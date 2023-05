Köstliche Kuchen, tolle Torten: Diese Berliner Konditoreien schaffen Kunstwerke

Optisch und geschmacklich ein Genuss: Bei diesen Torten und Kuchen aus Berlin möchte man am liebsten nie wieder aufhören zu naschen.

Kuchen macht nicht dick! Er zieht nur die Falten glatt. Heißt es augenzwinkernd auf oldschooligen Blechschildern. Tja, natürlich wissen wir alle, dass zu viel Süßkram ungesund ist. Aber zugleich schmeckt es so, so gut. Und natürlich ist eine speckgepolsterte Haut straffer als eine ohne. Das Leben kann manchmal ungerecht sein, aber eben auch extrem schmackhaft.

Darum möchten wir Ihnen einige Bäckereien und Konditoreien vorstellen, die köstlichste Kuchen und Torten verkaufen. Vielleicht finden Sie ja einen neuen Lieblingsladen oder machen beim nächsten Ausflug einfach mal eine Pause und lassen sich von den Kreationen verzaubern.

1. Buch: Brezel-Back Kuchenremise

Am äußersten Zipfel Pankows, auf einem kleinen Innenhof in einem fast schon winzigen Verkaufsladen versteckt sich eine Bäckerei-Konditorei, bei deren Kuchen man die Leidenschaft schmeckt, mit der sie hergestellt wurden. Mal ganz schlicht ein Obststreusel wie von Oma, mal ein moderner Maulwurfkuchen und mal experimentell ein Erdnussbutter-Cheesecake.

Etwa 10 Kuchen und Torten stehen in der Brezel-Back Kuchenremise jeden Tag zur Auswahl, davon auch immer einige vegan oder glutenfrei, zum Beispiel der Schokoladenkuchen. Das Angebot wechselt. Ein Stück kostet im Schnitt zwischen 3,50 Euro und 4,20 Euro. Übrigens: Die Schrippen sind hier auch richtig gut – von Hand geformt, innen fluffig, außen knusprig.

Im Innenhof gibt es eine schlichte, aber nette Sitzgelegenheit. Und für Kinder ist ebenso gesorgt: Die Kuchenremise hat auch Spielzeug und Kratzeis.

Brezel-Back Kuchenremise, Alt-Buch 59, 13125 Berlin-Buch. Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 6.30 bis 16 Uhr, am Wochenende von 7 bis 16 Uhr, feiertags bis 13 Uhr.

2. Weißensee: Confiserie Kalweit

Schon allein das Logo der Kuchen-Künstler im Weißenseer Komponistenviertel macht Lust auf Süßes: eine zweistöckige weiße Torte, an deren oberen Kanten Schokolade herunterläuft und die oben mit einer Rose dekoriert ist. Sehr stilvoll und elegant!

Gebacken wird bei der Confiserie Kalweit ausschließlich mit Dinkelmehl; für die Obsttörtchen (4 Euro) werden selbstgemachte Marmeladen und Fruchtmus verwendet. Es gibt auch Cupcakes (3 Euro), Petit Fours (2,50 Euro) und Macarons (12 Stück, 1,50 Euro), außerdem wechselnde Käsekuchen-Kreationen, Pralinen, Muffins, Baiser – kurzum: alles, was zuckersüß ist und glücklich macht.

Eine Torte der Confiserie Kalweit Confiserie Kalweit

Sie können hier auch Torten für Ihre Feier bestellen (ca. 7 Euro pro Person); von der Hochzeit über eine Baby-Shower-Party und Kindergeburtstage bis hin zu Weihnachten. Jede Kreation ist ein Meisterwerk, liebevoll verziert, reich dekoriert und immer richtig lecker.

Tipp: Falls Sie mal testen wollen, nehmen Sie eine Nasch-Box (5 Euro) mit. Damit retten Sie die Backwaren, weil es vielfach Stücke sind, die übrig geblieben sind oder nicht hundertprozentig der Norm entsprechen. Normalerweise werden sie weggeworfen – doch bei Kalweits kann man sie zum kleinen Preis mit nach Hause nehmen.

