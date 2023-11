Sie wollte sterben, und ein Arzt soll ihr dabei geholfen haben. Nun muss sich der Mediziner im Ruhestand Christoph T. wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft vor der 40. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin verantworten. Zunächst sollte der Prozess im November beginnen, jetzt wird ab Anfang des kommenden Jahres gegen den 74-Jährigen verhandelt.



Christoph T. soll sich seit Ende 2020 in der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben engagieren. Am 21. Juni 2021, so teilte es die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung mit, stellte der Mediziner einer 37 Jahre alten Studentin tödlich wirkende Tabletten zur Verfügung. Die Frau habe die Einnahme der Tabletten nur überlebt, weil sie sich erbrochen habe. Dadurch hätten die Medikamente ihre tödliche Wirkung nicht entfalten können.