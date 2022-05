Ich bin wirklich ein toleranter Mensch und erwarte dies auch von meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Mit anderen Worten: Es soll bitte jeder glücklich werden, wie es ihm oder ihr beliebt. In dieser Stadt ist Platz für alle, jedes Geschlecht, jede Form der partnerschaftlichen Beziehung findet hier ihren Raum.

Neulich habe ich jemanden kennengelernt, einen heterosexuellen Mann, der in einer festen Beziehung mit zwei Frauen ist, die wiederum selbst noch jeweils eine andere Liebe haben. Wer aber in dieser Stadt eindeutig zu viel Raum für sich beansprucht, das sind Eltern mit ihren Kindern. Und zwar nicht nur in Restaurants, wo der oft schlecht erzogene Nachwuchs einen Radau veranstaltet wie verrückt, während übernachsichtige Helikoptereltern mit Verzückung in der Stimme auf den „besonderen Charakter“ ihrer Kinder verweisen, die eben toben wollen und müssen, um später zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu werden.

Lastenrad der Marke Christiania – der Kleinwagen der Spießer

Nein, mir geht es – mal wieder – um das öffentliche Straßenland. Unlängst hatte ich es eilig, zur Arbeit zu kommen, ich hatte auswärts übernachtet und der Arbeitsweg war länger als sonst. Ich brauste mit dem Rad die Straße entlang und wurde recht unsanft ausgebremst von einem Mitte-Papi, der im Schritttempo einen riesigen Kastenwagen hinter seinem Rad herzog. Der Wagen war bemalt mit Blumen und darin saßen zwei gut gelaunte Kinder von vielleicht vier oder fünf, die vermutlich zu einer mehrsprachigen Kita oder einer anderen Institution mit Betreuungsappeal gekarrt wurden. Der Mitte-Papi trug ein freches Mützchen und fuhr, als ob er alle Zeit der Welt habe. Und vor allen Dingen Platz: Links und rechts war kein Vorbeikommen an dem breitärschigen Gefährt, und obwohl ich es eilig hatte und innerlich schon ein paar Gänge hochschaltete, blieb ich ruhig.

Zwei Querstraßen weiter dann dieselbe Situation: Eine Frau fuhr ein Lastenrad der Marke Christiania, darin saß ein kleines Mädchen, das mir die Zunge rausstreckte, als ich vorbeifahren wollte. Es passte nicht, denn von vorn kam ein Auto. Ich ließ mich also wieder zurückfallen und fuhr kochend hinter Mutter und Kind her. An der Ampel drehte die junge Frau sich um, lächelte und riet zur Ruhe im Straßenverkehr. Nun, wir können nicht alle daheim bleiben und uns von einem Partner mitfinanzieren lassen, murmelte ich. Gerade noch leise genug, um nicht in Streitgespräch gehen zu müssen, obwohl ich alle Lust dazu gehabt hätte.

LPG-Lebensmittel und Doppelnamen-Kind

Warum glauben Leute mit Kindern, dass die Welt ihnen gehöre? Ich plädiere dafür, dass Kinder wieder auf dem Gepäckträger einen Sitz bekommen, das ist auch nicht gefährlicher als so ein dämliches Lastenrad, in dem Mami und Papi durch die Stadt cruisen, als ob wir hier in einer Art Landcommunity wären, wo man seine handverlesenen LPG-Lebensmittel oder sein Doppelnamen-Kind durch die Gegend karren muss. Das billigste Lastenrad der erwähnten Marke kostet übrigens rund 1600 Euro. Für das Geld würde ich meine Kinder jeden Tag mit dem Taxi in die Schule schicken – oder mit einem von diesen Sightseeing-Rikscha-Fahrern. Aber ist das natürlich nicht so prestigeträchtig und Peergroup-affin wie ein Lastenrad, mit dem man zum einen zeigen kann, was man hat (1600 Euro!!), und zum anderen belegt, wie Klima-woke und urban man ist. Aber im Grunde sind diese Lastenräder doch nur das Pendant zum Mittelklassewagen. Eine neue Form übelster Spießigkeit.

