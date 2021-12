Am Ende ging es überraschend schnell. Es war erwartet worden, dass sich die Richter im Saal 700 des Berliner Kriminalgerichts bis zu fünf Stunden Zeit nehmen für das Urteil im Fall des sogenannten Tiergarten-Mordes. Gerade bei Fällen mit politischer Dimension nehmen sich Strafgerichte oft länger Zeit. Und hierbei handelte es sich offenbar im Falle des Russen Vadim K., der 2019 einen tschetschenischen Georgier im Park erschoss.

Doch schon um 11.13 Uhr, keine Viertelstunde nach Beginn, fiel am Mittwoch das Urteil: „Der Angeklagte ist schuldig des Mordes, in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Waffe und wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt“, sagte der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi. Die Schuld wiege besonders schwer.

Doch eine andere Schuld wog für das Gericht noch schwerer. „Die Zentralrepublik der Russischen Föderation ist Hauptschuldiger der Tat: Sie hat den Mord beauftragt, sie stattete den Angeklagten mit einer falschen Identität aus, mit diesem Pass reiste der Täter ein, um die Tat hier zu begehen.“ Die Tat habe ein öffentliches Zeichen setzen sollen, das sei „nichts anderes als Staatsterrorismus“, so Arnoldi.

In den staatlichen Sicherheitsapparat eingebunden

Es käme nicht oft vor, dass Gerichte von Staatsterrorismus sprechen, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani später. Niedrige Beweggründe lägen vor, da der Täter im Auftrag der russischen Regierung handelte, um einen Regierungskritiker auf deutschem Boden zu beseitigen. Vadim K. soll in den staatlichen Sicherheitsapparat eingebunden gewesen sein, habe vorab und vor Ort Unterstützung erhalten.

„Der konkrete Auftraggeber ist nicht festgestellt worden“, stellte Staatsanwalt Lars Malskies fest, aber das Opfer sei „durch seine Feindschaft zum russischen Staat, insbesondere durch seine Teilnahme an Kämpfen im zweiten Tschetschenienkrieg“ ins Visier geraten. „Das sollte ein Signal von Russland sein, dass sich Schutzsuchende in Deutschland nicht sicher fühlen können“, sagte Inga Schulz, Vertreterin der Nebenklage, der Familie des Opfers. Die wünsche sich „jetzt ein deutliches politisches Signal, das zeigt, dass Deutschland ein sicheres Land ist“.

Revision unklar – sitzt der Täter die Strafe in Russland ab?

Robert Unger, Verteidiger von Vadim K., blieb dabei, „dass in entscheidenden Fragen keine Beweismittel vorliegen, sondern nur Indizien, die für ein solches Urteil nicht ausreichen“, wie er sagte. Ob Vadim K. in Revision gehe, sei seine Entscheidung und noch unklar. Er hat dafür eine Woche Zeit. Gerichtssprecherin Jani schloss nicht aus, dass er einen Teil der Strafe später in Russland verbringen könnte.

Damit endete eine Verhandlung, die über ein Jahr andauerte zu einem Fall, der die Bundesrepublik sowie die Beziehungen zu Russland erschüttert hatte und nur wenige Hundert Meter vom Gericht in Moabit entfernt am 23. August 2019 stattfand. „Hätte man sich gegen 12 Uhr aus einem der Fenster des Gerichts gelehnt, hätte man möglicherweise den Täter auf der Flucht gesehen“, so der Richter.

Putin sitzt nicht auf der Anklagebank, stellt das Gericht klar

Dabei sei der Fall aus juristischer Sicht eigentlich sehr überschaubar: Ein Mann soll einen anderen Mann umgebracht haben, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Doch dass sich der Zweite Strafsenat des Kammergerichts damit beschäftigte, lag daran, dass der Angeklagte die Tat nicht aus persönlichen Motiven begangen haben soll, sondern im Auftrag eines anderen Staates: Russland.

„In Medienberichten wurde die Wendung gebraucht, dass Moskau oder gar Präsident Wladimir Putin auf der Anklagebank sitze“, so Richter Arnoldi. Das ist zumindest höchst missverständlich. Dort sitze nur ein Angeklagter, eine Hauptverhandlung gegen Abwesende kenne das deutsche Recht nicht. Doch für die Bemessung der Schwere der Schuld sei die Klärung der gesamten Vorgeschichte nötig.

Eine Geschichte wie aus einem Spionage-Thriller

Eine Vorgeschichte, die sich wie ein Spionage-Thriller anhört und deren Aufklärung sich aufwendig gestaltete. An 56 Tagen wurde verhandelt. 47 Zeugen vernommen, zehn Sachverständige gehört, dazu Videos und Lichtbilder gesichtet, Rechtshilfeersuchen an 15 Länder gestellt. Die Auskünfte aus der Russischen Föderation zur Identität des Anklagten bewertete das Gericht als „überschaubar“.

Der Angeklagte heißt nach Überzeugung des Gerichts nicht Vadim S., wie er selbst behauptete und sei auch kein Bau-Ingenieur aus St. Petersburg. Ausweis und Einreisepapiere seien eigens für ihn erstellt worden von Moskauer Behörden. So flog Vadim K. erst nach Paris und dann nach Warschau, wo er sich als Tourist ausgab, bevor er mit der Bahn nach Berlin reiste. Dort versorgten ihn Helfer mit Informationen - und mit der Waffe.

Sein Ziel war Zelimkhan K., ein 40 Jahre alter Georgier tschetschenischer Abstammung. Präsident Putin nannte ihn noch nach dessen Tod „Bandit“ und „Mörder“. Er soll in der russischen Teilrepublik Tschetschenien aufseiten der Separatisten getötet haben. Seit 2016 lebte er in der Lübecker Straße in Moabit. Am 23. August 2019 lief er durch den Kleinen Tiergarten, als sich Vadim K. gegen Mittag auf einem Fahrrad näherte. Kurz hinter Zelimkhan K. zog er eine Glock-Pistole mit Schalldämpfer und schoss insgesamt dreimal auf sein Opfer.

Zahlreiche Zeugen hatten die kaltblütige Tat beobachtet. Vadim K. radelte fort, zog sich an der Lessingbrücke in einem Gebüsch um, warf Rad, die Waffe und Kleidung in die Spree. Zwei junge Männer, die ihn zufällig sahen, verständigten die Polizei. Die nahm Vadim K. fest, als er mit einem geparkten Motorroller davonfahren wollte.