Confiserie Kalweit, Herbert-Baum-Str. 5, 13088 Berlin-Weißensee. Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr; montags, dienstags und feiertags geschlossen.

3. Wilmersdorf: Aller&Liebst

Sie hat schon fürs Schiller-Theater und die Komische Oper Torten gebacken, kutschiert ihre Meisterwerke aber auch für jede von uns durch die Stadt: Patissière Marion Blume, die schon seit fast 40 Jahren in dem Job ist, aber klingt wie eine junge Frau. So viel Freude und Begeisterung, so viel Elan und Schaffenskraft.

Die gelernte Konditorin sagt, sie habe sich „sämtliche Zusatzqualifikationen angeeignet, die es gibt: Eis, Schokolade, Cremes, Petit Fours, alles“. Und dieses Können, diesen Enthusiasmus legt die Inhaberin von Aller&Liebst in jedes einzelne Kuchenstück.

„Meine Kernkompetenz sind Eventtorten, also beispielsweise Smash Cakes“, sagt Marion Blume. Das sind Kuchen, die Babys zum ersten Geburtstag kredenzt werden. Die Kleinen dürfen dann nach Herzenslust damit spielen, probieren und eine herrliche Sauerei anrichten. Davon werden Fotos geschossen – ein Trend aus den USA, der sich auch bei uns immer größerer Beliebtheit erfreut.

Man kann alle möglichen Torten (unter anderem Motivtorten, Hochzeitstorten) und Kuchen bei Aller&Liebst vorbestellen. „Ich liefere bis nach Brandenburg, biete aber auch entsprechendes Equipment an, sodass man den Kuchen selbst heile nach Hause transportieren kann“, sagt Marion Blume. Die Anfahrtskosten beginnen bei 29 Euro, nach Köpenick kostet die Lieferung beispielsweise 59 Euro.

Bezahlt werden die Torten nach Aufwand. „Ich arbeite budgetkompatibel“, sagt die Inhaberin. „Wenn Sie sagen, Sie haben 150 Euro, backe ich Ihnen dafür eine schöne Torte. Ein einfacher Smash Cake ohne Deko kostet 49 Euro. Für alle Kuchen gilt: je detailreicher, desto teurer.“

Am 25. Mai eröffnet die Chefin auch ihren Laden neu (Adresse siehe unten); dann kann man auch vor Ort Kuchen kaufen und/oder bestellen. In dem Laden wird es auch Backzubehör wie zum Beispiel Tüllen, Schokoladen, Cake Topper, Stiele und Streudekore geben. „Das sind alles Sachen, die ich selbst auch verwende“, so die Chefin. „Darüber hinaus sind alle Kuchen bei und von mir selbst gemacht, händisch, und zwar mit den allerbesten Zutaten, wie sie im Handwerk klassisch sind.“

Aller&Liebst, Mainzer Str. 11, 10715 Berlin-Wilmersdorf. Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr, sonntags und montags geschlossen.

4. Kreuzberg: Mr. Minsch

„Wir lieben Kuchen. Wir verkaufen Kuchen. Täglich. Lieblingskuchen, Tortenklassiker, Tartes, süße Kleinigkeiten und saisonale Kuchen. Als Einzelstück zum Kaffee oder als ganzen Kuchen“, steht auf der Website der Konditorei Mr. Minsch. Und was anderes muss man im Prinzip auch gar nicht wissen, denn dass Kuchen für Andreas Minsch und sein Team mehr als nur ein Job sind, ist offensichtlich. Die langen Schlangen vor dem Laden, besonders am Wochenende, verwundern niemanden, der hier einmal ein Stück Kuchen gekostet hat.

Es gibt die köstlichen Kuchen und Torten in groß (28 Zentimeter Durchmesser) und klein (20 Zentimeter). Sie kosten zwischen 20 Euro (Käsekuchen, klein) und 53 Euro (Eierlikörkuchen, groß) beziehungsweise 55 Euro (Himbeer-Sahne-Kuchen, groß). Bestellen kann man diese schönen Sünden sogar bis einen Tag vor Abholung.

