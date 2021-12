Berlin - Es sind offenbar gerade die Tage der Einigkeit bei der SPD. Der Ampel-Koalitionsvertrag für den Bund hat am Sonnabend 98 Prozent Zustimmung bekommen. Am Sonntag zog die Berliner SPD nach. Am Ende erhielt der rot-grün-rote Koalitionsvertrag 91,5 Prozent. Mehr Einigkeit geht zumindest in der bekannt diskussionsfreudigen Berliner SPD wohl nicht. Anderswo gab es mehr Ärger um das Papier, das einen Rahmen für die Regierungsarbeit der kommenden fünf Jahre geben soll.

SPD-Landesvorsitzende, Wahlsiegerin und designierte Regierungschefin Franziska Giffey selbst sprach am Sonntag auf einem digitalen Parteitag von einer guten Basis, um die Stadt voranzubringen. „Wir gemeinsam haben jetzt die große Chance, Berlin als Stadt der Gleichstellung, der Vielfalt, der Weltoffenheit, als Stadt für all diejenigen zu gestalten, die hier frei und selbstbestimmt leben wollen“, sagte sie.

Berlin solle wieder so stark werden, wie es vor der Corona-Krise gewesen sei, sagte Giffey. Deshalb setze die Koalition auf Unterstützung für die Wirtschaft, eine Einstellungsoffensive für Polizei und Lehrer, die Fortsetzung der Schulbauoffensive, auf eine funktionierende Verwaltung, mehr Wohnungsbau und eine sichere, saubere Stadt.

In ihrer Rede bedankte sich Giffey namentlich bei Bettina Jarasch von den Grünen und Klaus Lederer von der Linken. „Bei aller Unterschiedlichkeit“ liege ein Papier vor, „mit dem alle gut leben können“. Es sei ein gemeinsames Programm gemacht worden, „in dem sich auch die anderen wiederfinden“.

8000 Linke stimmen über rot-grün-roten Koalitionsvertrag ab

Zwar gab es von den anschließenden Rednern manche Kritik am stadtentwicklungspolitischen Kurs von Giffey und der übrigen Parteispitze. Doch am Ende sprachen sich fast alle SPD-Delegierten für den Vertrag aus.

Das sehen vor allem viele bei den Linken gänzlich anders. Und das könnte entscheidend sein, können doch die rund 8000 Berliner Linken-Mitglieder noch bis zum 17. Dezember über den Koalitionsvertrag abstimmen.

Besonders schmerzt viele Linke der Verlust des Stadtentwicklungsressorts an die SPD. Groß ist der Ärger darüber, dass das Linken-Kernvorhaben einer Enteignung großer Immobilienkonzerne immer unwahrscheinlicher wird. Eine Expertenkommission soll zunächst Verfassungskonformität, Voraussetzungen und Möglichkeiten der Umsetzung prüfen. Nach einem Jahr soll das Gremium dem Senat eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen vorlegen.

Kaum vorstellbar, dass die enteignungskritischen Partner SPD und Grüne großes Interesse an einem Gesetzesentwurf haben werden. Auch wenn sie sich damit gegen den Willen eines erfolgreichen Volksentscheides stellen.

Linken-Chefin Schubert sieht Licht und Schatten

Zu Beginn warben die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert und andere Parteigranden um Zustimmung. Der Koalitionsvertrag sei „eine gute Grundlage, um die Stadt sozialer, ökologischer und lebenswerter zu machen“, sagte Schubert. Er enthalte Licht und Schatten, sagte die Parteichefin und wählte damit die Formulierung des Tages, der sich fast alle Redner anschlossen. Dennoch, so Schubert: „Das, was wir erreichen können, ist es wert, es zu versuchen.“ Auch wenn sie wisse, „dass es eine viel, viel schwierigere Koalition wird als die letzte“.

In dieser vermeintlich so viel leichteren Erstauflage eines R2G-Bündnisses war Klaus Lederer einer der führenden Köpfe der Linken. Und auch unter Rot-Grün-Rot will Lederer wieder mitmachen, gern erneut als Bürgermeister und Kultursenator. Entsprechend engagiert verteidigte er den Vertrag. Überall im Regierungsprogramm gebe es „ernsthafte, sehr progressive Ansätze, um deren Realisierung es sich zu kämpfen lohnt“, sagte Lederer.

Senator Lederer legt sich mit Neuköllner Neinsagern an

Da Lederer die Stimmung kennt, weitete er sogleich den Blick. „Ein Nein würde uns nicht stärken“, sagte er. Es werde die Frage aufwerfen, was eine Stimme wert sei für die Linken, wenn sie die Chance zum Mitgestalten nicht nutzten. Ein Nein zur Regierungsbeteiligung werde der Partei wegen zerstörten Vertrauens im Parlament „Isolation auf Jahre“ bescheren und sie in eine „schwere Defensive“ bringen, sagte Lederer und schickte bei der Gelegenheit einen kleinen Gruß an den besonders widerspenstigen Bezirksverband Neukölln. Dessen Mitgliederversammlung lehnt den Vertrag offen ab. „Ja, Regieren ist schwerer als Opposition, das könnt ihr mir glauben“, sagte Lederer. In Neukölln mögen bei einem Nein „die Sektkorken knallen“. Es aufs Scheitern anzulegen, sei aber „eine selbstzerstörerische Strategie“.

Die Antwort aus Neukölln kam prompt: „Wo knallen denn die Sektkorken, wenn wir zustimmen?“, fragte ein Delegierter, um sich selbst gleich zu antworten: „Bei den Immobilienkonzernen.“ Auch der frisch ins Parlament gewählte Ferat Kocak aus Neukölln kündigte sein Nein an: „Es sind keine Kröten, die wir schlucken müssen, es sind Elefanten.“

Enteignungs-Initiative nennt SPD-Haltung „Verrat an der Demokratie“

Unterstützung erhielten Kocak und all die anderen Kritiker von der Enteignungs-Initiative selbst, die am 26. September die Zustimmung von 56,3 Prozent der Berliner erreichte. „Der Koalitionsvertrag zeugt von einer Blockadehaltung der SPD-Parteispitze gegenüber dem Volksentscheid“, heißt es in einer Mitteilung. „Wer den Volksentscheid nicht umsetzen will, sollte nicht regieren. Denn das wäre ein Verrat an der Demokratie“, sagte eine Sprecherin der Initiative.