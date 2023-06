Lieferdienst Oda: Wie eine Belegschaft um den Erfolg gebracht wurde

Eigentlich lief es gerade richtig gut. Obwohl der Lebensmittel-Lieferdienst Oda erst Mitte Februar in Berlin gestartet war, füllten bereits fast 20.000 Adressen die Kundenkartei. Das eigene Logistikzentrum in Mittenwalde funktionierte zuverlässig, und der Kundschaft war der Online-Supermarkt immerhin 4,8 von 5 Sternen wert. Auch Malte Nousch war zufrieden.

Er hatte das Geschäft hier für das gleichnamige norwegische Mutterunternehmen binnen eines Jahres von Kreuzberg aus aufgebaut und den Lieferdienst zuletzt auch nach Brandenburg und Niedersachsen gebracht. Gerade erst wurde in Bochum, tief im Westen, ein weiteres Logistikzentrum geplant, für das nun ein Nachmieter gefunden werden muss.

Denn die Norweger geben das Geschäft in Deutschland nach nur dreieinhalb Monaten völlig überraschend wieder auf. Am kommenden Freitag werden die Oda-Transporter letztmalig liefern. Startabbruch vor dem Abheben.

Tatsächlich war Odas Deutschland-Chef mit großen Zielen angetreten. „Wir kommen nicht, um mit fünf Prozent Marktanteil zufrieden zu sein“, sagte Malte Nousch im Oktober vergangenen Jahres. Vorige Woche musste er sich dann „mit traurigen Nachrichten“ an die inzwischen etwa 100 Mitarbeiter wenden und dankte ihnen. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was das talentierte Team von Oda in Deutschland in so kurzer Zeit erreicht hat“, sagte er.

Malte Nousch Oda

Viele von ihnen hatte der 43-Jährige selbst eingestellt und ihnen eine Perspektive versprochen hatte, an die er zwar selbst glaubte, aber nun nicht mehr bieten kann. Kollegen sagen, dass ihren Chef das sichtlich berührt habe. Unerwartet kam es auf jeden Fall. Als das Mutterunternehmen Oda vor nicht einmal vier Wochen seinen Rückzug aus dem finnischen Markt bekannt gab, beteuerte man Nousch und seiner Mannschaft noch die Treue, um Mittenwalde und Berlin wenige Tage später doch abzuwickeln.

Für Nousch ist das alles tragischerweise keine neue Erfahrung. Denn vor sieben Jahren war er bereits bei der Lidl-Schwester und Supermarkt-Kette Kaufland maßgeblich daran beteiligt, in Berlin einen eigenen Lieferservice für Lebensmittel aufzubauen. Von hier aus sollte der neue Service bundesweit ausgerollt werden. Das Projekt galt seinerzeit in der Branche durchaus als erfolgreich. Dennoch wurde es nach 15 Monaten überraschend gestoppt und ersatzlos gestrichen. Bei Oda wollte es der studierte BWLer und Ex-McKinsey-Berater Nousch erneut versuchen. „Ich habe immer an den Lebensmittel-Onlinehandel geglaubt“, sagte er zum Start.