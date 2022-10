Wahlparty vor Brasiliens Botschaft: Lula-Fans feiern in Berlin hoffnungsvoll vor

Die Brasilianer in Berlin geben nicht einfach nur ihre Stimme ab. Sie tanzen, jonglieren und feiern am Sonntag – voller Hoffnung auf einen Sieg Lulas.

Vor der brasilianischen Botschaft in Berlin: Lucas Arcanjo zeigt am Sonntagnachmittag mit der Hand ein L, das für Lula stehen soll. Maria Häußler

Am Spreeufer vor der brasilianischen Botschaft wiegen fünf Paare die Hüften im Takt zu Forró, das ist ein Musikstil aus dem Nordosten Brasiliens. Rote Röcke schwingen in der Nachmittagssonne und hier und da ziehen eine rote Mütze, rote Schuhe oder roter Lippenstift die Blicke auf sich. Das ist kein Zufall, denn am heutigen Sonntag findet die zweite, entscheidende Runde der Wahlen in Brasilien statt – und die Farbe Rot steht symbolisch für Luiz Inácio Lula da Silva, kurz „Lula“, den Gegner des amtierenden Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro.

Etwa fünfzig bis hundert Menschen haben sich vor der Botschaft in Berlin-Mitte versammelt, sie alle hoffen auf den Sieg von Lula, der Brasilien bereits von 2003 bis 2011 regierte. „Die anderen wählen und gehen schnell“, sagt Jorge Bascunan, während er einen roten Jonglierteller balanciert. Die anderen, das dürften wenige sein. In der brasilianischen Community in Berlin seien über achtzig Prozent Bolsonaro-Gegner, das habe die erste Runde der Wahl gezeigt, sagt Bascunan. Er deutet mit einem rot lackierten Fingernagel auffordernd auf die Hula-Hoop-Reifen hinter sich: Die seien auch für Erwachsene gedacht.

Jorge Bascunan zeigt den Kindern, wie man jongliert. Maria Häußler

Die erste Runde der Wahlen fand am 2. Oktober statt. Keinem der Kandidaten war es dabei gelungen, mehr als 50 Prozent der Stimmen zu bekommen. Deshalb soll heute die Stichwahl entscheiden – zwischen Lula, der bei der ersten Runde 48,43 Prozent der Stimmen erhielt, und Bolsonaro, der 43,2 Prozent der Stimmen bekam. Brasilianer, die in Berlin leben, dürfen in der brasilianischen Botschaft ihre Stimme abgeben. Eine Ordnerin erzählt am frühen Abend, dass am Vormittag noch viel mehr Menschen vor der Botschaft gefeiert haben.

„Wir wollen zeigen, dass wir hier sind“

„Wir zelebrieren den möglichen Wahlsieg von Lula“, sagt Lucas Arcanjo. „Es ist eine Art, Hoffnung auszudrücken.“ Arcanjo ist einer der wenigen, der nichts Rotes trägt. Seine Familie habe schon immer Lula gewählt, dessen Amtszeit sei für ihn persönlich eine gute Zeit gewesen, sagt Arcanjo. Nach dem Korruptionsskandal habe er sich aber auch kritisch mit Lula auseinandergesetzt. Er habe deshalb auch gehofft, dass ein anderer Kandidat gewählt würde, der eine positive Sicht und die Perspektive der Armen für mehr Gleichheit mitbringe. Arcanjos Augen strahlen trotzdem regelrecht, als er sagt, dass er denke, Lula gewinnt. „Ich sehe das alles hier und fühle mich glücklich.“ Der 35-Jährige ist 2016 nach Berlin gekommen, „um seine Blase zu verlassen“ und eine neue Sprache zu lernen, erzählt er.

Spielen und tanzen vor der Botschaft: Die Menschen stimmen erst ab und feiern dann schon mal zusammen. Maria Häußler

Die Zusammenkunft vor der Botschaft ist nicht die einzige Wahlparty, die heute Abend in Berlin steigen wird, wenn Lula tatsächlich die Stichwahl gewinnt. „Die Brasilianer nutzen jede Gelegenheit, um zusammenzukommen“, sagt Rebeca Guedes. An diesem Tag gehe es aber auch darum, Widerstand zu zeigen, gegen den ganzen Hass, den Bolsonaro in den letzten vier Jahren verbreitet habe. „Wir wollen zeigen, wir sind hier“, sagt die 34-Jährige. Offiziell dauere das Zusammenkommen bis 17 Uhr, danach will Guedes mit ihren Freunden noch in eine Bar weiterziehen. Dort will sie um zwölf oder ein Uhr nachts den Wahlsieg von Lula feiern. Hoffentlich, sagt sie.