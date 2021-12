Das Urteil zum sogenannten Tiergarten-Mord ist rechtskräftig. Wie das Kammergericht am Montag mitteilte, haben weder die Bundesanwaltschaft noch die Verteidigung des verurteilten Vadim K. die vor zwei Wochen verkündete Entscheidung angefochten.

Der 2. Staatschutzsenat des Kammergerichts hatte den 56-jährigen Angeklagten am 15. Dezember wegen Mordes an dem Georgier Zelimkhan K. alias Tornike K. zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Die Richterinnen und Richter sahen es für erwiesen an, dass der Angeklagte den als Asylbewerber in Berlin lebenden Zelimkhan K. am 23. August 2019 im Kleinen Tiergarten erschossen hatte – im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Mit der Tat sollte laut Gericht Vergeltung geübt werden für den Einsatz des Georgiers im Zweiten Tschetschenienkrieg. Der Vorsitzende Richter des Senats sprach in seiner Urteilsbegründung von Staatsterrorismus. Das Opfer, ein Kritiker des russischen Regimes, hatte sich in Deutschland in Sicherheit gewähnt.

Vadim K. war nach Auffassung des Gerichts im August 2019 als Tourist getarnt nach Berlin gereist und hatte sich als Bauingenieur aus Sankt Petersburg ausgegeben. Dabei trug er einen echten Pass bei sich, der auf seinen Alias-Namen Vadim S. ausgestellt worden war. Sein Auftrag: Die Ermordung des 40-jährigen Georgiers, der in Russland als Terrorist galt. Der Angeklagte hatte in dem 14 Monate dauernden Prozess die Tat bestritten und erklärt, er sei nicht Vadim K. Allerdings hatte ihn sein Schwager, der als Zeuge in dem Prozess auftrat, identifiziert.

Am Tattag hatte sich der Angeklagte von hinten mit dem Fahrrad seinem Opfer genähert und am helllichten Tage und unter den Augen zahlreicher Zeugen zweimal mit einer Pistole auf Zelimkhan K. geschossen, der auf dem Weg zum Freitagsgebet war. Anschließend feuerte der Angeklagte dem bereits am Boden liegenden Mann gezielt in den Hinterkopf. Nach der Tat floh der Mörder mit dem Fahrrad.

Er wurde jedoch wenig später von zwei Jugendlichen dabei beobachtet, wie er sich am Ufer der Spree umzog, sein Aussehen veränderte und sein Fahrrad, die Tatwaffe und Kleidungsstücke, die er während der Tat getragen hatte, in die Spree warf. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die Vadim K. festnahm.

Der Mord an Zelimkhan K. führte zu diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland. Nach dem Urteil verschärften sich die angespannten Beziehungen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einer „schwerwiegenden Verletzung deutschen Rechts und der Souveränität der Bundesrepublik Deutschland“. Sie ließ zwei russische Botschaftsmitarbeiter aus Berlin ausweisen. Moskau reagierte und schickte zwei deutsche Diplomaten nach Hause.