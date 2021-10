Amsterdam - Fangen wir diesen Text mit einem Quiz an: Wissen Sie, wer Claudia de Breij ist, und warum sie in Holland so bekannt ist? Vielleicht ist sie a) eine bekannte Kabarettistin, deren Auftritte im niederländischen Fernsehen Einschaltquoten von bis zu 2,5 Mio. Zuschauen erzielen? Oder b) eine bekannte niederländische Sängerin, die das beste niederländischsprachige Lied, das bei Bestattungen in den Niederlanden am häufigsten gespielte Lied und die offizielle Hymne der niederländischen Frauennationalmannschaft gesungen hat? Oder ist Claudia de Breij c) mit mehr als 200.000 verkauften Büchern eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Niederlande? Alle drei Antworten stimmen, genau wie d) dass sie in Deutschland völlig unbekannt ist.

Ebenfalls unbekannt ist seit 1956 bestehende Tradition in Holland, ein Buch über den Thronfolger an der Schwelle zur Volljährigkeit herauszugeben, das dessen ersten Schritt in der Öffentlichkeit markiert. Der jungen Kronprinzessin Beatrix flogen damals die Herzen der Holländer nur so zu. Hella Haasse, die Grand Dame der niederländischen Literatur, hatte das „Porträt von Prinzessin Beatrix“ anhand von Gesprächen mit der späteren Königin geschrieben. 1984 verfasste Renate Rubinstein, eine in Berlin geborene, jüdische Niederländerin „Alexander“ über den heute amtierenden König Willem-Alexander. Dass Claudia de Breij, die wohl bekannteste lesbische Frau der Niederlande ist, das offizielle Buch über Kronprinzessin Amalia schreiben wird, war vor ein paar Tagen ein Wink mit dem Zaunpfahl, den jeder versteht, den aber niemand erwähnt – etwa vergleichbar mit der durch Hutmoden und Broschen transportierten Sozialkritik von Elizabeth II. Und obwohl das Buch über Amalia erst am 16. November erscheint, kündigt sich ihr Coming-out vor allem dadurch an, wie oft unterschiedliche Menschen betonen, was sie nicht oder nur rein hypothetisch gesagt hat.

Wenn die Kronprinzessin Amalia am 4. Dezember diesen Jahres volljährig wird, ist sie auf einen Schlag eine Person des öffentlichen Interesses. Die Privatsphäre minderjähriger Royals ist in Holland besonders durch den sogenannten Mediencodex geschützt: Lediglich zweimal im Jahr zeigen sich Amalia, Alexia und Ariane, die drei Töchter von Willem-Alexander und Maxima, der Öffentlichkeit, um die Neugier der Untertanen auf den königlichen Nachwuchses zu stillen. Auf den offiziellen Fotos erkennt man Amalia neben ihrer Mutter und den beiden jüngeren Schwestern daran, dass sie am wenigsten selbstverständlich in ihrer Umgebung steht. Fast, als ob ihr der Raum, den sie einnimmt, an manchen Stellen zwickt oder ihr der Fotoausschnitt nicht so recht passen will.

Auf dem Selfie, das Claudia de Breij vor einigen Tagen auf ihren Instagram-Account zeigte, scheint endlich auch Amalia in die Umgebung zu gehören. Wirkt sie so ausgeglichen, weil sie Holland 20 Jahre nach der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare tatsächlich auch zum Schauplatz des ersten royalen Coming-outs machen wird? Während weltweit eine Freundin für Disneys Eisprinzessin Elsa gefordert wurde, machte in Amsterdamer LGBTQ-Kreisen schon länger das Gerücht die Runde, dass im Palast Huis ten Bosch eine echte Prinzessin auch kein allzu großes Interesse an Prinz Charming zeigt. Und ohne dass es eine öffentliche Stellungnahme vonseiten des Königshauses gegeben hätte, wird das Szenario einer lesbischen Königin – rein hypothetisch natürlich – seit Wochen in Plenarsälen, Fernseh- und Zeitungsredaktionen diskutiert. Am Dienstag gab die Zweite Kammer vorsorglich schon mal grünes Licht: Amalia dürfte auch eine Prinzessin Charming heiraten. Rein hypothetisch natürlich.