Als Franziska Rudolph zum ersten Mal vom Berliner Mauerweglauf hört, ist sie Gast auf einer Hochzeit in Potsdam. Alle tragen Sommerkleider und Anzüge, es ist ein warmer Sommertag. Plötzlich laufen Hunderte verschwitzte Sportler an der Festgesellschaft vorbei. Sie waren bis dorthin schon 90 Kilometer gelaufen, aber das konnte Franziska Rudolph nicht wissen. Sie findet das erst später zu Hause heraus, als sie mehr wissen will über diese Läufer. Dann liest sie auch, dass die gesamte Strecke 161 Kilometer lang ist und direkt an der ehemaligen Berliner Mauer entlangführt.

Das ist neun Jahre her. Inzwischen gehört Franziska Rudolph selbst zu den verschwitzten Läufern, die einmal im Jahr 100 Meilen zurücklegen. In diesem Jahr findet der Berliner Mauerweglauf am Sonnabend statt, es geht auch darum, die Mauertoten zu ehren. Es wird – wegen der Corona-Pause – das zehnjährige Jubiläum sein.

Seit 2011 findet dieser Lauf jährlich statt und zieht Hunderte von Sportlern aus der ganzen Welt an. Die Strecke ist fast exakt der Mauerweg, ob jemand die komplette Strecke oder nur einen Teilabschnitt mitmacht, ist den Teilnehmern offen. Die Bestzeit ist seit 2014 ungeschlagen: 13 Stunden, 6 Minuten.

Mehr als 400 Menschen arbeiten ehrenamtlich im Hintergrund, kümmern sich um Verpflegung, Streckenmarkierung und schließlich die Siegerehrung. Alle, die ins Ziel kommen, bekommen eine Goldmedaille. Franziska Rudolph ist auch schon die Gesamtstrecke gelaufen, ihre Bestzeit war damals etwas mehr als 29 Stunden. Ihrer Meinung nach sei der Lauf etwas, das alle Berliner interessieren könnte, nicht nur diejenigen, die sich diese athletische Hürde zutrauen. Dieses Jahr ist sie eine der ehrenamtlichen Helferinnen und sorgt für den reibungslosen Ablauf am Streckenrand. „Man lernt viele Leute kennen“, sagt die 44-Jährige, „und wenn man sich mit diesem Lauf beschäftigt, stößt man immer auf Teile der Berliner Geschichte.“

Jedes Jahr wird außerdem einer der insgesamt 138 Opfer besonders beleuchtet, dieses Jahr soll es Ulrich Steinhauer sein. Das ist ein ungewöhnlicher Mauertoter, weil es niemand war, der selbst flüchten wollte. Steinhauer war Grenzsoldat und wurde als solcher am 4. November 1980 von einem Kollegen getötet, der selbst in den Westen flüchten wollte. Obwohl Steinhauer in Briefen den Grenzdienst selbst kritisierte, war er ein Märtyrer für die DDR-Regierung. Bis heute gibt es die Kontroverse: Kann ein Grenzsoldat ein Mauertoter sein? Doch beim Berliner Mauerweglauf zählt diese Frage nicht, hier geht es vor allem um Gedenken und Erinnern.

„Der ganze Lauf dreht sich um dieses Gedenken“, sagt Rudolph. „Das geht schon los bei der Einweisung.“ Von Blumen für Angehörige zu Gedenktafeln am Streckenrand, die historischen Beweggründe hinter dem Projekt sollen für alle Teilnehmer und Zuschauer eindeutig sein. Auch auf der Website wird umfangreich über die Opfer informiert. Rudolph erinnert sich an eine Installation aus dem Jahr 2021, als sie noch selbst Läuferin war. „Damals standen 138 Stühle im Wald entlang der Strecke.“ Ein Stuhl für jeden Mauertoten. „So beeindruckend“, sagt sie, „ich laufe nachts durch den Wald und plötzlich tut sich da so eine Szenerie auf.“