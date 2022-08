Am Sonnabend findet nach zweijähriger Pause das Comeback der Langen Nacht der Museen statt. Es ist die 40. Auflage der beliebten Kulturveranstaltung in der Hauptstadt. Mit dem Kulturticket können Gäste 700 Veranstaltungen in 70 Museen besuchen, darunter Klassiker wie das Naturkundemuseum oder das Pergamonmuseum. Aber es gibt auch kleine Überraschungen während der längsten Kulturnacht des Jahres.

Traditionell nehmen bei der Langen Nacht die wichtigen Institutionen der Berliner Museenlandschaft teil. Das Alte Museum am Lustgarten, zum Beispiel, ist was für Antike-Fans, während Besucher im Deutsch-Historischen Museum von Bismarck bis Merkel reisen können. Im Museum für Naturkunde erwartet die Besucher der lebensnahe T-Rex, im Spionagemuseum kann man sich am brandneuen Laserparcours beweisen. Ein insgesamt sehr vielseitiges Angebot versprechen die Veranstalter. Auf der Terrasse der Neuen Nationalgalerie im Tiergartenviertel können Besucher einen Drink zu sich nehmen. Im Samurai Museum bekommen Gäste japanische Tanz-Performances zu sehen.

Nicht alle Veranstaltungsorte befinden sich innerhalb des S-Bahn-Rings. Im Weddinger Anti-Kriegs-Museum kann man eine beklemmende Situation in einem Luftschutzkeller erleben. Auch das Schloss Biesdorf, die Archenhold-Sternwarte im Treptower Park, das U-Bahn-Museum am Olympiastadion oder die Stasi-Zentrale in Lichtenberg sind im Ticket der Langen Nacht der Museen mit inbegriffen.

Einige der 70 Einrichtungen sind zum ersten Mal bei der Langen Nacht der Museen dabei, darunter das Zukunftsmuseum Futurium in der Nähe des Hauptbahnhofes oder das erst kürzlich eröffnete Stabi Kulturwerk in der Staatsbibliothek. Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in unmittelbarer Nähe zum Anhalter Bahnhof beschäftigt sich unter anderem mit sehr aktuellen Fragen der Flucht in Europa. Auch für das Zentrum ist es das erste Mal bei der Langen Nacht der Museen.

Die Vize-Regierungschefin von Berlin, Bettina Jarasch, eröffnet den Abend um 18 Uhr am Lustgarten vor dem Alten Museum, dem fast 200 Jahre alten Museumsgebäude. Bis zum Sonntag, den 28. August um 2 Uhr dauert die Veranstaltung. Dieses Jahr soll das Programm besonders familien- und kinderfreundlich gestaltet werden. In Pankow ist dieses Jahr das „MACHmit!“-Museum dabei. Dort erleben Kinder und Jugendliche interaktive Ausstellungen sowie ein sieben Meter hohes Klettergerüst. Für alle, die es eilig haben und so viele Museen wie möglich sehen wollen, gibt es 30-minütige Expressführungen.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Eintrittskarten in diesem Jahr nicht für den öffentlichen Nahverkehr gelten. Grund ist das 9-Euro-Ticket. Auf der Webseite der Langen Nacht der Museen wird empfohlen, das letzte 9-Euro-Ticket-Wochenende noch einmal ausgiebig zu nutzen.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit dem BVG Sharing-Anbieter Jelbi. Im Ticket ist nämlich ein zehn Euro-Gutschein enthalten, womit Besucher flexibel per Roller, Rad, Carsharing oder Taxi von A nach B kommen. Dafür benötigen Gäste jedoch die Jelbi-App. Der Gutschein ist ab dem 27. August 2022 einen Monat lang gültig. Darüber hinaus können die Besucher auch die Shuttle-Busse der Langen Nacht der Museen nutzen.

Tickets zur Langen Nacht der Museen kosten 18 Euro. Schüler, Azubis, Studenten, Berlinpass-Inhaber und Schwerbehinderte können für einen ermäßigten Preis von 12 Euro Karten kaufen.