Mr. Minsch, Yorckstraße 15, 10965 Berlin-Kreuzberg. Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr.

Eine Auswahl bei Jubel Jubel – feine Patisserie

5. Prenzlauer Berg: Jubel

In Prenzlauer Berg, zumal im Bötzowviertel, gibt es unfassbar viele Restaurants und Cafés – und irgendwie ist es auch bei allen lecker. Man fragt sich, wie man hier wohnen und nicht kugelrund werden kann …

Eine dieser unglaublichen Versuchungen ist Jubel, feine Patisserie. Bei Google hat der Laden 4,8 von 5 möglichen Sternen bei über 400 Bewertungen. Mehr geht im Prinzip nicht. Und das denkt man sich auch, wenn man sich den Bauch vollgeschlagen hat und traurig feststellt, dass da noch so viel mehr zu naschen wäre, aber mehr eben nicht mehr reingeht.

Man merkt, dass das Inhaberteam im Sternerestaurant gelernt hat. Bei Jubel machen sie aus Butter, Eiern, Mehl und Zucker kleine Kunstwerke; die Portionen sind so angelegt, dass man sich durchaus ein bisschen durchs Sortiment schlemmen kann.

Ein New York Cheesecake kostet 4,20 Euro, ein Nuss-Brownie 3,90 Euro, ein Holunderblüten-Windbeutel mit Granola 4,50 Euro und 3 Probierhäppchen ebenfalls 4,50 Euro. Lohnt sich!

Jubel, Hufelandstr. 10, 10407 Berlin-Prenzlauer Berg. Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

6. Moabit: Tortulla Motivtorten

Mehr als 128 Motivtorten haben sie bei Tortulla im Angebot, davon 24 glutenfreie und 31 vegane. Egal, ob es Benjamin Blümchen sein soll, der mit Luftballons auf einer himmelblauen Torte sitzt, oder der zweistöckige Kuchen aussieht wie 2 aufeinandergestapelte Geschenkkartons mit Schleifen und Rosendekor.

„Preislich gehen die Torten bei etwa 80 Euro los und können bis zu 800 Euro kosten, je nach Wunsch und Aufwand“, sagt Chefin Lilli Wilm. „Eine komplett ausdekorierte Torte kostet im Schnitt 150 Euro und reicht für etwa 10 Personen.“

Macarons gibt’s bei Tortulla im Übrigen auch, sie kosten 2 bis 3 Euro pro Stück (u.a. Tonkabohne, Pistazie, Schoko-Nugat).

Tortulla Motivtorten-Konditorei, Kaiserin-Augusta-Allee 4, 10553 Berlin-Moabit. Öffnungszeiten: flexibel nach telefonischer Rücksprache.

7. Marzahn: Konditorei Natalja

Eine Torte in Form eines Fußballes, einer Gitarre, eines Minions oder einer Matrjoschka, eine dreistöckige Hochzeitstorte, Kuchen in Herzform oder eine Kombination aus beidem, sogar Torten im Firmendesign (H&M, Vox, Fedex) – es gibt quasi nichts, was Konditormeisterin Natalja Gontcharova nicht hinbekäme.

Die Kreationen müssen mindestens 14 Tage im Voraus bestellt und dann abgeholt werden. Die Preise beginnen bei 100 Euro für eine Cremetorte mit 32 Zentimetern Durchmesser. Sie reicht für 30 Personen. Mit Fondant überzogene Torten kosten ab 85 Euro (24 Zentimeter Durchmesser, 18 Portionen).

Bestellen können Sie auch anderes Gebäck, zum Beispiel Schillerlocken (1,40 Euro pro Stück), Windbeutel, Eclairs (je 2,70 Euro) und Brandteigschwäne (2,50 Euro).

Konditorei Natalja, Jan-Petersen-Straße 20, 12679 Berlin-Marzahn. Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.