangeklagten, am Dienstagvormittag. Er geht von Totschlag aus und sagte: „Ich beantrage eine zeitliche Freiheitsstrafe.“

Die Frage ist nun: Folgt der Richter der Argumentation der Anklage, dass es eine gezielte Tat war und eben kein unangemeldeter Besuch mit einer illegalen Waffe, der dann aus dem Ruder lief? Das Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

Das Opfer Mahmoud F. war 39 Jahre alt. Er stammt ebenfalls aus dem Libanon, kam nach dem Abitur mit einem Studentenvisum nach Berlin, studierte Maschinenbau und stieg 2015 in die Umzugsfirma eines Bruders ein. Er lebte ohne Trauschein mit der Schwester des Hauptangeklagten zusammen. Doch Mirvat starb überraschend. Bei dem Prozess wurde gesagt, es sei eine natürliche Todesursache gewesen, bedingt durch ihre Herzerkrankung. Doch ihre Familie warf Mahmoud angeblich vor, er habe mit ihr gestritten, und als sie umfiel, habe er zu spät Hilfe geholt und sei somit schuld an ihrem Tod. Ein weiteres Motiv für die Bluttat war laut Anklage, dass die Familie verhindern wollte, dass Mahmoud F. das Sorgerecht für die beiden minderjährigen Kinder bekommt.

Die Anklage geht davon aus, dass gleich vier Mordmerkmale erfüllt waren. Die Täter gingen heimtückisch vor, weil der Schwager von dem Überraschungsbesuch nichts wusste und die beiden völlig arglos in seine Wohnung gelassen hatte. Die Täter handelten aus niederen Beweggründen, weil sie Rache nehmen wollten. Sie handelten aus Habgier, weil sie auch das Geld aus der Wohnung holen wollten, das die Familie an Mirvat gegeben hatte. Außerdem diente die Tat dazu, eine weitere Straftat zu ermöglichen: Die Familie wollte amtliche Dokumente zu den minderjährigen Kindern erlangen.

Der Hauptangeklagte hatte die Chance zum letzten Wort vor dem Urteilsspruch genutzt. Üblicherweise bekennen sich Angeklagte dort noch einmal zu ihrer Schuld oder entschuldigen sich bei den Hinterbliebenen des Opfers. In diesem Fall kamen von Mhamed Ha. keine Worte der Reue, sondern eine minutenlange Auflistung all der angeblichen Lügen, die sein Mittäter angeblich erzählt hatte. Denn dessen Aussagen waren die Grundlage für die Anklage wegen Mordes.

Mhamed Ha. sagte, er habe gar nichts gegen den Lebenswandel seiner Schwester gehabt. „Wie könnte ich meiner Schwester verbieten, mit einem Mann zu schlafen, nur weil sie keinen Trauschein haben“, sagte er. Da gehe es doch um Gefühle; mit jemandem zu schlafen, sei ein Glücksmoment. „Warum sollte ich meiner Schwester verbieten, glücklich zu sein?“ Das sagte der Mann, der den Vater der Kinder seiner Schwester erschossen hat und dafür nun verurteilt wird.