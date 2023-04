Lange Schlange am Alex: Großer Andrang auf das Deutschlandticket bei der BVG

Montag, 3. April, 15 Uhr, Alexanderplatz, die Schlange ist lang. Wer ins Kundenzentrum der BVG möchte, der muss am heutigen Nachmittag Zeit mitbringen – die Menschen reihen sich vom unterirdischen Büro der BVG bis hoch aus dem U-Bahnhof unterm Alexanderplatz hinaus auf die Straße. Ein BVG-Mitarbeiter läuft hin und her und versucht, die Menschen herauszufischen, die mit ihrem Anliegen womöglich umsonst anstehen, um die Schlange wenigstens etwas zu verkürzen.

An diesem Montag hat der Vorverkauf des Deutschlandtickets begonnen. Mit dem nicht übertragbaren Abonnement kann man für 49 Euro im Monat deutschlandweit fast den gesamten Nah- und Regionalverkehr nutzen. Nach dem 9-Euro-Ticket, das im vergangenen Sommer befristet auf drei Monate galt, soll das neue Stammkundenangebot nun eine dauerhafte Lösung für kostengünstigere Mobilität mit der Bahn bieten. Ab dem 1. Mai 2023 darf mit dem Deutschlandticket gereist werden - auch in Berlin.

Der Andrang zum Verkaufsstart ist zumindest hier am Alexanderplatz, mitten in der Hauptstadt, sehr groß. Oder um es mit den Worten des BVG-Mitarbeiters auszudrücken: „Hier herrscht Chaos.“ Laut seinen Angaben sei so viel Betrieb schon seit Ende Februar mittlerweile der neue Normalzustand. Zwar beginnt heute erst der branchenweite Vorverkauf, eine Vorbestellung bei der BVG ist aber bereits seit einigen Wochen möglich.

Besser als das 9-Euro-Ticket

Sylvio Baumann kommt gerade aus dem Büro, er hat es geschafft und sein Umweltkarten-Abo zum 1. Mai hin auf das 49-Euro-Ticket geändert. Zum regulären Preis kostet ein solches Jahresabo für Berlin ab 64,50 Euro i Monat. Angestanden hat er eine Dreiviertelstunde. „Für mich rentiert es sich auf jeden Fall“, sagt er. Der 55-Jährige fährt oft Bus und Bahn. Baumann findet die neue Option besser als das 9-Euro-Ticket: Das habe er nicht nutzen können, weil seine Partnerin im Rollstuhl säße.

Sylvio Baumann(55) ist mit dem 49-Euro-Ticket zufrieden – das 9-Euro-Ticket nutzte er nicht. Gerd Engelsmann

„Darauf wurde keine Rücksicht genommen, die Züge waren viel zu voll, da kam man mit einem Rollstuhl überhaupt nicht rein“, sagt er. „Das fand ich nicht gut, dann ist es besser, wenn es sich nicht jeder leisten kann.“ Besser fand er außerdem das von 1995 bis 2019 geltende Schöne-Wochenend-Ticket, mit dem man an den Wochenenden mit allen Regionalzügen quer durch Deutschland fahren konnte.

Neben der regulären, sehr langen Schlange hat sich nun eine kürzere weiter vorn gebildet, in der Personen den eben erwähnten BVG-Mitarbeiter fragen, ob sie sich mit ihrem Anliegen denn nun wirklich hinten anstellen müssen. Konzentriert beantwortet dieser so schnell wie möglich jede Frage, schickt die Leute ans Ende der Schlange oder verweist sie auf den Ticketautomaten am Bahnsteig. „Ich rede mit 300–400 Leuten am Tag, und über die Hälfte ist unfreundlich“, sagt er mit einem Seufzen. „Sie laden ihren Frust über das Anstehen bei uns ab.“

Plötzlich attraktive Reiseziele: Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Wilma E. (25) fände kostenloses Bahnfahren am besten. Gerd Engelsmann

Wilma E. hingegen tritt gut gelaunt mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Kundenzentrum hinaus. „Ich finde, das Ticket ist eine fantastische Sache“, sagt die 25-Jährige. Früher habe sie sich sehr eingeschränkt, nur Vier-Fahrten-Karten gekauft und sich jede Fahrt gut überlegt. „Besonders reizt mich jetzt, nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern zu fahren“, sagt sie. Das sei gut erreichbar, auch diese Bundesländer sind inkludiert. Davor war für sie die finanzielle Hemmschwelle größer.

Nach dem Studium wurde es deutlich teurer: Yuehui Liu (32) gibt ab dem 1. Mai durch das Deutschlandticket wieder weniger aus. Gerd Engelsmann

Auch Yuehui Liu ist dankbar für die neue monatliche Abo-Option. Sie wird in Zukunft Geld sparen. „Als ich noch Studentin war, konnte ich mit meiner Semesterkarte fahren, und nach dem Studium musste ich plötzlich viel mehr zahlen“, sagt die 32-Jährige, die morgens und abends jeden Tag Bahn fahren muss, um zu ihrer Arbeit zu gelangen.

Wilma E. wünscht sich, dass Bahnfahren in Zukunft bedingungslos für jeden möglich wird. Am liebsten wäre es ihr, wenn Mobilität für die ganze Bevölkerung umsonst wäre. „Mobilität sollte immer für jeden eine Option sein.“ Das 49-Euro-Ticket werden sich laut ihr viele Menschen immer noch nicht leisten können, und sie habe gehofft, dass es noch günstiger werden würde. Wirklich daran geglaubt habe sie aber nicht, da Deutschland hierfür kein geeignetes System entwickle. „Deutschland ist auf eine komische Art und Weise in Autos und alles, was damit zu tun hat, verliebt“, sagt sie.

Autofahren entspricht für sie überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist. „Es ist schlecht für unsere Generation und für alle kommenden, es ist schlecht für die Umwelt und für unser Land.“ Klimaschutz sei für sie ein triftiger Grund, um mit dem Zug zu fahren. Mit dem 9-Euro-Ticket wollte Wilma E. damals nicht fahren, das sei zu schlecht organisiert und die Züge zu voll gewesen.